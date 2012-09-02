Corsair'dan XMS3 serisi düşük profilli 8 GB DDR3-1600 MHz bellek kiti

Sunduğu başarılı bilgisayar bileşenleriyle nam salan Corsair, ürün gamına ''XMS3'' serisi 8 GB'lık DDR3 bellek kiti ekliyor. Her biri 4 GB kapasiteli iki adet DDR3 bellek modülünden oluşan kit, 1600 MHz çalışma frekansına, 1.5v gerilime ve 11-11-11-30 gecikme sürelerine sahip.



Intel'in i3, i5 ve i7 platformları için optimize edildiğinin altı çizilen ve XMP (Extreme Memory Profile) standardına destek veren DDR3 bellek kitinin ısı dağıtıcısı dahil yüksekliği 31 mm. Düşük profilli XMS3 serisinin yüksekliğinin, Vengeance LP serisi ile aynı olduğunu belirtelim.

8 GB'lık kitin Japonya satış fiyatı 57$ olarak açıklanmış.

