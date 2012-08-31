Corsair'dan ''Vengeance'' serisi 32 GB DDR3-2133 MHz bellek kiti

Haber Editörü
Corsair, 32 GB kapasiteli ''Vengeance'' serisi DDR3 bellek kitini yarından itibaren yurtdışında piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Her biri 8 GB kapasiteli dört adet DDR3 bellek modülünden oluşan kit ile öncelikli olarak Intel X79 çipsetli anakart kullanıcılarının hedef alındığını söyleyebiliriz.
2133 MHz frekansında ve 1.5v geriliminde çalışan kitin zamanlamaları, 10-11-10-31 şeklinde açıklanmış. Her bir modülün ısı dağıtıcısıyla beraber yüksekliği 52 mm. Isı dağıtıcısı, DDR3 belleklerin serin olduğu kadar stabil çalışmalarına destek sağlıyor.
Corsair'ın, ''CMZ32GX3M4A2133C10'' ürün kodlu kitinin Japonya satış fiyatı yaklaşık 477$.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
200 300 layermi :) 300dpi lık 5 layer li 30x65 bir belgede 8 gb ram yeterli olamıyor çalıştığım en çok layer 27 adetti ve 50x60 300dpı bir resimdi photoshopta halen jpeg e çevirip kaydedememişimdir :)) ram yetmediğinden
Ayrıca 4gb yeterli diyen arkadaş sence bu koşulda halen çoğul konuşabilirmisin.
Galaxy S3 haberlerine 'kim ne derse desin sony' yazanlar var. Kurallara aykırı olmadığı sürece herkes her istediğini yazar, haddimizi bilelim.
sizin ramler arızalı herelde bu serinin 4*2 1600mhz olanları kullanıyorum ne ısınma sorunu var nede voltaj gayet stabil
Büyük ısı dağıtıcısı olmadan 2133 Mhz ram çıkarmak intahar olur
1.5 Volt olursa birşeycik olmaz.
Samsung un Deli gibi OC olan belleklerinde hiç soğutucu yok. 1.5Volt 2133 Mhz de çalışabiliyorlar.
Bu bellekler
newegg.com/...
Ayrıca 2133 olup da Low Profile soğutma olanlar
newegg.com/...
newegg.com/...
newegg.com/...
newegg.com/...
hepsi müşteriyi kandırmak amaçlı.
Oc rekoru haberleri çıkar yav bunlar ne yapıyor herkesin evinde azot yok çok saçma der, yüksek bellekli ekran kartı haberi çıkar yav 1gb ile bütün oyunları açıyorum ben çok saçma ne gerek var 3gb ye para tuzağı der, aha şimdi de yüksek kapasiteli ramler çıkmış oyun oynarken bana 4 gb yetiyorda artiyor ne gerek var vs demişler
Bütün dünya etraflarinda dönüyor zannediyo heralde bu insanlar
şu yorumlarda bi gün de geresiz diyen biri olmasa nie anlamak istemiyosunuz bilgisayar sadece evde oyun ve diğer işlemler için kullanılmıyor senin için gereksizse bırak oyle kalsın yorum a ne gerek war.
PC kullanıcılarının %90'ından fazlasına bu boyutta ram fantastik gelecektir, bu çok normal.
Bu tür yorumlar yapanların yazılım-donanım bilgileri zayıf olabilir ama bu yorumlara şaşıranların da sosyal algıları zayıf ve bu diğerine nazaran çok daha kötü.
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
3567 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Ram, corsair