Crucial, DDR4 belleklerin satışına yıl bitmeden başlayabilir





Masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarda yaygın olarak kullanılan DDR3 bellekler, yerini DDR4 belleklere bırakmaya hazırlanıyor. Bellek üreticilerinin çalışmaları devam ederken, yıl bitmeden ilk örnekler karşımıza çıkabilir.





Micron'un alt firması olarak faaliyet gösteren Crucial, ilk parti DDR4 belleklerin yıl sonuna kadar pazara sunulmuş olabileceğini duyurdu. Hazırlıklarını sürdüren Crucial, tam olarak bir tarih vermiyor ancak DDR4 belleklerin gelecek yıla sarkma ihtimali da bulunuyor.





DDR4 bellekler 2133MHz hızında çalışabiliyor ve DDR3 belleklere göre yüzde 20 daha az enerji tüketiyor. DDR4 bellekler 4GB kapasiteden başlarken tek bir slotta 16GB'a kadar çıkabiliyor.





Samsung'un hacimli üretime başladığı DDR4 yongaları ise 20nm fabrikasyon sürecine sahip ve 2667MHz transfer hızlarına kadar çıkabiliyor. Ayrıca yüzde 30 daha az enerjü tüketiyor.





DDR4 belleklerin gelecek yıl sonlarına kadar sadece sunucularda boy göstereceği düşünülüyordu. Ancak yaşanan gelişmeler kısa süre içerisinde ilk PC örneklerinin piyasaya çıkacağını gösteriyor. DDR4 bellek kullanmak için ise yeni bir anakart ihtiyacı ortaya çıkıyor. Bununla birlikte DDR4 belleklerin PC'lerde en geç 2015 yılında yaygın kullanıma geçmesi bekleniyor.

http://www.mcvuk.com/news/read/ddr4-ram-could-arrive-for-pc-by-the-end-of-the-year/0124452