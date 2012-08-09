Corsair'dan Vengeance serisi 16 GB DDR3-2133 MHz bellek kiti

Haber Editörü
Bilgisayar bileşeni üreticisi Corsair, ''Vengeance'' serisinde yer alan 16 GB'lık DDR3 bellek kitini satışa sundu.
2133 MHz frekansında çalışan ''CMZ16GX3M2A2133C10'' kodlu DDR3 bellek kiti, iki adet 8 GB'lık bellekten oluşuyor. Siyah renkli ısı dağıtıcısıyla birlikte yüksekliği 52 mm'yi bulan belleklerin çalışma voltajları 1.5v, zamanlamaları ise 10-11-10-31 olarak açıklanmış.
Corsair, 16 GB'lık bellek kiti için Japonya'da yaklaşık 239$ fiyat belirlemiş.
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Açıkla da aydınlanalım buradan kriptolanmış bir değişken gibi duruyor :)
hepsinin derin anlamları var,
o harfler, rakamlar çok şey anlatıyor.
sadece otursalar iyi