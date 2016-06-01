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Corsair, hız aşırtmaya özel bellek kitlerini duyurdu

Computex 2016 fuarında birbirinden iddialı bilgisayar bileşenlerini sergileyen Corsair; Vengeance ve Dominator adındaki RAM bellek kitlerine özel ürünler kazandırdı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Ram
Ekrem71
Haber Editörü
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Computex 2016 fuarında birbirinden iddialı bilgisayar bileşenlerini sergileyen Corsair, yüksek performanslı bellek tarafında da özel ürünler geliştirdi. Ürünler Vengeance ve Dominator serilerine ait.

Ürünlerden ilki Vengeance LED DDR4 RAM bellek kiti. Firmanın en hızlı bellek kiti olduğu belirtilen Vengeance LED, XMP 2.0 bellek teknolojisi ile 4333MHz hızlarına kadar ulaşabiliyor. Hız aşırtmada en büyük yardımcı ise Samsung bellek yongaları.

Seride yeni bir alüminyum ısı dağıtıcı tasarımına yer verilmiş. Dağıtıcı üzerinde kırmızı veya beyaz LED aydınlatma yer alıyor. Kullanım esnasında, LED’ler yavaş bir şekilde yanıp sönüyor ve daha güzel bir görünüm sunuyor. Seride 16 GB (2 x 8 GB) ve 64 GB (4 x 16 GB) arasında değişen kapasiteler yer alacak.

Ayrıca Bkz. "Corsair’den sıvı soğutmalı Hydro GFX GeForce GTX 1080"

CORSAIR Dominator Platinum Special Edition ise özel bir versiyon. Fırçalanmış gümüş renkli alüminyum gövdenin yanında, kenar kısımlarda da krom işleme yer alıyor. Farklı bir ısı dağıtıcı kullanan seride iki adet kit yer alıyor. 32 GB (4 x 8 GB ve 2 x 16 GB) olarak gelecek seride 3200MHz frekans hızları mevcut. Samsung yongaları ile X99 ve 100 serisi çipsetlerde tatmin edici hız aşırtma vadediliyor. Her iki seri de sonbahar başlarında piyasada olacak. 

 

http://wccftech.com/corsair-debuts-build-computex-2016/ Yorum Yaz
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Gray Code 3 yıl en beğenilen
Gözüm cl değerlerini aradı...
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Psydia 3 yıl
Çipetpetpetpetpet
"X99 ve 100 serisi çipetlerde"
1 Yanıt Yanıtla +6
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V4LKyR 3 yıl
Gelin CL'ciler gelin! DDR2-400'ün CL değerleri bu 4333MHz'lik DDR4 RAM'den düşük olduğu için daha hızlıdır.
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Psydia 3 yıl
Çipetpetpetpetpet
"X99 ve 100 serisi çipetlerde"
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Master_Evil 3 yıl
ram konusunda çok geri kaldım, xmp bile 2.0 olmuş
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Gray Code 3 yıl en beğenilen
Gözüm cl değerlerini aradı...
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