Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Wikipedia'ya güzel haber

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"Wikipedia yasağı AİHM’ye taşındı"

Wikipedia, yasağı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşımıştı

2017'den bu yana iki yılı aşkın süredir Türkiye'den erişilemeyen Wikipedia'ya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan güzel haber geldi. Bugün internet sitelerine uygulanan engellerle ilgili bir açıklama yapan Erdoğan, Wikipedia engelenin kaldırılacağına yönelik ilk sinyalleri verdi.Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Yargı Reformu Stratejisi Programı'nda konuşan Başkan Erdoğan,", engellenmesine karar verilen kısmına erişimin sınırlanmasına imkan verecek bir düzenleme yapılacak." ifadelerini kullandı.Wikipedia, 29 Nisan 2017'de ülkemizde erişime kapatılmıştı. Wikipedia’da yayınlanangibi makalelerin İngilizce versiyonlarında Türkiye, teröre destek veren ülkeler arasında gösterilmişti. BTK, bu bilgilerin gerçeği yansıtmadığı gerekçesiyle ilgili maddelerin kaldırılmasını istemiş, kaldırılmayınca da erişim engeli getirilmişti.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kullandığı ifadeler Wikipedia engelinin yakın bir zamanda kaldırabileceğine işaret ediyor. Wikipedia'yı tamamıyla engellemek yerine yalnızca ilgili makalelerin erişime kapatılması yeni çözüm yolu olarak uygulanacak gibi.Wikipedia’nın bağlı bulunduğu Wikimedia Vakfı, Türkiye’deki erişim engeli kararını geçtiğimiz hafta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşıdı. Vakıftan yapılan açıklamada erişim engelinin kaldırılması için Türkiye’deki iç hukuk yollarının denendiği ancak başvurulara yanıt alınmadığı için AİHM’ye başvurulduğu belirtildi.