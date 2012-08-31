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Corsair'dan ''Vengeance'' serisi 32 GB DDR3-2133 MHz bellek kiti

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
3,6b
1
32
Ram
knight
Haber Editörü
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Corsair'dan ''Vengeance'' serisi 32 GB DDR3-2133 MHz bellek kiti
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Corsair, 32 GB kapasiteli ''Vengeance'' serisi DDR3 bellek kitini yarından itibaren yurtdışında piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Her biri 8 GB kapasiteli dört adet DDR3 bellek modülünden oluşan kit ile öncelikli olarak Intel X79 çipsetli anakart kullanıcılarının hedef alındığını söyleyebiliriz.
2133 MHz frekansında ve 1.5v geriliminde çalışan kitin zamanlamaları, 10-11-10-31 şeklinde açıklanmış. Her bir modülün ısı dağıtıcısıyla beraber yüksekliği 52 mm. Isı dağıtıcısı, DDR3 belleklerin serin olduğu kadar stabil çalışmalarına destek sağlıyor.
Corsair'ın, ''CMZ32GX3M4A2133C10'' ürün kodlu kitinin Japonya satış fiyatı yaklaşık 477$.
Corsair'dan ''Vengeance'' serisi 32 GB DDR3-2133 MHz bellek kiti
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King ov Hell 7 yıl en beğenilen
Bizde burda DDR2 800MHz kullanalım.
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ali_6195 7 yıl
DDR-333 a devam
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DH Misafiri 7 yıl
Corsair İntikam ! ¦
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DH Misafiri 7 yıl
Ahm-@
Büyük render,photoshop işleri ile uğraşanlar için büyük ihtimal.Mesela Photoshopta 200-300 layer içeren bir dosya açınca yiyor baya ramden.

200 300 layermi :) 300dpi lık 5 layer li 30x65 bir belgede 8 gb ram yeterli olamıyor çalıştığım en çok layer 27 adetti ve 50x60 300dpı bir resimdi photoshopta halen jpeg e çevirip kaydedememişimdir :)) ram yetmediğinden
Ayrıca 4gb yeterli diyen arkadaş sence bu koşulda halen çoğul konuşabilirmisin.
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muratkaya 7 yıl
Herkes 32gb ram'in neye yarayacağını bilmeli mi? Senin dünyanda bilmesi gerekiyor olabilir ama bundan haberi olmayanlar çoğunlukta. Ayrıca mod değilsin bir şey değilsin kimin neye mesaj yazıp yazamayacağına karar veriyorsun. Kim uçuyor bu durumda?

Galaxy S3 haberlerine 'kim ne derse desin sony' yazanlar var. Kurallara aykırı olmadığı sürece herkes her istediğini yazar, haddimizi bilelim.
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mnyx 7 yıl
MASTERMIND
Bir daha corsair ram kullanacağımı sanmıyorum. Isınmıyor ama oc da olmuyor. Voltajdan desen voltajdan da değil.

sizin ramler arızalı herelde bu serinin 4*2 1600mhz olanları kullanıyorum ne ısınma sorunu var nede voltaj gayet stabil
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Virinom 7 yıl
*Furious*
Low Profile olsaydı iyiydi. 2133 MHz frekansında ve 1.5v geriliminde çalışan kitin zamanlamaları, 10-11-10-31 1.5 Volt olması iyi birşey. Belki voltaj verilerek Zamanlamalar aşağı çekilebilir.

Büyük ısı dağıtıcısı olmadan 2133 Mhz ram çıkarmak intahar olur
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_Dominic_Toretto_ 7 yıl Virinom
Virinom

*Furious*

Low Profile olsaydı iyiydi. 2133 MHz frekansında ve 1.5v geriliminde çalışan kitin zamanlamaları, 10-11-10-31 1.5 Volt olması iyi birşey. Belki voltaj verilerek Zamanlamalar aşağı çekilebilir.


Büyük ısı dağıtıcısı olmadan 2133 Mhz ram çıkarmak intahar olur

1.5 Volt olursa birşeycik olmaz.

Samsung un Deli gibi OC olan belleklerinde hiç soğutucu yok. 1.5Volt 2133 Mhz de çalışabiliyorlar.

Bu bellekler

newegg.com/...


Ayrıca 2133 olup da Low Profile soğutma olanlar

newegg.com/...
newegg.com/...
newegg.com/...
newegg.com/...
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kurunc 7 yıl
Bir zamanlar Bill Gates amcamda 256kb ram herşey için yeterli demişti :)
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CaGaga73 7 yıl
ram ısınan bir parça mı ki bu kadar pahalı soğutucu ekliyorlar. üstüne ince bir kılıf eklesen yeterli.
hepsi müşteriyi kandırmak amaçlı.
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BurayaNeYazıyoruz 7 yıl
Bilgisayarı sadece oyun için kullananları bu tür haberlere sokmamak lazım

Oc rekoru haberleri çıkar yav bunlar ne yapıyor herkesin evinde azot yok çok saçma der, yüksek bellekli ekran kartı haberi çıkar yav 1gb ile bütün oyunları açıyorum ben çok saçma ne gerek var 3gb ye para tuzağı der, aha şimdi de yüksek kapasiteli ramler çıkmış oyun oynarken bana 4 gb yetiyorda artiyor ne gerek var vs demişler

Bütün dünya etraflarinda dönüyor zannediyo heralde bu insanlar
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LEON-X 7 yıl
Şu yüksek soğutucu tasarımından ne vazgeçecekler acaba
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psycho2 7 yıl
fatihburak95
nolacak napcaz 32 gb yi yaa... 4 Gb yeterli 8 gb ise biraz akfam rahata olsun modunda...

şu yorumlarda bi gün de geresiz diyen biri olmasa nie anlamak istemiyosunuz bilgisayar sadece evde oyun ve diğer işlemler için kullanılmıyor senin için gereksizse bırak oyle kalsın yorum a ne gerek war.
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muratkaya 7 yıl psycho2
psycho2
fatihburak95
nolacak napcaz 32 gb yi yaa... 4 Gb yeterli 8 gb ise biraz akfam rahata olsun modunda...

şu yorumlarda bi gün de geresiz diyen biri olmasa nie anlamak istemiyosunuz bilgisayar sadece evde oyun ve diğer işlemler için kullanılmıyor senin için gereksizse bırak oyle kalsın yorum a ne gerek war.

PC kullanıcılarının %90'ından fazlasına bu boyutta ram fantastik gelecektir, bu çok normal.

Bu tür yorumlar yapanların yazılım-donanım bilgileri zayıf olabilir ama bu yorumlara şaşıranların da sosyal algıları zayıf ve bu diğerine nazaran çok daha kötü.
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