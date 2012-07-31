Corsair'dan, Dominator Platinium serisi 16 GB DDR3-1600 MHz bellek kiti

Global pazarın önde gelen bellek üreticilerinden Corsair, ''Dominator Platinium'' serisi DDR3 bellek kitlerini kısa bir süre önce satışa sundu.

İki adet 8 GB'lık DDR3 bellekten oluşan kitte, firmanın patentli DHX (Dual-Path Heat Exchange) soğutma teknolojisi kullanılmış. DHX teknolojisi sayesinde belleklerin hem serin hem de stabil kalmaları sağlanıyor. Üzerindeki ısı dağıtıcısıyla beraber 56 mm yükseklikte tasarlanan bellekler, 1600 MHz frekansında çalışıyor. 1.5v çalışma voltajına sahip belleklerin zamanlamaları ise 9-9-9-24.





Son olarak Intel'in XMP (Extreme Memory Profile) standardına destek veren ''CMD16GX3M2A1600C9'' kodlu belleklerin ABD fiyatı 199.99$, Japonya fiyatı 16.600 Yen (~212$) olarak açıklandı.