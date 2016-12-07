Counter Strike 1.6 efsanesi CS:GO moduyla geri dönüyor

Bir döneme damgasını vuran ve günümüzde halen birçok kullanıcı tarafından oynanan Counter Strike 1.6, yıl bitmeden yenilenen yüzüyle tekrar karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Öyle ki Z00L takma adını kullanan bir kullanıcı, hazırladığı mod ile CS 1.6 efsanesini tekrar yaşatmaya hazırlanıyor.

Oyun içerisindeki karakterlerden silah tasarımlarına, haritada detaylarından ses efektlerine kadar CS 1.6'yı neredeyse birebir şekilde CS:GO’ya uyarlamayı başaran geliştirici, iki oyunun temel yazılımsal farklılıklarından dolayı ana dinamiklerin korunarak mümkün olan en iyi şekilde dönüşümün yaptığını dile getiriyor.

25 Aralık günü indirilmeye sunulacak "Counter Strike: Classic Offensive" isimli mod Dust2, Inferno, Italy ve Mirage haritalarını destekleyecek. Hatırlayacağınız gibi kısa süre önce CS:GO için yayınlanan bir başka mod ise oyun deneyimini önemli oranda etkileyen günü indirilmeye sunulacakisimli modveharitalarını destekleyecek. Hatırlayacağınız gibi kısa süre önce CS:GO için yayınlanan bir başka mod ise oyun deneyimini önemli oranda etkileyen değişken hava koşullarını getirmişti.