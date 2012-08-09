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Corsair'dan ''Vengeance'' serisi 16 GB DDR3-1866 MHz bellek kiti

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
5,1b
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Ram
knight
Haber Editörü
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Corsair'dan ''Vengeance'' serisi 16 GB DDR3-1866 MHz bellek kiti
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Kasa, güç kaynağı, SSD, RAM ve su soğutma sistemi gibi çeşitli bilgisayar bileşenlerine imza atan Corsair, ''Vengeance'' serisi DDR3 belleklerini, ''CMZ16GX3M4A1866C9B'' kodlu kitle genişletiyor.
Isı dağıtıcısı ile 52 mm yüksekliğinde tasarlanan 16 GB'lık DDR3 bellek kiti, 4 tane 4 GB'lık bellekten oluşuyor. Bu da bellekleri Intel X79 çipsetli anakartlar için ideal kılıyor. 1866 MHz frekansındaki belleklerin çalışma voltajı 1.5v, zamanlamaları ise 9-10-9-27.
Corsair'ın bellek kitinin Japonya satış fiyatı yaklaşık 150$ olarak belirlenmiş durumda.
Corsair'dan ''Vengeance'' serisi 16 GB DDR3-1866 MHz bellek kiti
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King ov Hell 7 yıl
Normalde bi ürün alırken tek bir bileşene yönelen markaları seçerim.Ama Corsair işi biliyor
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muratkaya 7 yıl
Kaliteli bir marka, iyi bir ürün. Alınır, hem 16gb ram de yüz yıl sonrasına yatırım olur :)
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