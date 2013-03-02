Corning : Esnek ekranlar için üç yıl daha beklememiz gerek





Son dönemlerde en çok konuşulan konulardan birisi esnek ekranlı mobil cihazlar ve teknoloji gündemi Samsung'un çalışmalarına odaklanmış durumda. Firmanın esnek ekranlı bir model tanıtacağı ihtimali bir süredir dile getiriliyor.





Ancak esnek ekranlı mobil cihazlar için diğer bir önemli faktör var ki bu da dayanıklılık. Bu bölümde devreye giren ABD'li Corning firmasının Willow Glass adını verdiği çok ince esnek ekranlar üzerinde çalışmalar yaptığı biliniyor. Corning, kendi halinde bir firma iken Steve Jobs'ın iPhone modellerinde çizilmelere karşı dayanıklı bir panel kullanma kararı vermesi sonucu bir anda en çok tercih edilen dayanıklı panel üreticisi haline geldi.





Gorilla Glass teknolojisi üçüncü neslini yaşıyor olsa da Corning, esnek ekran teknolojisinin henüz çok uzakta olduğunu düşünüyor. Firmanın patronu James Clappin, bükülebilir ekran teknolojisinin henüz üç yıl daha beklemesi gerektiğini belirtiyor. Ancak o dönemden sonra bükülebilir ekran kullanan modeller görebileceğiz.





Ayrıca Clappin, firmasının çok büyük bir üretici ile bir süre işbirliği yaparak, Willow Glass teknolojisinin kullanımı hakkında üreticiye bilgiler verdiğini de ifade ediyor.





Corning, Willow Glass panel taşıyan ilk ürünlerin bu yıl pazarda olacağını belirtiyor. Ancak bu ürünler güneş panelleri ve dokunmatik panellerde kullanılan filmler şeklinde olacak.

http://www.androidauthority.com/flexible-displays-3-years-away-163832/