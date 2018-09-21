Çorum’da Kiki Challenge yapan sürücüye ceza!

Sosyal medyanın yeni akımlarından Kiki Challenge, dünyayı olduğu gibi Türkiye’yi de etkisi altına almış durumda. Kiki Challenge akımında insanlar hareket halindeki arabadan inip şarkı eşliğinde dans ediyor.

Şoförün arabadan inip Drake-In My Feelings şarkısı eşliğinde dans ettiği bu akım, tehlikeli olduğu gerekçesiyle yurtdışında bazı ülkelerde yasaklandı. Amerika, Malezya, İspanya, Hindistan ve Birleşik Arap Emirliği polisleri dansın tehlikesine karşı halkı uyaran açıklamalarda bulundu. Hindistan’da polis tarafından yayınlanan videoda Kiki Challenge yapan sürücünün direğe çarptığı ve aracın kendi halinde seyrettiği bir video paylaşıldı. Mısır’da ve Kuveyt’de akım yasaklandı. Ürdün’de ve BAE’de sürücüler tutuklandı, araçlarına el konuldu.

Çorum’da ceza

Ülkemizi uzun zamandır etkisi altına alan Kiki Challenge için ilk kez ceza kesildi. Çorum’da kamera ile yapılan denetimde Kiki Challenge yapan sürücülere trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan cezai işlem uygulandı.

Çorum Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada “2018 yılında 1104 sürücü hakkında yasal işlem yapıldı. Özellikle son zamanlarda sosyal medyada da sıkça yer alan, seyir halindeki araçtan inip cep telefonu ile çekim yapan sürücüler, drift yapan araçlar, emniyet kemeri kullanmayan sürücüler ile seyir halinde cep telefonu kullanımı kural ihlali yapan sürücüler tespit edilerek haklarında gerekli yasal işlem yapılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kiki Challenge akımına cezai yaptırım kararı, diğer şehirlerde de uygulanabilir. Akıma uyayım derken can ve mal kaybına uğramamak adına dikkatli olmak gerek.