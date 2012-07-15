Corsair'dan Vengeange serisi düşük profilli 8 GB DDR3-1600 MHz bellek

Haber Editörü
Corsair, Vengeance LP serisi 8 GB DDR3 bellek modülünü piyasaya sürüyor.
1600 MHz frekansında çalışan ''CML8GX3M1A1600C10'' kodlu DDR3 belleğin zamanlaması 10-10-10-27, çalışma voltajı ise 1.5V olarak açıklanmış. Belleğin düşük profilli ısı dağıtıcısıyla beraber yüksekliği 31 mm. Düşük profilli ısı dağıtıcısı, Noctua NH-D14 gibi büyük işlemci soğutucularıyla olası çakışmaların önüne geçiyor.
Corsair'ın 8 GB'lık belleği ömür boyu garanti kapsamında 81$'dan satılmakta.
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Hatta şu an kutusu elimde ve kodu da: CML8GX3M2A1600C9
Bendeki bundan önceki normal Vengeance olanları benim Thermalright Ultra120Extreme RevC. ye değiyor, çok zor takılıyor diye arkadaşıma satıp onun yerine bunu almıştım.
CAS 9 yani 10 falan değil. Fiyatı da 129 liraydı. Ama bu 1A yani tek 8Gb.
CL9 u çıksın, fiyat da düşerse geçerim 2 x 8Gb olana...