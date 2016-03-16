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Crytek, DX12 ve VR destekli CryEngine 5'i duyurdu

Dünyanın en popüler ve güçlü oyun motorlarından biri olan CryEngine'in en yeni sürümü Crytek tarafından duyuruldu. Bu sürüm sanal gerçeklik ve DX12 desteğiyle dikkat çekiyor.
3 yıl
4,7b
1
13
Oyunlar
Alkan Adakaner
Haber Editörü
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Crytek, DX12 ve VR destekli CryEngine 5'i duyurdu
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Cevat Yerli'nin başında bulunduğu Alman geliştirici Crytek'in ünlü ve güçlü oyun motoru CryEngine'in en yeni sürümü duyuruldu. CryEngine 5 adlı bu yeni motorun DirectX12 teknolojisiyle tam uyumlu olduğu ve sanal gerçeklik cihazlarını desteklediği açıklandı. Yeni CryEngine'in en önemli özelliklerinden biri de görsel yönden güçlü uygulamaların daha düşük donanımlarda çalışması için tasarlanmış olması.
Crytek'in ilk sanal gerçeklik laboratuvarını Ocak ayında İstanbul'da açtığını söyleyen firmanın yaratıcı yönetmeni Frank Vitz, CryEngine'in özellikle bağımsız geliştiricilerin yüksek kalitede oyunlar hazırlaması için gereken her şeyi sunduğunu da vurguladı.
Bu arada CryEngine 5'in tamamen ücretsiz olacağını da belirtelim. Buna karşın Crytek geliştiricilerin gönüllü olarak istedikleri kadar ödeme yapacakları bir havuz oluşturuyor. Crytek tarafından 1 milyon dolarlık bağışla açılan bu havuzdan gelecek para özellikle oyun motorunun daha fazla geliştirilmesi için kullanılacak. CryEngine 5 şu an geliştiricilerin kullanımına sunulmuş durumda.
Ayrıca Crytek'in The Climb adlı sanal gerçeklik oyunununu geliştirdiğini de hatırlatalım. Back to Dinosaur Island adlı sanal gerçeklik demosunu da şu an Steam'den ücretsiz indirebilirsiniz.

http://www.tweaktown.com/news/51079/cryengine-announced-features-support-both-dx12-vr/index.html Yorum Yaz
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casperfriendly 3 yıl en beğenilen
Crysis 4 gelir mi acaba ?
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1BilimAdamı 3 yıl
yok crysis
1 Yanıt Yanıtla +7
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brktmr 3 yıl
Yahu en sonunda firmaya mail atıp yalvaracagim crysis 4 ü çıkarın diye. Hayır dlc olarak başka hikayeler yayınlansa yine alacağım. Bence fazlasıyla yeterli crysis 2 ve 3 un grafiği. Bu oyunların detayları, müzikleri vs de beni acayip cezbediyor. Yogunlugum bitince crysis 2 ve 3 u tekrar bitirebilirim. Kaç defa bitirdigimi hatırlamıyorum ama gerçekten mükemmel oyunlar bana gore. Kaç defa bitirirsem bitireyim tadı damağımda kalacak gibi geliyor.
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kadirirdem 3 yıl
crysis 4 ü bekliyoruz....
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urazs 3 yıl
Amore
Crysis 3 bile sağlam bir sistemde 4Kda kasıyor, Crysis 4 ne olur acep?

Crysis 3 4790k 16 gb ram corsair neutron gtx ssd ve msi 980ti o.c de bile 4K da oynanmıyor arkadaş 30-40 FPS arası gelip gidiyor ne kasması ne üst seviyesi. :D
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Master_Evil 3 yıl
şov amaçlı bi crysis4 fena olmazdı şu motora
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bytradm 3 yıl
helal.
bunların yüzünden monster almıştım.
şimdi msı leopart alabilebilim.
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kımyasal 3 yıl
DX12 ve VR geliştirmeleri için ve ekstra düzenlemeler için motor numarası değiştirilmiş.Crytek ilk başta ücretsiz piyasaya sunup,kar payı aldı : tutmadı.Aylık 9,90 ödeme sistemini çıkardı : tutmadı,şimdi son çare ücretsiz piyasaya çıkarıp bağış toplayarak ekoloji oluşturacak.En başta yapması gerekeni en sonunda ''zorunda kaldığından'' yaptı.Rekabetin olması gerekli ve bu her sektörde önemli,Crytek gibi bir şirketin batmasını istemem,tabi diğer şirketlerinde.Oyun yapımcılarından ve grafik motoru geliştiricilerinden oyuncuların beklentisi stabil ve sistem dostu motorların geliştirilmesi.
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1BilimAdamı 3 yıl
yok crysis
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Amore 3 yıl
Crysis 3 bile sağlam bir sistemde 4K'da kasıyor, Crysis 4 ne olur acep?
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Greylights 3 yıl
Crysis 4'ü bekliyoruz...
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killnOd 3 yıl
ilginc CryEngine 4 u pas gecip direk 5 gecmisler.Sitelerine de baktim benmi kacirdim diye hakikaten CryEngine 4 yokmus.Sanirim MS baslattigi numara atlama furyasina bunlarda katilmis durumda.Umarim CryEngine 3 deki gibi optimizasyon ve dusuk FPS sorunlari olmaz bu yeni oyun motorunda.
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casperfriendly 3 yıl en beğenilen
Crysis 4 gelir mi acaba ?
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TearsForFears 3 yıl casperfriendly
barakli87

Crysis 4 gelir mi acaba ?

Umarım gelir beni en çok etkileyen oyun serilerinden birisidir crysis.Türkçe dublajlı olduğu için film gibi oyunun içindeymiş gibi hissettim.Crysis 1'in videosunu bsc de görmüştüm şok olmuştum 10 sene önce falan o grafikler falan inanılmaz etkilenmiştim.Crysis 2'yide bir süre multiplayer oynadım fena değildi 3'ü sadece hikayesini bitirmiştim.
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caneycaney 3 yıl
hiç fena değil
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