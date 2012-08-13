Corsair'dan ''Vengeance'' serisi düşük profilli 8 GB DDR3-2133 MHz bellek kiti

Corsair, birbirinden başarılı DDR3 belleklerini teknoloji meraklılarının kullanımına sunmaya devam ediyor.



''CML8GX3M2A2133C11B'' kodlu DDR3 bellek kiti, Corsair'ın ''Vengeance'' serisi dahilinde yer alıyor. Üzerindeki mavi renkli ısı dağıtıcısı ile düşük profilli bir yapı sergileyen DDR3 belleklerde (yükseklik 31 mm), Noctua NH-D14 ve Thermalright Silver Arrow gibi büyük işlemci soğutucularıyla olası çakışma problemlerinin önüne geçilmiş.



4 GB'lık iki adet DDR3-2133 MHz bellekten oluşan bellek kiti, 1.5v çalışma voltajına ve 11-11-11-27 zamanlamalarına sahip. Intel'in XMP (Extreme Memory Profile) standardına destek veren DDR3 bellek kitinin, Japonya satış fiyatı 83$ olarak açıklanmış. DDR3 bellekler, ömür boyu garanti kapsamında satılıyor.