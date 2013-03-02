Corning : Esnek ekranlar için üç yıl daha beklememiz gerek

Haber Editörü
Son dönemlerde en çok konuşulan konulardan birisi esnek ekranlı mobil cihazlar ve teknoloji gündemi Samsung'un çalışmalarına odaklanmış durumda. Firmanın esnek ekranlı bir model tanıtacağı ihtimali bir süredir dile getiriliyor.
Ancak esnek ekranlı mobil cihazlar için diğer bir önemli faktör var ki bu da dayanıklılık. Bu bölümde devreye giren ABD'li Corning firmasının Willow Glass adını verdiği çok ince esnek ekranlar üzerinde çalışmalar yaptığı biliniyor. Corning, kendi halinde bir firma iken Steve Jobs'ın iPhone modellerinde çizilmelere karşı dayanıklı bir panel kullanma kararı vermesi sonucu bir anda en çok tercih edilen dayanıklı panel üreticisi haline geldi.
Gorilla Glass teknolojisi üçüncü neslini yaşıyor olsa da Corning, esnek ekran teknolojisinin henüz çok uzakta olduğunu düşünüyor. Firmanın patronu James Clappin, bükülebilir ekran teknolojisinin henüz üç yıl daha beklemesi gerektiğini belirtiyor. Ancak o dönemden sonra bükülebilir ekran kullanan modeller görebileceğiz.
Ayrıca Clappin, firmasının çok büyük bir üretici ile bir süre işbirliği yaparak, Willow Glass teknolojisinin kullanımı hakkında üreticiye bilgiler verdiğini de ifade ediyor.
Corning, Willow Glass panel taşıyan ilk ürünlerin bu yıl pazarda olacağını belirtiyor. Ancak bu ürünler güneş panelleri ve dokunmatik panellerde kullanılan filmler şeklinde olacak.
http://www.androidauthority.com/flexible-displays-3-years-away-163832/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Teknolojinin 2 büyük getirisi olacak;
1. Ekran dayanıklılığı artacak. köşe üstü yere düşünce ekran çatlamayacak kırıklmayacak, muhtemelen esneyerek dalganarak gücü absorbe edecek. Telefonlar yere düşünce bilirsiniz ki içindeki parçalardan önce ekranı zarar görür. Gorilla olsa bile.
2. Evet dürüm gibi sarmanın bir anlamı yok. Teknolojisi biraz daha gelişip esneme değil de katlama yapılabilirse o zaman telefonun içindeki parçalar esnemese bile belli bir noktada katlama noktası yapılır. İsteyen 2,5" telefon alır cebinden çıkarır açar 5" telefon kullanır. İsteyen cebine 5" telefon koyar, çıkarır açar 10" tablet kullanır.
Acıklı olan ise yukarıda yazılanların şuraya yorum yapan arkadaşların yarısının aklına gelmemesi ya da sadece yorum yapmak için yorum yapmış olmaları.
onların esnemesine gerek yok, katlanabilir ekran yapsalar yeter. 5" boyutunda 10inclık ekran tasıyabilirsin demek olur buda.
hem ayrıca esneyebilen batarya haberleri duymuştum yanlıs hatırlamıyorsam
Hocam ne kadar sağlam olacakki, günümüzde çoğu kişi bir seneden bir yeni telefon alıyor. Ömürlük değil ki bunlar.
Kılıf larak belli bir süre koruyabiliriz zaten bu teknoloji pek bizim gibi kullanıcılar için devrim yaratmaz
tabi benim düşüncem böyle ileride çıkarda yanılırım belki.
kendin için konuş birader kimsenin her sene telefona 1500 tl vericek hali yok. 4 yılda 1 telefon alıyor etrafımdaki herkes. oda 500 tl en fazla.
gereksiz olurmu...hem sağlamlık hem yer kazanma açısından süper olur...
katlanabilir yapılabilir bu sayede o parçaların esnemesine gerek yok
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
691 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, corning ve gorilla glass