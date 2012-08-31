Corsair'dan ''Vengeance'' serisi 32 GB DDR3-2133 MHz bellek kiti

Corsair, 32 GB kapasiteli ''Vengeance'' serisi DDR3 bellek kitini yarından itibaren yurtdışında piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Her biri 8 GB kapasiteli dört adet DDR3 bellek modülünden oluşan kit ile öncelikli olarak Intel X79 çipsetli anakart kullanıcılarının hedef alındığını söyleyebiliriz.



2133 MHz frekansında ve 1.5v geriliminde çalışan kitin zamanlamaları, 10-11-10-31 şeklinde açıklanmış. Her bir modülün ısı dağıtıcısıyla beraber yüksekliği 52 mm. Isı dağıtıcısı, DDR3 belleklerin serin olduğu kadar stabil çalışmalarına destek sağlıyor.



Corsair'ın, ''CMZ32GX3M4A2133C10'' ürün kodlu kitinin Japonya satış fiyatı yaklaşık 477$.