Cosmos ikinci sezonuyla ekranlara geri dönüyor

Tüm zamanların en sevilen belgesel dizileri arasında yer alan Cosmos, ekranlara geri dönüyor. Ünlü astrofizikçi Neil deGrasse Tyson'ın sunduğu yeni Cosmos serisinin yayıncıları olan FOX ve National Geographic, dizinin ikinci sezonu ile geri döneceğini açıkladı.

Cosmos: Possible World adını taşıyacak yeni sezon, ilk sezonun arkasındaki ana kadroyu yeniden bir araya getirecek. Neil deGrasse Tyson renkli sunumuyla bir kez daha izleyicileri kozmosun uzak köşelerine götürecek yolculuğa rehberlik edecek. Cosmos ile Emmy ödülü kazanan Ann Druyan'ın senaryosunu kaleme alacağı ikinci sezonda, Carl Sagan'ın klasik serisinin yeniden çekilmesine öncülük eden Seth MacFarlane de yapımcı olarak yer alacak.

Cosmos: Possible World, 2019'un ilk bahar aylarında yayınlanacak. Dizinin yeni sezonu ABD'de Fox ve National Geographic kanalları tarafından ortak yayınlanırken, ABD dışında dizinin yayın haklarına National Geographic sahip olacak.

http://deadline.com/2018/01/cosmos-renewed-fox-nat-geo-season-2-of-science-series-reboot-produced-seth-macfarlane-1202242481/