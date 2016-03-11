Corsair, ilk SFX uyumlu güç kaynaklarını satışa sunuyor

Ayrıca Bkz.

"Zotac SONIX 480GB PCIe SSD modeli satışa sunuluyor"

Kompakt yapıdaki bilgisayar sistemlerine en iyi performansı sunmak için geliştirilen SFX form faktörüne uygun bileşenleri giderek yaygınlaşıyor. Geçen yılfuarında ilkyapıdaki güç kaynaklarını lanse eden Corsair, şimdi de satışa sunmaya hazırlanıyor.ve SF450 adındaki tam modüler yeni modeller,sertifikasına sahip ve belirli yükler altında yüzde 90'a kadar enerji verimliliği sunabiliyor. Yüzde 100 Japon kapasitörler ile de kaynakların dayanıklılığı ve kullanım ömrü artırılıyor.Corsair'in Bulldog projesinin ilk parçası olan güç kaynakları, SFX yapısına en iyi özellikleri sunmayı amaçlıyor. Serinin Nvidia GeForce Titan X grafik kartı ile birlikte güçlü bir işlemciyi rahatlıkla kaldırabileceği belirtiliyor. Güç kaynaklarının üretimini ise, SFX güç kaynağı sınıfında rekabet eden High Power firması üstleniyor. Modeller 600Watt ve 450Watt güce sahip.Modellerde 90mm fan kullanan Corsair,modu ile düşük yoğunluklarda kapatarak çok daha sessiz bir ortam sağlıyor. 7 yıl garanti ile gelen seride, Corsair SF600 modeli 120$, SF450 serisi ise 90$ fiyat etiketine sahip olacak.