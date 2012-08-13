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Corsair'dan ''Vengeance'' serisi düşük profilli 8 GB DDR3-2133 MHz bellek kiti

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
8,1b
1
20
Ram
knight
Haber Editörü
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Corsair'dan ''Vengeance'' serisi düşük profilli 8 GB DDR3-2133 MHz bellek kiti
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Corsair, birbirinden başarılı DDR3 belleklerini teknoloji meraklılarının kullanımına sunmaya devam ediyor.
''CML8GX3M2A2133C11B'' kodlu DDR3 bellek kiti, Corsair'ın ''Vengeance'' serisi dahilinde yer alıyor. Üzerindeki mavi renkli ısı dağıtıcısı ile düşük profilli bir yapı sergileyen DDR3 belleklerde (yükseklik 31 mm), Noctua NH-D14 ve Thermalright Silver Arrow gibi büyük işlemci soğutucularıyla olası çakışma problemlerinin önüne geçilmiş.
4 GB'lık iki adet DDR3-2133 MHz bellekten oluşan bellek kiti, 1.5v çalışma voltajına ve 11-11-11-27 zamanlamalarına sahip. Intel'in XMP (Extreme Memory Profile) standardına destek veren DDR3 bellek kitinin, Japonya satış fiyatı 83$ olarak açıklanmış. DDR3 bellekler, ömür boyu garanti kapsamında satılıyor.  
Corsair'dan ''Vengeance'' serisi düşük profilli 8 GB DDR3-2133 MHz bellek kiti
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DH Misafiri 7 yıl
arkdadaşlar bu zamanlama performansı nasıl etkiler ve nasıl kötü nasıl iyi olur
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HiqhWoltage 7 yıl
2666mhz olanlar 10-12-12-31 şeklinde bir cl değerlerine sahip. Corsair Dominator Platinum olan modelleri... İnce ayarla düşürülebilirler.
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turbo-powwer 7 yıl
CL 11 olupta 2666 mhz olmadan olmaz :)
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erdemefe 7 yıl
1866mhzını kırmızı olanını kullanıyorum gayet memnunum. LP olması extrası büyük soğutucularla engel oluşturmuyor
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istanbul2007 7 yıl
Neye gore zamanlamalar yuksek diyorsunuz anlamadim. Yaptigiz yorum ayni suna benziyor mercedes e200 ile e200amg yi ayni katagoriye koyuyorsunuz ve digeri yavas diyorsunuz konumlandirildigi katagoriye gore mukemmel denebilir.
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JoeyBane 7 yıl
Corsair göze hitap ediyor fakat cl11 bayağı yüksek olmuş..
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Psydia 7 yıl
Satisfaction45
Cl 11 yuh anasını
.Gskill olaydı 2400 mhz cl7 olurdu.

G.skill'den vazgeçilmez konu RAM olduğunda.
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Virinom 7 yıl
Arkadaşlar herkes zamanlamayı bütün ram haberlerin altında tutturmuşunuz gidiyorsunuz.2133 MHz'de stabil çalışan bir ram'den cl7 beklemeniz biraz fazla kaçıyor.Zaten ddr3 ramlerin zamanlamaları düşük voltajdan dolayı ddr2'ye göre çok fazla üreticilerde stabilite sorunu olmaması için çok fazla ramleri zorlamıyorlar çünkü 1000 tane üretilen ramde 1 adet çürük çıksa firmayı yerden yere vuruyoruz.Adamlar işini garantiye almış sen evde ver voltajı düşür zamanlamayı çalışırsa çalışır çalışmadı biraz yükselt mutlaka fabrika ayarından düşük bir değer yakalarsın.Kolay kolay olmaz da ram'i yakarsan da ver garantiye bütün firmalar çatır çatır değiştiriyor bu ekran kartı için de anakart için de işlemci için de geçerli.Yani forumlarda herkes garanti dışı kalır diyor falan hikaye
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SEO-Uzmanı 7 yıl
50 $ eder ! :)
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Satisfaction45 7 yıl
Cl 11 yuh anasını
.Gskill olaydı 2400 mhz cl7 olurdu.
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Chris Brown 7 yıl
Bu frekansta ne bekliyordunuz zamanlamadan ?
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_Dominic_Toretto_ 7 yıl Satisfaction45
Satisfaction45

Cl 11 yuh anasını
.Gskill olaydı 2400 mhz cl7 olurdu.

Tabi voltajı da 1.8 olurdu artık

Bu hıza bu zamanlamalar ve volt harika.

Aslında şöyle bir bellek olsa ne güzel olurdu, 1866 Mhz CL 7.7.7.20 1.5 Volt harika olurdu
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