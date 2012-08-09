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Corsair'dan Vengeance serisi 16 GB DDR3-2133 MHz bellek kiti

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
6,4b
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Ram
knight
Haber Editörü
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Bilgisayar bileşeni üreticisi Corsair, ''Vengeance'' serisinde yer alan 16 GB'lık DDR3 bellek kitini satışa sundu.
2133 MHz frekansında çalışan ''CMZ16GX3M2A2133C10'' kodlu DDR3 bellek kiti, iki adet 8 GB'lık bellekten oluşuyor. Siyah renkli ısı dağıtıcısıyla birlikte yüksekliği 52 mm'yi bulan belleklerin çalışma voltajları 1.5v, zamanlamaları ise 10-11-10-31 olarak açıklanmış.
Corsair, 16 GB'lık bellek kiti için Japonya'da yaklaşık 239$ fiyat belirlemiş.

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ayyan 7 yıl en beğenilen
'CMZ16GX3M2A2133C10 kodlu...' kodu yazarlarken yanlışlıkla klavyenin üstüne oturmuşlar
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Virinom 7 yıl
suluuguru
öyle demeyin, hepsinin derin anlamları var,o harfler, rakamlar çok şey anlatıyor.

Açıkla da aydınlanalım buradan kriptolanmış bir değişken gibi duruyor :)
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Ryzen Tevfik 7 yıl
Kimbilir kaç tlden satarlar bunu . Gereksiz olmuş gibi . 1866 lar kolaylıkla 2133 oluyor zaten .
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suluuguru 7 yıl
öyle demeyin,
hepsinin derin anlamları var,
o harfler, rakamlar çok şey anlatıyor.
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oea064 7 yıl
ayyan
CMZ16GX3M2A2133C10 kodlu... kodu yazarlarken yanlışlıkla klavyenin üstüne oturmuşlar

sadece otursalar iyi
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ayyan 7 yıl en beğenilen
'CMZ16GX3M2A2133C10 kodlu...' kodu yazarlarken yanlışlıkla klavyenin üstüne oturmuşlar
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