Counter Strike 1.6 efsanesi CS:GO moduyla geri dönüyor

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Bir döneme damgasını vuran ve günümüzde halen birçok kullanıcı tarafından oynanan Counter Strike 1.6, yıl bitmeden yenilenen yüzüyle tekrar karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Öyle ki Z00L takma adını kullanan bir kullanıcı, hazırladığı mod ile CS 1.6 efsanesini tekrar yaşatmaya hazırlanıyor.
Oyun içerisindeki karakterlerden silah tasarımlarına, haritada detaylarından ses efektlerine kadar CS 1.6'yı neredeyse birebir şekilde CS:GO’ya uyarlamayı başaran geliştirici, iki oyunun temel yazılımsal farklılıklarından dolayı ana dinamiklerin korunarak mümkün olan en iyi şekilde dönüşümün yaptığını dile getiriyor.
25 Aralık günü indirilmeye sunulacak "Counter Strike: Classic Offensive" isimli mod Dust2, Inferno, Italy ve Mirage haritalarını destekleyecek. Hatırlayacağınız gibi kısa süre önce CS:GO için yayınlanan bir başka mod ise oyun deneyimini önemli oranda etkileyen değişken hava koşullarını getirmişti.
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Belki alakasız olacak ama üstteki cümleden bu anlam çıkarılmış ve 20 küsür kişi de bu yorumu beğenerek katılmış ve yorum en popüler yorum olmuş. Gerçekten şaşırtıcı. Daha ilginç olan bu kadar kişi de bunu böyle anlamış. Kendi dilimizde okuduğumuz yazıyı anlayamıyoruz daha. Kendi dilimizdeki cümleyi analiz edemiyoruz malesef. Bu yorumu görünce aklıma şu tablo geldi.
Kendi dilinde okuduğunu anlamada malesef 65 ülke içinde böyle bir derece elde etmişiz. Acı verici gerçekten.