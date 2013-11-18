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Crucial, DDR4 belleklerin satışına yıl bitmeden başlayabilir

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
2,5b
1
37
Ram
Ekrem71
Haber Editörü
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Crucial, DDR4 belleklerin satışına yıl bitmeden başlayabilir

Masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarda yaygın olarak kullanılan DDR3 bellekler, yerini DDR4 belleklere bırakmaya hazırlanıyor. Bellek üreticilerinin çalışmaları devam ederken, yıl bitmeden ilk örnekler karşımıza çıkabilir.

Micron'un alt firması olarak faaliyet gösteren Crucial, ilk parti DDR4 belleklerin yıl sonuna kadar pazara sunulmuş olabileceğini duyurdu. Hazırlıklarını sürdüren Crucial, tam olarak bir tarih vermiyor ancak DDR4 belleklerin gelecek yıla sarkma ihtimali da bulunuyor.

DDR4 bellekler 2133MHz hızında çalışabiliyor ve DDR3 belleklere göre yüzde 20 daha az enerji tüketiyor. DDR4 bellekler 4GB kapasiteden başlarken tek bir slotta 16GB'a kadar çıkabiliyor.

Samsung'un hacimli üretime başladığı DDR4 yongaları ise 20nm fabrikasyon sürecine sahip ve 2667MHz transfer hızlarına kadar çıkabiliyor. Ayrıca yüzde 30 daha az enerjü tüketiyor.

DDR4 belleklerin gelecek yıl sonlarına kadar sadece sunucularda boy göstereceği düşünülüyordu. Ancak yaşanan gelişmeler kısa süre içerisinde ilk PC örneklerinin piyasaya çıkacağını gösteriyor. DDR4 bellek kullanmak için ise yeni bir anakart ihtiyacı ortaya çıkıyor. Bununla birlikte DDR4 belleklerin PC'lerde en geç 2015 yılında yaygın kullanıma geçmesi bekleniyor.  

http://www.mcvuk.com/news/read/ddr4-ram-could-arrive-for-pc-by-the-end-of-the-year/0124452 Yorum Yaz
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zeg392 6 yıl en beğenilen
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rabitelli 6 yıl
Tek slotta 16 güzel. Gönül ister 32 olsun ama başka bahara sanırım.
64bit'in 192G desteklediği düşünülürse yoğun ram ve cpu gücü isteyen pro uygulamalar için bir süre daha WS ya da server board'lara mahkum kalacağız.

Ha şimdi gün gelir 4 slotta 128GB ram destekleyen anakartlar ve bunu kullanan yazılımlar standart olur, bu seferde 128bit çıksın, 1TB ram olsun isteriz.

İnsanoğlu doyumsuz işte, n'apçan.

Tek slotta 16 güzel. Gönül ister 32 olsun ama başka bahara sanırım.64bit'in 192G desteklediği düşünülürse yoğun ram ve cpu gücü isteyen pro uygulamalar iç...
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12 Angry Men 6 yıl
Bu habere göre ddr4 e geçmesekte pek birşey kaybetmiyoruz zaten 1866 çoğu kişi için yeterli, ddr3 ilede 2400 2600 lere isteyen çıkabiliyor sıvı soğutmada yaparlarsa ısı sorunu pek kalmıyor.
ssd gibi ciddi fark yaratmayacaklar anlaşılan.
Bu habere göre ddr4 e geçmesekte pek birşey kaybetmiyoruz zaten 1866 çoğu kişi için yeterli, ddr3 ilede 2400 2600 lere isteyen çıkabiliyor sıvı soğutmada yaparl...
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ALLAME.1 4 yıl
O fiyatlar baya düşücek ddr5 de geliyormuş. Herkes için iyi bir şey
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_Dominic_Toretto_ 4 yıl
DDR4 daha yaygınlaşmadı, bekleyin sisz 5 gelsin.
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DigitalWorld 5 yıl
Her yer GDDR5 ram dolu. Ekran kartları uçuyor.
Ya bırakın geçmeyin iki sene daha DDR4 e, mevcut DDR3 ramlerin düşük güç tüketen ve 20nm üretimi olanlarını çıkarın. Biliyoruz bu gayet mümkün. 1.2V ile çalışabilen DDR3 ramler var. 3000MHz ler olduğunu da biiyoruz.
He yok DDR3 tıkandı diyorsanız da. DDR4 ü esgeçin. Ekran kartlarında benim hatırladığım bir tek 3870 te mi ne DDR4 vardı. Sonra direkt DDR5 e geçtiler. Demekki DDR4 te var bir uğursuzluk.
Her yer DDR5 bellek çipi kaynıyor. Hani yok illa yeni ve az diyip kazık atacaklar ya. DDR4 diyorlar o yüzden anlaşılan.
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yasin.25 5 yıl DigitalWorld
DigitalWorld

Her yer GDDR5 ram dolu. Ekran kartları uçuyor.

Ya bırakın geçmeyin iki sene daha DDR4 e, mevcut DDR3 ramlerin düşük güç tüketen ve 20nm üretimi olanlarını çıkarın. Biliyoruz bu gayet mümkün. 1.2V ile çalışabilen DDR3 ramler var. 3000MHz ler olduğunu da biiyoruz.


He yok DDR3 tıkandı diyorsanız da. DDR4 ü esgeçin. Ekran kartlarında benim hatırladığım bir tek 3870 te mi ne DDR4 vardı. Sonra direkt DDR5 e geçtiler. Demekki DDR4 te var bir uğursuzluk.

Her yer DDR5 bellek çipi kaynıyor. Hani yok illa yeni ve az diyip kazık atacaklar ya. DDR4 diyorlar o yüzden anlaşılan.

birçok konuda karşılaşıyorum bu yanlışla. DDR ile GDDR farklı şeyler. Ekran kartlarındaki bellek DDR değil GDDR'dir. GDDR5 bellekte DDR3 temellidir. Piyasaya DDR4 ram çıkmadı DDR5 nasıl kullanılsın.[>:]
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BlackBeasT 6 yıl
Drr4 için anakartı değiş durduk yere masraf, ne zaman 4k tabana yayılır o zaman düşünürüz drr4 ramleri... drr3 anakartlar yaygın ,Hynix yangın çıktı ram fiyatları hopladı Drr4 pazara sunup drr3 ramlarin fiyatlarını daha yukarı çekmek istiyorlar gibi... drr4 az güç çekiyor tek slot'da 16gb ram şuan için cazip gelmiyor.
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acbold 6 yıl
Ne selleri bitti ne yangınları adamların. Sel basar adamlar sigortadan paralarını alırlar,iş gücüne yatırım yapmadıkları için harddisk fiyatları uçar, ram fabrikasında yangın çıkar, yok şöyle yok böyle geçiriyorlar her türlü
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acbold 6 yıl
Ne selleri bitti ne yangınları adamların. Sel basar adamlar sigortadan paralarını alırlar,iş gücüne yatırım yapmadıkları için harddisk fiyatları uçar, ram fabrikasında yangın çıkar, yok şöyle yok böyle geçiriyorlar her türlü
1 Yanıt Yanıtla +2
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OverClocK1ng 6 yıl
Uzun süredir sektörde olan birisi olarak söyleyebilirim ki, RAM teknolojisi ilk çıktığında alınmaz.
Yıllardır yaşadığım, gördüğüm tecrübelerimde:
Ram çıkar. Intel bile MCH problemi yüzünden sorunlar yaşar.
Veya DDR2 çıkar. Hızları çok hızlı olmasa da ilk çıktığı zaman CAS değerleri yüksek olduğu için DDR1 den yavaş olur. Mesela bende DDR1 RAM vardı. 620 Mhz de çalışabiliyordu. (Samsung TCCD) Ama DDR2 yeni çıktığı zaman 533,667 diye hızlarda çıkmıştı. Lakin CAS değerleri yanlış hatırlamıyorsam 5 mi neydi. Benim 620Mhz de çalışan Corsair Twinx1024 3200LL RAMLAR (Low Latency) 620 de CAS2.5 çalışabiliyordu. DDR2 lerden hızlıydı. DDR2 lerse sonra hızlanma oldu.
Aynısı DDR3 te de oldu. İlk çıkanlar DDR3 1333 idi. Şu an piyasada 3000 ler bile var.
Aynı şekilde DDR4 te de başlangıçta 2666 larda olabilir ama sonra 4000 leri rahatça görecektir. Bence çıktıktan sonra 1 sene kadar beklenip, hem soketler yaygınlaşıp fiyatları ucuzlayınca, hem sorunları var mı gördükten sonra hem de daha yüksek frekanslar çıkınca almak daha mantıklı olacaktır.
Zaten şimdi çıkınca fiyatı yüksek tutarlar yeni diye.
Bir de RAM fiyatları şu sıralar Hynix fabrikasındaki yangından dolayı piyasada RAM az diye yüksek...
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acbold 6 yıl
Gereksiz olduğunu daha önceki haberlerde tartışmıştık. DDR4 geçerek ve bu yönde anakartlar üretilerek bilinçsiz insanlar yine tuzağa düşmeye mahkum edilecek...
Ram ne kadar enerji çekiyor ki %20 azı çok büyük yenilik olsun :) NM gelişmesi evet olumlu bir durum. Fakat sadece %20 enerji ve bir miktar mhz için anakart+ram değişimi akıl alır bir durum değil.
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zymrdvn 6 yıl
TurboCore
O değil de 16mb ram kullanıp bayramda kazandığımız parayı 24mb ram yapmak için harcadığımız zamanları hatırladım. ( o zamanlar bellek GPU dan daha önemliydi GPU diye bir kavram bilinmezdi. ) Yaşlanıyoruz...

Kesinlikle yaşlanıyoruz :))
Değişmeyen tek şey değişimdir.
Ben de P3 500 MHz işlemciyle beraber 128 MB ram almıştım çevremdekiler napacan uzaya roket mi gönderecen diye adımı deliye çıkarmışlardı...
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killnOd 6 yıl
2133 ve 2667 ddr3 olarak zaten satiliyor.Daha az guc tuketiyor ve CL si azda olsa daha dusuk diye ddr4 ilk ciktiginda yuksek paralar odemenin geregi yok.3ghz ddr3 ler oldugunu dusunursek 4ghz ve ustu ddr4 ler cikip ucuzlayincaya kadar ddr3 ler uzun sure normal hatta yari-pro kullanicilar icin bile fazlasiyla yeterli olacaktir.Acikcasi ddr4 lerin 2016 yilindan once istenilen hiz ve fiyatlara ulasabilecegini sanmiyorum.
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Faewox 6 yıl
Çıksada alsak
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interwap 6 yıl
Ddr4 ler ddr3 e göre daha az enerjiyle daha fazla performan sunacak. Bunu kavrayamayıp ne gerek var diyenlere hayret ediyorum. Bireysel olarak seni pek etkilemeyebilir. Enerji kısmı daha çok düzinelerce server barındıranları ilgilendiriyor. Birde 1 milyon kişinin sağlayacağı enerji tasarrufu çevrenin azda olsa korunmasına katkı sağlayacaktır.
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spaydix 6 yıl
Gecikme cl değerleri nasıl olur acaba
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yasin.25 6 yıl spaydix
ShowDownN

bunların soket tipleri ddr3 ramlar ile aynı mı olacak şimdi?


hayır farklı olacak. -ki zaten amaç bu anakart sattırmak


@spaydix cl değerleri 14 falan fakat değer yüksek diye performansı düşük olmayacak. ddr2 ramler de cl5-cl6 falandı. şimdi bu ddr3 ramlerin cl9 diye kötü olduğu anlamına gelmediği gibi ddr4 ramde de durum aynı olacak.
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gcb1903 6 yıl
Oldu güzellerim benim ddr3 soketlerinin neyi eksikti.
Dayadınız ram fiyatlarına 1 yılda %150 zam tabi satılmıyor yenisini çıkartın.
4 gb 125 lira olmuş oda %25 indirimli hali.
Aynı corsair rami 1 yıl önce 42 liraya aldım vatandan. Pardon %150 yazmışım %300 zam 3 katına çıkmış daha bir kaç ay evvel 85 lira çok diyorduk dayadıkça dayadılar.
3 sene öncede hdd için aynısı yaptılar.
Sonra pc dünyası satışları azaldı. Azalır tabi sen 10 dolara ürettiğin malı 100 dolara satarsan insanlar ne yapsın.
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seven44 6 yıl
Ddr3 yola devam
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