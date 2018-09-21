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Çorum’da Kiki Challenge yapan sürücüye ceza!

Tüm dünyayı etkisi altına alan Kiki Challenge akımına Türkiye'de ilk ceza kesildi. Çorum'da Kiki Challenge yapan sürücüye "trafik güvenliğini tekliye sokmak" suçundan dolayı cezai işlem uygulandı.
8 ay
7,5b
1
51
sosyal medya
Yusuf Akbaş
Yazar
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Sosyal medyanın yeni akımlarından Kiki Challenge, dünyayı olduğu gibi Türkiye’yi de etkisi altına almış durumda. Kiki Challenge akımında insanlar hareket halindeki arabadan inip şarkı eşliğinde dans ediyor.

Şoförün arabadan inip Drake-In My Feelings şarkısı eşliğinde dans ettiği bu akım, tehlikeli olduğu gerekçesiyle yurtdışında bazı ülkelerde yasaklandı. Amerika, Malezya, İspanya, Hindistan ve Birleşik Arap Emirliği polisleri dansın tehlikesine karşı halkı uyaran açıklamalarda bulundu. Hindistan’da polis tarafından yayınlanan videoda Kiki Challenge yapan sürücünün direğe çarptığı ve aracın kendi halinde seyrettiği bir video paylaşıldı. Mısır’da ve Kuveyt’de akım yasaklandı. Ürdün’de ve BAE’de sürücüler tutuklandı, araçlarına el konuldu.

Çorum’da ceza

Ülkemizi uzun zamandır etkisi altına alan Kiki Challenge için ilk kez ceza kesildi. Çorum’da kamera ile yapılan denetimde Kiki Challenge yapan sürücülere trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan cezai işlem uygulandı.

Çorum Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada “2018 yılında 1104 sürücü hakkında yasal işlem yapıldı. Özellikle son zamanlarda sosyal medyada da sıkça yer alan, seyir halindeki araçtan inip cep telefonu ile çekim yapan sürücüler, drift yapan araçlar, emniyet kemeri kullanmayan sürücüler ile seyir halinde cep telefonu kullanımı kural ihlali yapan sürücüler tespit edilerek haklarında gerekli yasal işlem yapılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kiki Challenge akımına cezai yaptırım kararı, diğer şehirlerde de uygulanabilir. Akıma uyayım derken can ve mal kaybına uğramamak adına dikkatli olmak gerek.

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Qantas 8 ay en beğenilen
Çorum ve kiki çelınç...Allahım aklımı koru..
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sniko1 8 ay
Kendimi nedense bu yüzyıla ait olarak hissetmiyorum
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AMC 8 ay
Nerde boş işler var özeniyorlar polise helal olsun görmemezlikten gelmemiş.
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Mendieta58 7 ay
İnstagram eskiden iyiydi şimdi millet akım yaratacam diye saçmalıyor orayada girilmez oldu.Gecen gördüm mal gibi yere yatıp poz veriyorlar etrafta paralar falan,ne oluyorsa
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BarcodeKuaför 7 ay
Hak etmiş demekki
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OverClocK1ng 7 ay
Hani "Senin bu yaptığını Çorum'lu yapmaz" diye bi laf vardır ya.
Adamlar yanlış demişler. Bünyesi yapıyor...
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Quard 8 ay
Millet iyicene şaşırdı. Sosyal medyada reyting yapmak için daha neler neler göreceğiz. Bunu yaparlarken oto hırsızları da boş durmazsa hiç şaşırmayacağım. :D
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karataym 8 ay
Ayarli oldugu belli bu kadar entry girilmesi komik.
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dark_prince60 8 ay
biri de şu yere yatıp ta poz verenlere ceza kessin mümkünse vatandaşlıktan çıkarılsın.
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MrFlash16 8 ay
İyi ki ceza kesmişler.
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Krone 8 ay
Bi videolardaki twerkçü kızlara baksınlar bir de kendilerine. Gereksiz işlerle şaklabanlık yapıyorlar yazık.
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HIGHER 8 ay
Aslında bunu yaymaya çalışan kişilere ceza vereceksin, özellikle ünlülere.
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quattrovalvole 8 ay
İstanbul , İzmir olsa diyecem ki şehirli mallar bi mok bilmezler zaten DE sen hayırdır Çorum?

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