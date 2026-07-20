Yeni nesil Toyota Corolla'nın geliştirme süreci ilk kez kamuoyuna açıldı: İşte görüntüler

Belgeselde, Toyota'nın normalde basına tamamen kapalı tuttuğu "Ürünleştirme Kararı Toplantısı" başta olmak üzere en kritik karar alma süreçleri ilk kez görüntülenirken, yeni nesil Corolla'nın geliştirme aşamaları, prototip testleri ve üst düzey strateji toplantılarından da dikkat çekici görüntülere yer verildi.
Yeni nesil (13. nesil) Corolla'dan ipuçları
Programda yeni nesil Corolla'nın silueti ve test araçlarına ait görüntüler yer aldı. Geliştirme aşamasındaki test aracında yoğun kamuflaj kullanılmış olsa da aracın silüetindeki değişimler dikkatlerden kaçmıyor. Belgeselde paylaşılan görüntüler yeni Corolla'nın daha akıcı bir tavan çizgisine, daha eğimli A sütunlarına ve fastback tarzını andıran bir arka tasarıma sahip olacağını ortaya koydu. Genel hatlarıyla mevcut beşinci nesil Prius'u anımsatacak.
Tek platform, dört farklı güç seçeneği
Belgeselin en çarpıcı noktası Toyota'nın "Çoklu Yol" (Multi-pathway) stratejisini destekleyen yeni mühendislik yaklaşımı oldu. Paylaşılan teknik bilgilere göre yeni nesil Corolla benzinli (ICE), hibrit (HEV), şarj edilebilir hibrit (PHEV) ve tam elektrikli (BEV) versiyonlar için ortak bir gövde mimarisi kullanacak. Batarya boyutlarına göre şasinin orta ve alt bölümlerinde tasarımsal farklılıklara gidilecek.