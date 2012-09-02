Corsair'dan XMS3 serisi düşük profilli 8 GB DDR3-1600 MHz bellek kiti

Haber Editörü
Sunduğu başarılı bilgisayar bileşenleriyle nam salan Corsair, ürün gamına ''XMS3'' serisi 8 GB'lık DDR3 bellek kiti ekliyor. Her biri 4 GB kapasiteli iki adet DDR3 bellek modülünden oluşan kit, 1600 MHz çalışma frekansına, 1.5v gerilime ve 11-11-11-30 gecikme sürelerine sahip.
Intel'in i3, i5 ve i7 platformları için optimize edildiğinin altı çizilen ve XMP (Extreme Memory Profile) standardına destek veren DDR3 bellek kitinin ısı dağıtıcısı dahil yüksekliği 31 mm. Düşük profilli XMS3 serisinin yüksekliğinin, Vengeance LP serisi ile aynı olduğunu belirtelim.
8 GB'lık kitin Japonya satış fiyatı 57$ olarak açıklanmış.
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Geç gördüm ama görmüşken cevap yazayım.
Evet. Bendeki de Micron D9GCT idi zaten. Şahane ramlerdi. Ama 1300 ü duymamıştım. Ohannesburg oldum...
zamanlamaları yükseltip frenkansı yükseltince hiçbir şey değişmiyor perf ilk değerler ile aynı Corsair yaptığıda aynı olay CL-9 2000mhz ve üstü en iyi ram olurdu ama piyasa böyle ram bir yok
Şöyle CL9 var
newegg.com/...
9-10-9-27
1.65 Volt
Zamanında Crucial Ballıstıx DDR2 vardı 4.4.4.12 ile 1000 Mhz yapıyorlardı.
Piyasayı biraz gez bulursun
corsair.com/...
Ayrıca benim kullandığım ramlerde 2000mhz ve cl9.
dahası 2000 üzeri olanlarında haberini almamız gerekirken
bu ne kardeşim 1600 lük ramlerin tanımı böyle !? :(
Ben dediğin ram'den kullanıyorum bana kalırsan bunu yapmasının sebebi overclock kapasitesini arttırmak için.
Dostum habere pek takılma. Zira ben şu an haberde adı geçen Vengeance LP yani Low Profile serisi ve aynı yukarıda bahsettiği rami kullanıyorum ve 1600 Mhz de hızları 9-9-9-24 ve 1.5 Voltta. Hatta al istersen screenshot göstereyim...
Kullanıcı resmime bakarak benim bilgisayarımın ekran alıntısı olduğunu görebilirsin. En sağda XMP 1600 yazıyor. Orada Cas değerleri var.
Nasıl aynır ramleri kullanıyorsun corsair vengeance ile xms3 farklı ramler. XMP = extreme memory profile demek. Corsairin bütün ramlerinde zaten xmp vardır. Senin ramlerde xmp yazmasıyla alakayı kuramadım.
9-9-9-24 1600 Mhz 1.5 Volt
Bunun farkı gecikmeler yukarı çıkmış başka birşey göremedim. Niye böyle birşey yapmış Corsair hayret.