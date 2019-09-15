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Ram ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Corsair son kullanıcı RAM belleklerde hız rekoru kırdı

Corsair Vengeance LPX DDR4-4866 modeli 4866MHz hız ile piyasadaki en hızlı RAM bellek ünvanını ele geçirdi. Belirli anakartlar ve Ryzen 3000 işlemciler ile bu hız elde edilebiliyor.
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Ram
Ekrem71
Haber Editörü
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Corsair son kullanıcı RAM belleklerde hız rekoru kırdı

RAM belleklerde bir yandan hız aşırtma rekoru kırılırken bir yandan da son kullanıcıya ulaşan ürünlerde hız rekoru kırılıyor. Corsair sektörün en yüksek hıza sahip ticari RAM belleklerini duyurdu.

Vengeance LPX DDR4-4866 özellikleri ve fiyatı

Firmanın ödüllü Vengeance LPX DD4 serisine dahil olan yeni RAM bellekler piyasadaki en yüksek hıza sahip. 4866MHz seviyesine kadar çıkabilen bellekler 2x8GB set halinde satılacak ve Ryzen 3 işlemciler ile X570 çipsetlere tam uyum sağlayacak.

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Modern platformlarla uyumlu bir şekilde çalışsa da maksimum hızlara ulaşması için ASUS ROG Crosshair VIII Formula, MSI MEG X570 GODLIKE ve MSI PRESTIGE X570 CREATION anakartlar gerekiyor.

Yüksek hızlarda bile bellek kitinin soğuk kalması için opsiyonel olarak VENGEANCE Airflow fan sistemi kullanılabiliyor. Fan sisteminize göre 3 farklı renk seçeneği sunuyor. CL18 26-26-46 gecikmesi ve 1.5V enerji değerine sahip olan Vengeance LPX DDR4-4866 seti 1064 Avro civarında.

Diğer taraftan 10 adet adreslenebilir RGB LED barındıran ve 4700MHz seviyesine çıkabilen Vengeance RGB PRO DDR4-4700 bellekler de 2x8GB set olarak 700$ seviyesinden satılacak.


 


https://www.techpowerup.com/259155/corsair-releases-record-setting-4866-mhz-vengeance-lpx-ddr4-memory Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
H34RTL3SS 41 dk.
2 kitin arasındakif ark 166mghz için 364 euro
ryzen ram frekansını seviyorda ramler ceplerimizi daha çoks eviyor :)
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