Corsair, ilk SFX uyumlu güç kaynaklarını satışa sunuyor

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Kompakt yapıdaki bilgisayar sistemlerine en iyi performansı sunmak için geliştirilen SFX form faktörüne uygun bileşenleri giderek yaygınlaşıyor. Geçen yıl Computex 2015 fuarında ilk SFX yapıdaki güç kaynaklarını lanse eden Corsair, şimdi de satışa sunmaya hazırlanıyor.
Corsair SF600 ve SF450 adındaki tam modüler yeni modeller, 80 Plus Gold sertifikasına sahip ve belirli yükler altında yüzde 90'a kadar enerji verimliliği sunabiliyor. Yüzde 100 Japon kapasitörler ile de kaynakların dayanıklılığı ve kullanım ömrü artırılıyor.
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Corsair'in Bulldog projesinin ilk parçası olan güç kaynakları, SFX yapısına en iyi özellikleri sunmayı amaçlıyor. Serinin Nvidia GeForce Titan X grafik kartı ile birlikte güçlü bir işlemciyi rahatlıkla kaldırabileceği belirtiliyor. Güç kaynaklarının üretimini ise, SFX güç kaynağı sınıfında rekabet eden High Power firması üstleniyor. Modeller 600Watt ve 450Watt güce sahip.
Modellerde 90mm fan kullanan Corsair, Zero RPM Fan modu ile düşük yoğunluklarda kapatarak çok daha sessiz bir ortam sağlıyor. 7 yıl garanti ile gelen seride, Corsair SF600 modeli 120$, SF450 serisi ise 90$ fiyat etiketine sahip olacak.
http://www.guru3d.com/news-story/corsair-shrinks-psus-with-sf600w-and-sf450w-power-supplies.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Evet daha ufak boyutlardaki kasalarda kullanmak için oluşturulan bi standart. Daha öncesinde Silverstone'un max 600W olmak üzere çeşitli güç kaynakları vardı. Ekran kartlarının güç tüketiminin düşmesinide göz önünde bulundurduğumuz da gayet yeterli bi seviyeye ulaştılar kapasite olarak.
Bence artık boyutu biraz daha küçültmenin zamanı geldi
Boyutları 125 mm* 100 mm * 63,5 mm
silverstonetek.com/...
Bildiğimiz gibi ekran kartı oldukça küçüldü.Anakartta küçülme yaşandı.İşlemci soğutucusu sıvı soğutma olduğunda oldukça küçük oluyor.Haliyle power kalmıştı geriye o da tamamlandı.