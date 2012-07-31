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Corsair'dan, Dominator Platinium serisi 16 GB DDR3-1600 MHz bellek kiti

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
10b
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26
Ram
knight
Haber Editörü
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Corsair'dan, Dominator Platinium serisi 16 GB DDR3-1600 MHz bellek kiti
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Global pazarın önde gelen bellek üreticilerinden Corsair, ''Dominator Platinium'' serisi DDR3 bellek kitlerini kısa bir süre önce satışa sundu.
İki adet 8 GB'lık DDR3 bellekten oluşan kitte, firmanın patentli DHX (Dual-Path Heat Exchange) soğutma teknolojisi kullanılmış. DHX teknolojisi sayesinde belleklerin hem serin hem de stabil kalmaları sağlanıyor. Üzerindeki ısı dağıtıcısıyla beraber 56 mm yükseklikte tasarlanan bellekler, 1600 MHz frekansında çalışıyor. 1.5v çalışma voltajına sahip belleklerin zamanlamaları ise 9-9-9-24.

Son olarak Intel'in XMP (Extreme Memory Profile) standardına destek veren ''CMD16GX3M2A1600C9'' kodlu belleklerin ABD fiyatı 199.99$, Japonya fiyatı 16.600 Yen (~212$) olarak açıklandı.
Corsair'dan, Dominator Platinium serisi 16 GB DDR3-1600 MHz bellek kiti
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JoeyBane 7 yıl
Bunu tak, izle. Tabi paran çoksa..
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dreamblue35 7 yıl
200 dolar etmez bu ram tasarım ne kadar göz e hitap etsede kullanılan çip diğer firmalarla aynı fark sadece tasarım, tasarıma para vermem - icraat a para veririm
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aspirin_00 7 yıl
240 gb lığını hangi firma çıkarakcak bakalım
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myhotyro 7 yıl
Tasarım, görünüzş önemli, ben kasamı açar saatlerce çalışırken bellekleri seyrederim. Hatta monitörü satmayı düşünüyorum pek bakmadığım için :)
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CihanKaygusuz 7 yıl
211 dolar değil 199 dolar.
corsair.com/...
knight arkadaş "211$ olarak açıklandı" demiş kaynağı nedir merak ettim. Özellikle baktım kaynak web sitesi yayınlanmış mı diye yayınlanmamış.
Napak inanak mı?
1 Yanıt Yanıtla
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..Knight.. 7 yıl CihanKaygusuz
CihanKaygusuz

211 dolar değil 199 dolar.

corsair.com/...

knight arkadaş "211$ olarak açıklandı" demiş kaynağı nedir merak ettim. Özellikle baktım kaynak web sitesi yayınlanmış mı diye yayınlanmamış.

Napak inanak mı?


Kaynağım buydu;

links.co.jp/...

Ürünün Japonya fiyatı 16.600 Yen. Hatta güncel kurlarla fiyat 211$'a değil, 212$'a denk geliyormuş. Düzeltme yapmam lazım. ABD fiyatını ayrıca ekleyelim.
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rapabashi1998 7 yıl
dolara arkadaşlar
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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alpa07 7 yıl
Sırf tasarım için bu fiyat verilmez.
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Mr. Unknown 7 yıl
Çok pahalı be arkadaş. Sırf görünüş ve dizayn için bu kadar para sarf etmeye değmez. 211 Dolara 16GB ram alırım.
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Psydia 7 yıl
Tasarimi harbi guzelmis ama bu belleklerin ederi 211 dolar degil.
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