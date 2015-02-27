Corel, yeni VideoStudio Pro X8 ve VideoStudio Ultimate X8 yazılımlarını tanıttı

Kullanıcıların daha çok tasarım yazılımları ile tanıdığı firmalardan Corel, video odaklı yeni VideoStudio Pro X8 ve VideoStudio Ultimate X8 yazılımlarını tanıttı.

Windows işletim sistemleri ile uyumlu olarak görev yapan yeni VideoStudio Pro X8 ve VideoStudio Ultimate X8, kişilere profesyonel seviye video düzenleme imkanı veriyor ve oldukça güçlü araçlarıyla birçok rakibini geride bırakabiliyor. X8 kodlu yeni sürümleriyle artık yaratıcı efektleri için çok daha fazla imkan sunmaya başlayan yazılımlar, ayrıca metin ile grafikleri alfa kanalına çevirebiliyor, ilginç sonuçlar için videolara dondurucu kare efekti ekleyebiliyor ve eskiye oranla daha detaylı hareket takibi ile ekran yakalama ayarları sunabiliyor. Dahil edilen "NewBlue Video Essentials II" paketi ile 10 yeni eklentiye kavuşan video düzenleme yazılımları, çağın standardı haline gelen 4K çözünürlük için de donanım tabanlı hızlandırma (Intel işlemcilerle 4 kat) sağlayabiliyor. XAVC S desteğine de kavuşan VideoStudio Pro X8 ve VideoStudio Ultimate X8, ses odaklı geliştirmelerle de ortaya çok daha etkili sonuçlar çıkartabiliyorlar.

Corel VideoStudio Pro X8 ve VideoStudio Ultimate X8'in 45 günlük deneme sürümlerine buradan ulaşabilirsiniz, VideoStudio Pro X8 80$ ve VideoStudio Ultimate X8 ise 100$ fiyat etiketlerine sahip.

http://thenextweb.com/creativity/2015/02/27/corel-unleashes-a-new-versions-of-its-consumer-video-software-for-windows/