Crytek, DX12 ve VR destekli CryEngine 5'i duyurdu

Cevat Yerli'nin başında bulunduğu Alman geliştirici Crytek'in ünlü ve güçlü oyun motoru CryEngine'in en yeni sürümü duyuruldu. CryEngine 5 adlı bu yeni motorun DirectX12 teknolojisiyle tam uyumlu olduğu ve sanal gerçeklik cihazlarını desteklediği açıklandı. Yeni CryEngine'in en önemli özelliklerinden biri de görsel yönden güçlü uygulamaların daha düşük donanımlarda çalışması için tasarlanmış olması.

Crytek'in ilk sanal gerçeklik laboratuvarını Ocak ayında İstanbul'da açtığını söyleyen firmanın yaratıcı yönetmeni Frank Vitz, CryEngine'in özellikle bağımsız geliştiricilerin yüksek kalitede oyunlar hazırlaması için gereken her şeyi sunduğunu da vurguladı.

Bu arada CryEngine 5'in tamamen ücretsiz olacağını da belirtelim. Buna karşın Crytek geliştiricilerin gönüllü olarak istedikleri kadar ödeme yapacakları bir havuz oluşturuyor. Crytek tarafından 1 milyon dolarlık bağışla açılan bu havuzdan gelecek para özellikle oyun motorunun daha fazla geliştirilmesi için kullanılacak. CryEngine 5 şu an geliştiricilerin kullanımına sunulmuş durumda.

Ayrıca Crytek'in The Climb adlı sanal gerçeklik oyunununu geliştirdiğini de hatırlatalım. Back to Dinosaur Island adlı sanal gerçeklik demosunu da şu an Steam'den ücretsiz indirebilirsiniz.

http://www.tweaktown.com/news/51079/cryengine-announced-features-support-both-dx12-vr/index.html