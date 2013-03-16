Corsair'dan 3.000 MHz'de çalışan 8 GB DDR3 bellek kiti: Vengeance Extreme

Bilgisayar bileşeni üretiminde uzman isimlerden Corsair, performans tutkunlarına yönelik geliştirdiği 8 GB'lık DDR3 bellek kitinin duyurusunu gerçekleştirdi. 3.000 MHz gibi yüksek bir frekansta çalışan Vengeance Extreme'in, Corsair tarafından dünyanın en hızlı DDR3 belleği olarak tanımlandığını not düşelim.



İlk bakışta üzerindeki kırmızı renkli ve düşük profilli ısı dağıtıcısıyla dikkat çeken kit, 2 adet 4 GB'lık DDR3 bellekten oluşuyor. Düşük profilli yapısı sayesinde, işlemci soğutucularıyla çakışma problemi yaşatmayan Vengeance Extreme'in çalışma voltajı, 1.65V; zamanlamaları ise 12-14-14-36.





8 GB'lık bellek kitinin sistem ihtiyaçları arasında ise 3.000 MHz'lik çalışma frekansının üstesinden gelebilen entegre bellek kontrolcüsüne sahip Intel ''Ivy Bridge'' serisi işlemciler var. Ayrıca Asus P8Z77-I Deluxe ve ASRock Z77 OC Formula gibi anakartlar tavsiye listesine alınmış durumda.

Vengeance Extreme'in çalışma frekansı kadar fiyat seviyesi de dudak uçuklatıyor. Bellek kiti, 749.99$ fiyat etiketiyle Corsair'ın resmi internet sitesi üzerinden satın alınabiliyor.

http://www.corsair.com/us/memory-by-product-family/vengeance/vengeance-extreme-memory-8gb-3000mhz-cl12-1-65v-ddr3-memory-kit-cml8gx3m2a3000c12r.html