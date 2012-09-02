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Corsair'dan XMS3 serisi düşük profilli 8 GB DDR3-1600 MHz bellek kiti

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
3,5b
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15
Ram
knight
Haber Editörü
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Sunduğu başarılı bilgisayar bileşenleriyle nam salan Corsair, ürün gamına ''XMS3'' serisi 8 GB'lık DDR3 bellek kiti ekliyor. Her biri 4 GB kapasiteli iki adet DDR3 bellek modülünden oluşan kit, 1600 MHz çalışma frekansına, 1.5v gerilime ve 11-11-11-30 gecikme sürelerine sahip.
Intel'in i3, i5 ve i7 platformları için optimize edildiğinin altı çizilen ve XMP (Extreme Memory Profile) standardına destek veren DDR3 bellek kitinin ısı dağıtıcısı dahil yüksekliği 31 mm. Düşük profilli XMS3 serisinin yüksekliğinin, Vengeance LP serisi ile aynı olduğunu belirtelim.
8 GB'lık kitin Japonya satış fiyatı 57$ olarak açıklanmış.

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OverClocK1ng 6 yıl
_Dominic_Toretto_
İyi Overclock olanlar Micron D9 çipliydi değil mi? 1300 Mhz 4.4.4.12 yapan CellShock forum.donanimhaber.com/...


Geç gördüm ama görmüşken cevap yazayım.

Evet. Bendeki de Micron D9GCT idi zaten. Şahane ramlerdi. Ama 1300 ü duymamıştım. Ohannesburg oldum...

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nurettinaz 7 yıl
Benim için en iyi ram aynı özelliklerdeki en ucuz olanıdır. Kesinlikle ram ve tv kartları gibi oem ürünlerinde pahalı olanı almak gibi bir durum olmamalı. Ucuz olanı sanki 1 gb tını kendine mi saklıyor? O yüzden üreticilerin fiyat konusunda yarışmaları gerek.
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MxFxOx 7 yıl
drr2 varken zamanlamalar çok iyiydi drr3 çıktı. zamanlama kötü ama frekansı yüksek açıkcası drr3lerin voltaj ve kapasite dışında getirisi yok ram bellekte en iyi verimi zamanlaması düşük ve frekansı yükseltebildiğin kadar yükseltiğinde alıyorsun.
zamanlamaları yükseltip frenkansı yükseltince hiçbir şey değişmiyor perf ilk değerler ile aynı Corsair yaptığıda aynı olay CL-9 2000mhz ve üstü en iyi ram olurdu ama piyasa böyle ram bir yok
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_Dominic_Toretto_ 7 yıl MxFxOx
MxFxOx

drr2 varken zamanlamalar çok iyiydi drr3 çıktı. zamanlama kötü ama frekansı yüksek açıkcası drr3lerin voltaj ve kapasite dışında getirisi yok ram bellekte en iyi verimi zamanlaması düşük ve frekansı yükseltebildiğin kadar yükseltiğinde alıyorsun.
zamanlamaları yükseltip frenkansı yükseltince hiçbir şey değişmiyor perf ilk değerler ile aynı Corsair yaptığıda aynı olay CL-9 2000mhz ve üstü en iyi ram olurdu ama piyasa böyle ram bir yok

Şöyle CL9 var

newegg.com/...

9-10-9-27
1.65 Volt

Zamanında Crucial Ballıstıx DDR2 vardı 4.4.4.12 ile 1000 Mhz yapıyorlardı.
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knnkpln 7 yıl MxFxOx
MxFxOx

drr2 varken zamanlamalar çok iyiydi drr3 çıktı. zamanlama kötü ama frekansı yüksek açıkcası drr3lerin voltaj ve kapasite dışında getirisi yok ram bellekte en iyi verimi zamanlaması düşük ve frekansı yükseltebildiğin kadar yükseltiğinde alıyorsun.
zamanlamaları yükseltip frenkansı yükseltince hiçbir şey değişmiyor perf ilk değerler ile aynı Corsair yaptığıda aynı olay CL-9 2000mhz ve üstü en iyi ram olurdu ama piyasa böyle ram bir yok

Piyasayı biraz gez bulursun


corsair.com/...

Ayrıca benim kullandığım ramlerde 2000mhz ve cl9.
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SEO-Uzmanı 7 yıl
minimum 1800 ler piyasada olması gerekirken
dahası 2000 üzeri olanlarında haberini almamız gerekirken
bu ne kardeşim 1600 lük ramlerin tanımı böyle !? :(
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King ov Hell 7 yıl
Anlaşıldı Corsair kespırla işbirliği yapıyor.
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Mr.ED 7 yıl
*Furious*
Piyasada zaten XMS 3 Corsair satılmakta şuan. 9-9-9-24 1600 Mhz 1.5 Volt Bunun farkı gecikmeler yukarı çıkmış başka birşey göremedim. Niye böyle birşey yapmış Corsair hayret.

Ben dediğin ram'den kullanıyorum bana kalırsan bunu yapmasının sebebi overclock kapasitesini arttırmak için.
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OverClocK1ng 7 yıl
*Furious*
Piyasada zaten XMS 3 Corsair satılmakta şuan. 9-9-9-24 1600 Mhz 1.5 Volt Bunun farkı gecikmeler yukarı çıkmış başka birşey göremedim. Niye böyle birşey yapmış Corsair hayret.


Dostum habere pek takılma. Zira ben şu an haberde adı geçen Vengeance LP yani Low Profile serisi ve aynı yukarıda bahsettiği rami kullanıyorum ve 1600 Mhz de hızları 9-9-9-24 ve 1.5 Voltta. Hatta al istersen screenshot göstereyim...

Kullanıcı resmime bakarak benim bilgisayarımın ekran alıntısı olduğunu görebilirsin. En sağda XMP 1600 yazıyor. Orada Cas değerleri var.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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knnkpln 7 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng


Nasıl aynır ramleri kullanıyorsun
corsair vengeance ile xms3 farklı ramler. XMP = extreme memory profile demek. Corsairin bütün ramlerinde zaten xmp vardır. Senin ramlerde xmp yazmasıyla alakayı kuramadım.
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_Dominic_Toretto_ 7 yıl
Piyasada zaten XMS 3 Corsair satılmakta şuan.

9-9-9-24 1600 Mhz 1.5 Volt

Bunun farkı gecikmeler yukarı çıkmış başka birşey göremedim. Niye böyle birşey yapmış Corsair hayret.
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