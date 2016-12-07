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Counter Strike 1.6 efsanesi CS:GO moduyla geri dönüyor

Counter Strike serisinin en popüler oyunlarından olan CS 1.6, Counter Strike: Global Offensive için hazırlanan ve grafikleriyle büyük beğeni toplayan bu mod ile geri dönüyor.
2 yıl
12,2b
1
34
Oyunlar
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Bir döneme damgasını vuran ve günümüzde halen birçok kullanıcı tarafından oynanan Counter Strike 1.6, yıl bitmeden yenilenen yüzüyle tekrar karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Öyle ki Z00L takma adını kullanan bir kullanıcı, hazırladığı mod ile CS 1.6 efsanesini tekrar yaşatmaya hazırlanıyor.
Oyun içerisindeki karakterlerden silah tasarımlarına, haritada detaylarından ses efektlerine kadar CS 1.6'yı neredeyse birebir şekilde CS:GO’ya uyarlamayı başaran geliştirici, iki oyunun temel yazılımsal farklılıklarından dolayı ana dinamiklerin korunarak mümkün olan en iyi şekilde dönüşümün yaptığını dile getiriyor.
25 Aralık günü indirilmeye sunulacak "Counter Strike: Classic Offensive" isimli mod Dust2, Inferno, Italy ve Mirage haritalarını destekleyecek. Hatırlayacağınız gibi kısa süre önce CS:GO için yayınlanan bir başka mod ise oyun deneyimini önemli oranda etkileyen değişken hava koşullarını getirmişti.
 

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tmk20 2 yıl en beğenilen
efsane olan cs 1.6 değildi, cs 1.5'di.
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FLameS.7 2 yıl stackman
stackman

Açıkcası saçma geldi bu kadar uğraşmak yerine 20 lira verip CS GO alamıyormu millet

Belki alakasız olacak ama üstteki cümleden bu anlam çıkarılmış ve 20 küsür kişi de bu yorumu beğenerek katılmış ve yorum en popüler yorum olmuş. Gerçekten şaşırtıcı. Daha ilginç olan bu kadar kişi de bunu böyle anlamış. Kendi dilimizde okuduğumuz yazıyı anlayamıyoruz daha. Kendi dilimizdeki cümleyi analiz edemiyoruz malesef. Bu yorumu görünce aklıma şu tablo geldi.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Kendi dilinde okuduğunu anlamada malesef 65 ülke içinde böyle bir derece elde etmişiz. Acı verici gerçekten.
stackmanAçıkcası saçma geldi bu kadar uğraşmak yerine 20 lira verip CS GO alamıyormu milletBelki alakasız olacak ama ü...
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2 Yanıt Yanıtla +21
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stackman 2 yıl
Açıkcası saçma geldi bu kadar uğraşmak yerine 20 lira verip CS GO alamıyormu millet
2 Yanıt Yanıtla +16
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UMUTCANAL17 2 yıl
bu yama oyun haline getirilip steamde satışa çıksa ülkemizden yine büyük kesim almıcak neden onu söyliyim 5e5 maçta hile yapamıcaklar valve resmi sunucularındayken kimseye adminlik taslayamıcaklar 5e5 maçta yenilirken kaçamıcaklar ve en önemlisi bir oyun için 2 binlik kasamı toplıcam 1.6 oynarım ben miss dicekler işte ülkemiz e sports ta bu yüzden geride
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Blindfallen 2 yıl
cs 1.6 zm haritaları çok güzeldi, de_dust ve assault haritaların zombi versiyonu vardı, birde o karanlıkta half life oyunundaki lazeri kurup zombilerden korunmaya çalışmak çok güzeldi, source ve cs:GO da baya saçma sapan zombi haritaları var(birkaç zombie escape haritası hariç), cs:GO da cs.1.6'daki zombi haritaları olsa tadından yenmez.
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waethexOn 2 yıl
cs 1.5 gelseydi daha güzel olurdu sanki 1.6 da tam o tat yok bilmiyorum benim görüşüm.
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KacaKTV 2 yıl
War3mod olsa 1.6nin aynisi csgo için
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AC_Hawker 2 yıl
izlerken çok heyecanlandım uvvv
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JoeyBane 2 yıl
cfg
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kadirirdem 2 yıl
vay be ne oynardık , mazileri tekrar yaşamak isteyenler için güzel olmuş...
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esmerbuyucu 2 yıl
Eski grafiklerle oynamak isteyen orijinal CS oynayabilir. CS: GO'ya çıkartılan modu gereksiz buldum o yüzden.
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KASAP1910 2 yıl
Nostalji için güzel olabilir ama çok uzun soluklu olacağını düşünmüyorum. Ama bi girip bakılır tabi
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lido 2 yıl
oyun dinamikleri çok farklı eski tadı vermez eski sade cs daha güzeldi açıkçası özlüyorum
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