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Corning : Esnek ekranlar için üç yıl daha beklememiz gerek

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Corning : Esnek ekranlar için üç yıl daha beklememiz gerek

Son dönemlerde en çok konuşulan konulardan birisi esnek ekranlı mobil cihazlar ve teknoloji gündemi Samsung'un çalışmalarına odaklanmış durumda. Firmanın esnek ekranlı bir model tanıtacağı ihtimali bir süredir dile getiriliyor.

Ancak esnek ekranlı mobil cihazlar için diğer bir önemli faktör var ki bu da dayanıklılık. Bu bölümde devreye giren ABD'li Corning firmasının Willow Glass adını verdiği çok ince esnek ekranlar üzerinde çalışmalar yaptığı biliniyor. Corning, kendi halinde bir firma iken Steve Jobs'ın iPhone modellerinde çizilmelere karşı dayanıklı bir panel kullanma kararı vermesi sonucu bir anda en çok tercih edilen dayanıklı panel üreticisi haline geldi.

Gorilla Glass teknolojisi üçüncü neslini yaşıyor olsa da Corning, esnek ekran teknolojisinin henüz çok uzakta olduğunu düşünüyor. Firmanın patronu James Clappin, bükülebilir ekran teknolojisinin henüz üç yıl daha beklemesi gerektiğini belirtiyor. Ancak o dönemden sonra bükülebilir ekran kullanan modeller görebileceğiz.

Ayrıca Clappin,  firmasının çok büyük bir üretici ile bir süre işbirliği yaparak,  Willow Glass teknolojisinin kullanımı hakkında üreticiye bilgiler verdiğini de ifade ediyor.

Corning, Willow Glass panel taşıyan ilk ürünlerin bu yıl pazarda olacağını belirtiyor. Ancak bu ürünler güneş panelleri ve dokunmatik panellerde kullanılan filmler şeklinde olacak. 

http://www.androidauthority.com/flexible-displays-3-years-away-163832/ Yorum Yaz
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berkkarabacak 6 yıl en beğenilen
Tamam cam öyle esniycek ama işlemci,mainboard da öyle esner mi?Ne işe yarıycak bunlar merak ediyorum
1 Yanıt Yanıtla +13
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erci501 6 yıl
bence 3 yıl beklemeyeceğiz.
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mfeker89 6 yıl
ilk önce normal ekranları satalım kazanmamız gereken paraları kazanalım esnek ekranlar kenarda beklesin biraz daha sonra çıkartırız piyasaya onuda bide ordan para kazanırız diyor kendileri esasen :))
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camoka5 6 yıl
Adam kalkmış yeni teknoloji tanıtmış millet kalkmış bu ne yaa ne işe yarayacak ki bu şimdi demiş. Bazısı demiş işte senin telefonun esnemiyor benimki esniyor diye hava atmak için bir bahane olacak. Dİğeri demiş ekran esnese içindekiler esneyemeyecek ne anladım bu işte.
Teknolojinin 2 büyük getirisi olacak;
1. Ekran dayanıklılığı artacak. köşe üstü yere düşünce ekran çatlamayacak kırıklmayacak, muhtemelen esneyerek dalganarak gücü absorbe edecek. Telefonlar yere düşünce bilirsiniz ki içindeki parçalardan önce ekranı zarar görür. Gorilla olsa bile.
2. Evet dürüm gibi sarmanın bir anlamı yok. Teknolojisi biraz daha gelişip esneme değil de katlama yapılabilirse o zaman telefonun içindeki parçalar esnemese bile belli bir noktada katlama noktası yapılır. İsteyen 2,5" telefon alır cebinden çıkarır açar 5" telefon kullanır. İsteyen cebine 5" telefon koyar, çıkarır açar 10" tablet kullanır.
Acıklı olan ise yukarıda yazılanların şuraya yorum yapan arkadaşların yarısının aklına gelmemesi ya da sadece yorum yapmak için yorum yapmış olmaları.
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DH Misafiri 6 yıl
neye göre 3 yıl ? nasıl buldun 3 rakamını onu açıklasın merak ettim.
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Rajeesh 6 yıl
berkkarabacak
Tamam cam öyle esniycek ama işlemci,mainboard da öyle esner mi?Ne işe yarıycak bunlar merak ediyorum

onların esnemesine gerek yok, katlanabilir ekran yapsalar yeter. 5" boyutunda 10inclık ekran tasıyabilirsin demek olur buda.
hem ayrıca esneyebilen batarya haberleri duymuştum yanlıs hatırlamıyorsam
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12 Angry Men 6 yıl
kartalaraz
12 Angry Men Beklerizde bence çok gereksiz birşey
gereksiz olurmu...hem sağlamlık hem yer kazanma açısından süper olur...

Hocam ne kadar sağlam olacakki, günümüzde çoğu kişi bir seneden bir yeni telefon alıyor. Ömürlük değil ki bunlar.
Kılıf larak belli bir süre koruyabiliriz zaten bu teknoloji pek bizim gibi kullanıcılar için devrim yaratmaz
tabi benim düşüncem böyle ileride çıkarda yanılırım belki.
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itachi237 6 yıl 12 Angry Men
12 Angry Men

kartalaraz

12 Angry Men Beklerizde bence çok gereksiz birşey
gereksiz olurmu...hem sağlamlık hem yer kazanma açısından süper olur...


Hocam ne kadar sağlam olacakki, günümüzde çoğu kişi bir seneden bir yeni telefon alıyor. Ömürlük değil ki bunlar.

Kılıf larak belli bir süre koruyabiliriz zaten bu teknoloji pek bizim gibi kullanıcılar için devrim yaratmaz

tabi benim düşüncem böyle ileride çıkarda yanılırım belki.

kendin için konuş birader kimsenin her sene telefona 1500 tl vericek hali yok. 4 yılda 1 telefon alıyor etrafımdaki herkes. oda 500 tl en fazla.
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arel.gr 6 yıl
bu corning icin gecerli aciklama,surpriz biri yarin urun tanitabilir !
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Krone 6 yıl
Samsung Galaxy S4 büyük ihtimalle bükülebilir ekranlı bir cihaz olacak. Yani 3 yıl değil bir kaç ay bence.
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yaki83 6 yıl
Esnerse kırılması imkansiz demektir, çünkü bildiğimiz cam esnemez, esnerse %100 cam değil demektir... O zaman esnemesinin önündeki engel sadece icinde işlemci falan filan. Demektir..yani bunun goriilla ile pek alakasi yok
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12 Angry Men 6 yıl
Beklerizde bence çok gereksiz birşey
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kartalaraz 6 yıl 12 Angry Men
12 Angry Men

Beklerizde bence çok gereksiz birşey

gereksiz olurmu...hem sağlamlık hem yer kazanma açısından süper olur...
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londoner23 6 yıl 12 Angry Men
12 Angry Men

Beklerizde bence çok gereksiz birşey


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Lord Melkor 6 yıl
berkkarabacak
Tamam cam öyle esniycek ama işlemci,mainboard da öyle esner mi?Ne işe yarıycak bunlar merak ediyorum

katlanabilir yapılabilir bu sayede o parçaların esnemesine gerek yok
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mavilim_ 6 yıl
Şimdilik sadece darbelere karşı dayanıklılık açısından iyi olur yere düşerse falan esneyerek tahribatını enaza indirmek için olabilir
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