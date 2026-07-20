Yeni nesil Toyota Corolla'nın geliştirme süreci ilk kez kamuoyuna açıldı: İşte görüntüler

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Toyota'nın en ikonik modellerinden biri olan Corolla'nın yeni nesil geliştirme süreci, bugüne kadarki en kapsamlı detaylarıyla kamuoyuyla paylaşıldı. Japonya'nın ulusal yayın kuruluşu NHK, Toyota'nın "mutfağına" girerek hazırladığı "Inside Toyota" (Toyota'nın İçinde) adlı özel belgesel 19 Temmuz'da izleyiciyle buluştu.

Belgeselde, Toyota'nın normalde basına tamamen kapalı tuttuğu "Ürünleştirme Kararı Toplantısı" başta olmak üzere en kritik karar alma süreçleri ilk kez görüntülenirken, yeni nesil Corolla'nın geliştirme aşamaları, prototip testleri ve üst düzey strateji toplantılarından da dikkat çekici görüntülere yer verildi.

Tam Boyutta Gör 1966'da yollara çıkan ve bugüne kadar dünya genelinde 57 milyondan fazla satışa ulaşarak dünyanın en çok satan otomobili unvanını koruyan Corolla, önemli bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Belgesel, Tesla ve BYD gibi hızla yükselen rakiplerin baskısı altında Toyota'nın köklü üretim ve geliştirme anlayışını nasıl yeniden şekillendirdiğini ayrıntılarıyla ortaya koydu.

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Yeni nesil (13. nesil) Corolla'dan ipuçları

Programda yeni nesil Corolla'nın silueti ve test araçlarına ait görüntüler yer aldı. Geliştirme aşamasındaki test aracında yoğun kamuflaj kullanılmış olsa da aracın silüetindeki değişimler dikkatlerden kaçmıyor. Belgeselde paylaşılan görüntüler yeni Corolla'nın daha akıcı bir tavan çizgisine, daha eğimli A sütunlarına ve fastback tarzını andıran bir arka tasarıma sahip olacağını ortaya koydu. Genel hatlarıyla mevcut beşinci nesil Prius'u anımsatacak.

Tam Boyutta Gör 2025 Japonya Mobilite Fuarı'nda sergilenen "Corolla Concept" modeline sadık kalınarak oldukça alçak bir kaput çizgisi hedeflenmiş. Mevcut modele kıyasla yeni Corolla'nın aks mesafesinin uzadığı, ön bölümünün kısaldığı ve daha büyük çaplı jantlarla donatıldığını görüyoruz. Bu değişiklikler modelin daha alçak, daha aerodinamik ve daha sportif bir görünüme kavuşacağına işaret ediyor.

Tam Boyutta Gör Belgeselin dikkat çeken bölümlerinden biri de geliştirme aşamasındaki iç mekanın ilk kez görüntülenmesi oldu. Orta konsolun hala mühendislik test sürecinde olduğu, merkezi ekran, gösterge paneli ve çok sayıda kablo tesisatının henüz tamamlanmadığı görülüyor.

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Tek platform, dört farklı güç seçeneği

Belgeselin en çarpıcı noktası Toyota'nın "Çoklu Yol" (Multi-pathway) stratejisini destekleyen yeni mühendislik yaklaşımı oldu. Paylaşılan teknik bilgilere göre yeni nesil Corolla benzinli (ICE), hibrit (HEV), şarj edilebilir hibrit (PHEV) ve tam elektrikli (BEV) versiyonlar için ortak bir gövde mimarisi kullanacak. Batarya boyutlarına göre şasinin orta ve alt bölümlerinde tasarımsal farklılıklara gidilecek.

Tam Boyutta Gör Toyota'nın değişim stratejisinin merkezinde yer alan yeni nesil Corolla'nın, "Corolla Concept" (üstteki son iki resim) tasarımına yakın bir şekilde üretime girmesi halinde yalnızca modelin değil, Toyota'nın marka imajını da kökten değiştirebileceği öngörülüyor.

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Yeni nesil Corolla'nın geliştirme süreci ilk kez görüntülendi

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