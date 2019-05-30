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Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Wikipedia'ya güzel haber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Wikipedia erişiminin yakın bir zamanda kalkabileceğine yönelik ilk sinyalleri verdi. İşte Erdoğan'ın internet sitelerinin engellenmesiyle ilgili yaptığı açıklama:
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
17,5b
3
111
Web Siteleri
Hasan Aygünoğlu
Editör
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2017'den bu yana iki yılı aşkın süredir Türkiye'den erişilemeyen Wikipedia'ya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan güzel haber geldi. Bugün internet sitelerine uygulanan engellerle ilgili bir açıklama yapan Erdoğan, Wikipedia engelenin kaldırılacağına yönelik ilk sinyalleri verdi.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Yargı Reformu Stratejisi Programı'nda konuşan Başkan Erdoğan,"Bir internet sitesinin tamamına değil, engellenmesine karar verilen kısmına erişimin sınırlanmasına imkan verecek bir düzenleme yapılacak." ifadelerini kullandı.

Wikipedia, 29 Nisan 2017'de ülkemizde erişime kapatılmıştı. Wikipedia’da yayınlanan "Suriye İç Savaşı’na Yabancı Müdahalesi", "Devlet Destekli Terörizm" gibi makalelerin İngilizce versiyonlarında Türkiye, teröre destek veren ülkeler arasında gösterilmişti. BTK, bu bilgilerin gerçeği yansıtmadığı gerekçesiyle ilgili maddelerin kaldırılmasını istemiş, kaldırılmayınca da erişim engeli getirilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kullandığı ifadeler Wikipedia engelinin yakın bir zamanda kaldırabileceğine işaret ediyor. Wikipedia'yı tamamıyla engellemek yerine yalnızca ilgili makalelerin erişime kapatılması yeni çözüm yolu olarak uygulanacak gibi.

Ayrıca Bkz. "Wikipedia yasağı AİHM’ye taşındı"

Wikipedia, yasağı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşımıştı


Wikipedia’nın bağlı bulunduğu Wikimedia Vakfı, Türkiye’deki erişim engeli kararını geçtiğimiz hafta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşıdı. Vakıftan yapılan açıklamada erişim engelinin kaldırılması için Türkiye’deki iç hukuk yollarının denendiği ancak başvurulara yanıt alınmadığı için AİHM’ye başvurulduğu belirtildi.
 

https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/cumhurbaskani-erdogan-yargi-reformu-stratejisi-belgesini-acikladi/1493077 Yorum Yaz
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b0Ni 1 hf.
şu imgur'u kaldırsınlar artık ya, her imgur linkini açmak için operayı açmaktan bıktım. 0imgur vardı o da bozuldu, bi dandik eklenti var sadece çalışan.
5 Yanıt Yanıtla +66
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ChiefOfficer 1 hf.
Wikipedia yasak, PayPal yok. Şu ikisi bile yabancı ülkelere malzeme olmaya yeter.
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reDsbLacKSK 1 hf.
17 yıldır ben bu zihniyeti biliyorum o yüzden kesin daha aşılamayan yasaklar gelecek internete.
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1 Avatar
Vanished Man 1 hf.
Kapalı diyorlarda giremeyen kim var ki

Zamanında youtube yasaklıydı herkes giriyordu.
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ECDAD_OSMANLI 1 hf.
Sürekli kapalı kalması gerekli
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.PanxeR. 1 hf.
Bir ülkeye faydadan çok zarar nasıl verilir bunlar sayesinde gördük. Yasaklama zihniyeti sadece zarar verir
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ufo 1 hf.
trivago kapansın, wiki açılsın!
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DIA 1 hf.
Wiki yi açmadan önce AİHM in kararını bir görelim.
Sonra açarsınız.
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Redunay 1 hf.
Hoşuna gitmeyen bir şey olursa tümden yasakla, bugün wikipedia yı açar yarın youtube u yasaklar, bunların zihniyeti bu.
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ankaland 1 hf.
aslında böyle alışmıştık.. gerek yoktu.. artık kalsın.. zaten ihtiyaç duyan giriş yapıyo.. minnet iyi değil..
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ali_ihsan21 1 hf.
Imgur`un kapatılma sebebi nedir?
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ufo 1 hf. ali_ihsan21
malum adam aleyhine bir görsel kondu ve komple kapatıldı
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axmetmcl 1 hf.
komik adam vesselam, her gün gereksiz bir şey hakkında konuşuyor.
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TsG 1 hf.
Yazarın başlığına bak: "wikipedia'ya iyi haber". Wikipedia'ya giren çıkan yok kardeş, kar amacı gütmeyen, Reklamsız, çevrimiçi, geliştirmeye açık ansiklopedi o. "İyi haber" lafının muhatabı bu hizmetten yararlanamayan vatandaşlarımız olabilir sadece. Artık bu sonsuz bilgi kaynağına erişebileceğiz.
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