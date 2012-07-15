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Corsair'dan Vengeange serisi düşük profilli 8 GB DDR3-1600 MHz bellek

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
6,1b
1
10
Ram
knight
Haber Editörü
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Corsair, Vengeance LP serisi 8 GB DDR3 bellek modülünü piyasaya sürüyor.
1600 MHz frekansında çalışan ''CML8GX3M1A1600C10'' kodlu DDR3 belleğin zamanlaması 10-10-10-27, çalışma voltajı ise 1.5V olarak açıklanmış. Belleğin düşük profilli ısı dağıtıcısıyla beraber yüksekliği 31 mm. Düşük profilli ısı dağıtıcısı, Noctua NH-D14 gibi büyük işlemci soğutucularıyla olası çakışmaların önüne geçiyor.
Corsair'ın 8 GB'lık belleği ömür boyu garanti kapsamında 81$'dan satılmakta.

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DH Misafiri 7 yıl
noctua'yla öyle aman aman çakışmıyor normal hali, zaruri ihtiyaçtan yüksek profilli olan versiyonunu almak durumunda kalmıştım, hala da onu kullanıyorum, fanın yüzde 10 luk kısmı dışarıda kalıyor, ancak fanın önünde 2 fanlık ayrı bir set var oradan kurtarıyoruz.
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telliibrahim 7 yıl
Sonunda 32 gb ram e ulaşabileceğiniz çok şükür
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E_Aydin35 7 yıl
Doğru fırsatı yakaladığın zaman uygun fiyat ile 2 adet alıp sistemine dahil edilebilir ve iyi performans ve verimlilik verebilir.. Ömür boyu garanti ise etkileyici :)
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OverClocK1ng 7 yıl
Aylardır bunun 2 x 4Gb DDR3 1600 CL9 olan Kitini kullanıyorum.
Hatta şu an kutusu elimde ve kodu da: CML8GX3M2A1600C9
Bendeki bundan önceki normal Vengeance olanları benim Thermalright Ultra120Extreme RevC. ye değiyor, çok zor takılıyor diye arkadaşıma satıp onun yerine bunu almıştım.
CAS 9 yani 10 falan değil. Fiyatı da 129 liraydı. Ama bu 1A yani tek 8Gb.
CL9 u çıksın, fiyat da düşerse geçerim 2 x 8Gb olana...
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erdemefe 7 yıl
Bu yeni mi cikmiski. Ben 2 ay once 2x4 1866mhz low profile almistim
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SystemApps 7 yıl
1600mhzde cl 10 çok yüksek
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duketemre 7 yıl
10-10-10-27 nasıl oluyo bilen biri açıklıya bilirmi :)
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0ldboy 7 yıl
Yahu madem bu ramleri düşük profil yapabiliyordunuz ne diye uğraştırdınız bizi koca koca ramlerle.
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True Romance 7 yıl
LP 2x4 1.35v olanını kullanıyorum gayet memnunum
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rtsbora 7 yıl
CL 10 mu?
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