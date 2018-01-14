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Cosmos ikinci sezonuyla ekranlara geri dönüyor

Ünlü astrofizikçi Neil deGrasse Tyson'ın sunuculuğunu üstlendiği popüler belgesel dizisi Cosmos, yeni sezonu ile ekranlara geri dönüyor. Yeni sezonun yayın tarihi açıklandı.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
3,7b
1
23
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Tüm zamanların en sevilen belgesel dizileri arasında yer alan Cosmos, ekranlara geri dönüyor. Ünlü astrofizikçi Neil deGrasse Tyson'ın sunduğu yeni Cosmos serisinin yayıncıları olan FOX ve National Geographic, dizinin ikinci sezonu ile geri döneceğini açıkladı.
Cosmos: Possible World adını taşıyacak yeni sezon, ilk sezonun arkasındaki ana kadroyu yeniden bir araya getirecek. Neil deGrasse Tyson renkli sunumuyla bir kez daha izleyicileri kozmosun uzak köşelerine götürecek yolculuğa rehberlik edecek. Cosmos ile Emmy ödülü kazanan Ann Druyan'ın senaryosunu kaleme alacağı ikinci sezonda, Carl Sagan'ın klasik serisinin yeniden çekilmesine öncülük eden Seth MacFarlane de yapımcı olarak yer alacak.
Cosmos: Possible World, 2019'un ilk bahar aylarında yayınlanacak. Dizinin yeni sezonu ABD'de Fox ve National Geographic kanalları tarafından ortak yayınlanırken, ABD dışında dizinin yayın haklarına National Geographic sahip olacak.
 

http://deadline.com/2018/01/cosmos-renewed-fox-nat-geo-season-2-of-science-series-reboot-produced-seth-macfarlane-1202242481/ Yorum Yaz
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YesimCirakli 1 yıl en beğenilen
1. seszonun evrim teorisi anlatılıncaya kadar olan bölümü televizyonlarımızda Haluk Bilginer'in türkçe seslendirmesi ile izlemiştik. Ardından ne yazık ki bazı yüksek zekalılar yayından kaldırdılar. 2. sezonun akibeti nasıl olur acaba? Yine türkçe dublajı yapılır mı?
2. sezonda değil belki ama 3. sezonda Türkiye için özel bölüm yapacakları kesin!!!
1. seszonun evrim teorisi anlatılıncaya kadar olan bölümü televizyonlarımızda Haluk Bilginer'in türkçe seslendirmesi ile izlemiştik. Ardından ne yazık ki bazı y...
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selahattın ısık 1 yıl
Carl yaşasaydı da o eşsiz anlatımı ile kendisi sunabilseydi.Teknolojinin nimetlerinden faydalanılarak yapılan animasyon ve görsel şovlarla Neil de izlettirmeyi biliyor..
Carl ve Neil usta çırak örneği için ders niteliğinde iki değerli şahıs..

Carl yaşasaydı da o eşsiz anlatımı ile kendisi sunabilseydi.Teknolojinin nimetlerinden faydalanılarak yapılan animasyon ve görsel şovlarla Neil de izlettirmeyi...
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tahir40 1 yıl
Bende ilk sezonu hem Haluk Abi hem orjinal dilinde yüksek kalite olarak mevcut 13 blm. Bi kaç kez izlediğim çok kaliteli bir yapım, 2. sezonunun bi türlü çıkmamasına üzülüyordum. 21. yy'da sırf içinde evrim geçiyor diye yayınlamayı bırakan örümcek kafalılar yüzünden TV izlenmiyor.
Bende ilk sezonu hem Haluk Abi hem orjinal dilinde yüksek kalite olarak mevcut 13 blm. Bi kaç kez izlediğim çok kaliteli bir yapım, 2. sezonunun bi türlü çıkma...
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keshulankesh 10 ay
ya arkadaşlar ben 1.sezon türkçe nereden izleyebilirim yada indirebilirim bilen varmı?
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toplutasimadaktpokuynadam 1 yıl
Çok iyi
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drjacob 1 yıl
1. sezon Türkçe dublaj full hd nereden bulabilirim ?
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LadyLola 1 yıl
Hep böyle güzel haberler görebilsek keşke.
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Ed Wood 1 yıl
Belgeselden de öte tam bir kaynaktı Cosmos, hala başyapıtlardan bir tanesidir. Müthiş haber.
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Guest-1DFD8C17B 1 yıl
Carl Sagan, Richard Feynman, Werner Heisenberg, Paul Dirac ve daha niceleri. 20. yüzyıl fiziğin altın yüzyılı oldu.
Çok başarılı bir remake. Bu arada Carl Sagan'ın Cosmos adlı kitabını okumanızı tavsiye ederim.
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Nu.D.38 1 yıl
Son zamanlarda yapılmış en iyi belgesel.İlk 13 bölümünü yayınlandığı gün izlemiştim.Efsane gerçekten.
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yavuzcihanozyurt 1 yıl
Harika bir haber.
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Paroksetin 1 yıl
Merakla bekliyorum
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cosmos: possible world, cosmos ve
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