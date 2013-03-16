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Corsair'dan 3.000 MHz'de çalışan 8 GB DDR3 bellek kiti: Vengeance Extreme

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,7b
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30
Ram
knight
Haber Editörü
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Corsair'dan 3.000 MHz'de çalışan 8 GB DDR3 bellek kiti: Vengeance Extreme
Bilgisayar bileşeni üretiminde uzman isimlerden Corsair, performans tutkunlarına yönelik geliştirdiği 8 GB'lık DDR3 bellek kitinin duyurusunu gerçekleştirdi. 3.000 MHz gibi yüksek bir frekansta çalışan Vengeance Extreme'in, Corsair tarafından dünyanın en hızlı DDR3 belleği olarak tanımlandığını not düşelim.
İlk bakışta üzerindeki kırmızı renkli ve düşük profilli ısı dağıtıcısıyla dikkat çeken kit, 2 adet 4 GB'lık DDR3 bellekten oluşuyor. Düşük profilli yapısı sayesinde, işlemci soğutucularıyla çakışma problemi yaşatmayan Vengeance Extreme'in çalışma voltajı, 1.65V; zamanlamaları ise 12-14-14-36.

8 GB'lık bellek kitinin sistem ihtiyaçları arasında ise 3.000 MHz'lik çalışma frekansının üstesinden gelebilen entegre bellek kontrolcüsüne sahip Intel ''Ivy Bridge'' serisi işlemciler var. Ayrıca Asus P8Z77-I Deluxe ve ASRock Z77 OC Formula gibi anakartlar tavsiye listesine alınmış durumda.
Vengeance Extreme'in çalışma frekansı kadar fiyat seviyesi de dudak uçuklatıyor. Bellek kiti, 749.99$ fiyat etiketiyle Corsair'ın resmi internet sitesi üzerinden satın alınabiliyor.

http://www.corsair.com/us/memory-by-product-family/vengeance/vengeance-extreme-memory-8gb-3000mhz-cl12-1-65v-ddr3-memory-kit-cml8gx3m2a3000c12r.html Yorum Yaz
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LINEBACKER 6 yıl en beğenilen
Ne biçim telefon bu böyle şarj pinlerini dışarda yapmışlar paslanır onlar.
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melikulupinar 6 yıl
Aynen.
Hatta bir ara 3800 MHz DDR3 vb de görmüştük.
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ssbrutality 6 yıl
MxFxOx
8gb o kadar para verilir mi ? bu fiyata 64gb ram alırım , 50gb kadarına sistem kurarım

Nasıl Olacakmış O Anlatta Bilelim.Ramleri SSD Disk Gibi Kullanabilmen/Sistem Kurabilmen İçin Marvell Yada Sandforce Kontrolcü Entegre Etmen Lazım Zor iş.
ziel34
DDR 4 ne zaman geliyor ?

Asıl Soru Bu İşte.Bravo.
1 Yanıt Yanıtla
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N.Aksel 6 yıl ssbrutality
ssbrutality

MxFxOx
8gb o kadar para verilir mi ? bu fiyata 64gb ram alırım , 50gb kadarına sistem kurarım


Nasıl Olacakmış O Anlatta Bilelim.Ramleri SSD Disk Gibi Kullanabilmen/Sistem Kurabilmen İçin Marvell Yada Sandforce Kontrolcü Entegre Etmen Lazım Zor iş.
Sanırım arkadaş şundan bahsediyor: RAMDisk

Tabii şöyle bir ayrıntı var:

- RAM Disk işletim sistemine bağlı bir program. Yani bu diske işletim sistemi kuramıyor bilgisayarı bu diskten ön yükleyemiyorsunuz. Bu diski sadece Windows çalışırken kullanabiliyorsunuz.
- Bu bir sanal disk olduğu için içindekilerin kapanırken yedeklenmesi, açılışta da bu yedeğin yüklenmesi gerekiyor. Bu da bilgisayarın açılış ve kapanış sürelerinin (RAM Diskin boyutuna bağlı olarak) oldukça uzayabileceği anlamına geliyor.


1 Yanıt Yanıtla
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Gt95 6 yıl
adamin biride telefon diyor gece vakti iyi guldurdu beni allahda seni guldursun :D
vatana gelsin 64 gb kadar yukseltirim bu ramlari hic kusura bakmayin arkadaslar :D
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pohuman 6 yıl
Hep 3000 MHz olsa ne olacak, zamanlamalar berbat olduktan sonra.. Göz boyama ve sırf MHz yarışında lider olmak için çıkartılmış bir ürün..
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orhankara95 6 yıl
Sırf reklamımız olsun diye kasmışlar adamlar :D
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dreamblue35 6 yıl
bu bellek fantâzi olsun diye kasamda herşey mevcut bari bunu da alayım tam olsun diyen arkadaşlar alır ki ben o arkadaşların akıllarından şüphe duyarım
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MarjinaL_Kedi 6 yıl
ekran kartı niyetine kullan
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interwap 6 yıl
LINEBACKER
Ne biçim telefon bu böyle şarj pinlerini dışarda yapmışlar paslanır onlar.

Oyun konsolu o. Ekran ortada. Şarj pinleri dediklerinde ekstra cihaz bağlamak için genişleme yuvaları. :/
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MxFxOx 6 yıl
8gb o kadar para verilir mi ? bu fiyata 64gb ram alırım , 50gb kadarına sistem kurarım
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ayak kokusu 6 yıl
gereksiz, israf.
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orhankara95 6 yıl
LINEBACKER
Ne biçim telefon bu böyle şarj pinlerini dışarda yapmışlar paslanır onlar.

İncee, çok incee :D
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