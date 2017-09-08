Cortana'nın Android sürümü güncellendi

Microsoft, sesli asistanı Cortana'yı güncelledi. Yeni güncellemeyle birlikte Cortana daha akıllı bir hale geliyor. V2.9.4 sürümüne güncellenen Cortana, Google Play Store'da yayınlandı.

Güncelleme İle Birlikte Gelen Yenilikler

Güncellemeyle birlikte Cortana kullanıcıları, Android cihazlarında yeni bir liste oluşturup bu listeyi düzenleyebilecekler. Ayrıca kullanıcıların işlerini daha kolay ve hızlı yapmaları için akıllı öneriler de eklendi.

Cortana'nın son sürümüyle birlikte günlük haberler de görüntülenebiliyor. Ayrıca yeni sürümle birlikte Microsoft, telefon numarasıyla kayıt olma özelliğini de ekledi. Bu sayede kullanıcılar eskiye nazaran daha kolay kayıt yapabiliyorlar.

Son olarak Microsoft, Android platformu için yayınlamış olduğu güncellemeyle birlikte Cortana için kişiselleştirilmiş yardım ve ipuçları ekledi. Böylelikle kullanıcıların; uygulamayı nasıl kullanacaklarını öğrenmesi daha kolay olacak.

https://www.phonearena.com/news/Microsoft-says-the-newest-Cortana-for-Android-is-a-major-evolution_id97859