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Cortana'nın Android sürümü güncellendi

Microsoft'un sesli asistanı Cortana; Android platformu için güncellendi. V2.9.4 sürümüne yükseltilen Cortana'ya yeni özellikler eklendi. Güncellemeye dair detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
1 yıl
3b
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7
Mobil Uygulamalar
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Microsoft, sesli asistanı Cortana'yı güncelledi. Yeni güncellemeyle birlikte Cortana daha akıllı bir hale geliyor. V2.9.4 sürümüne güncellenen Cortana, Google Play Store'da yayınlandı.

Güncelleme İle Birlikte Gelen Yenilikler

Güncellemeyle birlikte Cortana kullanıcıları, Android cihazlarında yeni bir liste oluşturup bu listeyi düzenleyebilecekler. Ayrıca kullanıcıların işlerini daha kolay ve hızlı yapmaları için akıllı öneriler de eklendi.
Cortana'nın son sürümüyle birlikte günlük haberler de görüntülenebiliyor. Ayrıca yeni sürümle birlikte Microsoft, telefon numarasıyla kayıt olma özelliğini de ekledi. Bu sayede kullanıcılar eskiye nazaran daha kolay kayıt yapabiliyorlar. 
Son olarak Microsoft, Android platformu için yayınlamış olduğu güncellemeyle birlikte Cortana için kişiselleştirilmiş yardım ve ipuçları ekledi. Böylelikle kullanıcıların; uygulamayı nasıl kullanacaklarını öğrenmesi daha kolay olacak.

https://www.phonearena.com/news/Microsoft-says-the-newest-Cortana-for-Android-is-a-major-evolution_id97859 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
arel.gr 1 yıl
güzel yorumlar yapılmış, +'lamak için forum arayüzüne girdim.
kadirirdem yazmamış
, ama ne diyelim !
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GkhnKaanYrtc 1 yıl
mağazada arattığımda neden bulamıyorum ? s4 mini kitkat.
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Barni Moloztaş 1 yıl
Tony cortana
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SEO-Uzmanı 1 yıl
ingilizce çeviri haberleri yaparken !
bu haberi okuyanların Türk olacağını düşünemiyor musunuz !?
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BiilimAdamı 1 yıl
türkçesi çıkmadığı sürece gözümde bir değeri yok.
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infom@n 1 yıl
Şu haber görselini ilk Cortana çıktığında ben yapmıştım ☺️
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smart1978 1 yıl
Microsoft mevcut tum Windows Phone 8.x ve Windows 10 Mobile cihazlarina Android 8.0 i yayinlasin artik ...
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