Cumhurbaşkanı katıldığı etkinlikte 4G ve 5G yatırımları ile ilgili konuştu

Türk Telekom’un 175. kuruluş yıl dönümü için düzenlenen geceye katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan 4G ve 5G altyapı yatırımları ile ilgili açıklama yaptı. Ülkemizde 4G ihalesi gündemde iken Erdoğan ise 4G altyapısına geçilmeden direk olarak 5G altyapısı üzerinde çalışılması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili olarak : "Şimdi 4G meselesi konuşuluyor, dünya ise şu anda 5G'yi konuşuyor. Biz 3G'deyiz. Dolayısıyla 4G ile zaman kaybetmemize gerek yok. 3G ile biraz daha sabır edersek iki yıl içerisinde Türkiye 5G'ye geçmeli. Bu konuda adım atmalıyız" şeklinde konuştu. Ayrıca 4G ile Türkiye'nin çöplük haline döneceğini dile getiren Erdoğan "3G de iyi bir noktadayız, sabırlı olup çalışarak 5G'ye atlamalıyız" dedi.





Diğer yandan Güney Kore ve Çin de 5G çalışmalarına hız vermiş durumda. Güney Kore 2017 yılında testlere başlamaya hazırlanırken 2020 yılında ise son kullanıcılara 5G ile hizmet vermeyi amaçlıyor. Çin ve Japonya'nın da altyapısını tamamlayıp geçiş yapması yaklaşık olarak benzer tarihlere denk geliyor. Bu durumda ülkemiz de 5G konusunda çalışmalara ciddi bir biçimde başlarsa Dünya'da bu teknolojiye kavuşan ilk ülkelerden birisi olmak için yaklaşık 4-5 senelik bir döneme ihtiyaç var gibi gözüküyor. Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanı Mohammed Hariri ise yatırımlarla ilgili olarak 4G için Türkiye'nin ve alt yapılarının hazır olduğunu dile getirirken 5G çalışmalarının da şimdiden başladığını belirtti. Ayrıca Hariri ise 5G için hedef olarak 2023 yılını gösterdi.



Samsung'un 5G testlerinde 7.5 Gbps hıza ulaştığını daha önce bu bağlantıda sizlerle paylaşmıştık. Mesut Çevik'in 2015 Mobil Dünya Kongresi 5G testine ise aşağıdan ulaşabilirsiniz. Bunun dışında önemli bir gelişme olarak yeni bir kampanya yapacaklarını açıklayan yönetici, hiç internet kullanmamış kişilere 2 yıl bedava internet sağlanacağını da belirtti. Kampanyanın detayları henüz açıklanmadı fakat daha önce internet kullanmamış vatandaşlarımızın 2 yıl süreyle ücretsiz olarak sanal ortama erişebilecek olması güzel bir gelişme. Dünya üzerinde de 5G ile ilgili çalışmalar hızla devam ederken teknoloji devlerinin bu konudaki hedeflerinin ise daha ileri tarihlerde olduğunu görüyoruz. Özellikle 2015 Mobil Dünya Kongresi gibi etkinliklerde de öne çıkmaya başlayan 5G testleri için en erken tarih olarak 2018 yılında Japonya'da düzenlenecek Olimpiyatlar gösteriliyor. İlk olarak Olimpiyat bölgesinde 5G'nin aktif olarak kullanılması hedefleniyor.

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