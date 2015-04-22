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Cumhurbaşkanı katıldığı etkinlikte 4G ve 5G yatırımları ile ilgili konuştu

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Cumhurbaşkanı katıldığı etkinlikte 4G ve 5G yatırımları ile ilgili konuştu
 
Türk Telekom’un 175. kuruluş yıl dönümü için düzenlenen geceye katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan 4G ve 5G altyapı yatırımları ile ilgili açıklama yaptı. Ülkemizde 4G ihalesi gündemde iken Erdoğan ise 4G altyapısına geçilmeden direk olarak 5G altyapısı üzerinde çalışılması gerektiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili olarak : "Şimdi 4G meselesi konuşuluyor, dünya ise şu anda 5G'yi konuşuyor. Biz 3G'deyiz. Dolayısıyla 4G ile zaman kaybetmemize gerek yok. 3G ile biraz daha sabır edersek iki yıl içerisinde Türkiye 5G'ye geçmeli. Bu konuda adım atmalıyız" şeklinde konuştu. Ayrıca 4G ile Türkiye'nin çöplük haline döneceğini dile getiren Erdoğan "3G de iyi bir noktadayız, sabırlı olup çalışarak 5G'ye atlamalıyız" dedi.
Dünya üzerinde de 5G ile ilgili çalışmalar hızla devam ederken teknoloji devlerinin bu konudaki hedeflerinin ise daha ileri tarihlerde olduğunu görüyoruz. Özellikle 2015 Mobil Dünya Kongresi gibi etkinliklerde de öne çıkmaya başlayan 5G testleri için en erken tarih olarak 2018 yılında Japonya'da düzenlenecek Olimpiyatlar gösteriliyor. İlk olarak Olimpiyat bölgesinde 5G'nin aktif olarak kullanılması hedefleniyor.

Diğer yandan Güney Kore ve Çin de 5G çalışmalarına hız vermiş durumda. Güney Kore 2017 yılında testlere başlamaya hazırlanırken 2020 yılında ise son kullanıcılara 5G ile hizmet vermeyi amaçlıyor. Çin ve Japonya'nın da altyapısını tamamlayıp geçiş yapması yaklaşık olarak benzer tarihlere denk geliyor. Bu durumda ülkemiz de 5G konusunda çalışmalara ciddi bir biçimde başlarsa Dünya'da bu teknolojiye kavuşan ilk ülkelerden birisi olmak için yaklaşık 4-5 senelik bir döneme ihtiyaç var gibi gözüküyor.
Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanı Mohammed Hariri ise yatırımlarla ilgili olarak 4G için Türkiye'nin ve alt yapılarının hazır olduğunu dile getirirken 5G çalışmalarının da şimdiden başladığını belirtti. Ayrıca Hariri ise 5G için hedef olarak 2023 yılını gösterdi.
Bunun dışında önemli bir gelişme olarak yeni bir kampanya yapacaklarını açıklayan yönetici, hiç internet kullanmamış kişilere 2 yıl bedava internet sağlanacağını da belirtti. Kampanyanın detayları henüz açıklanmadı fakat daha önce internet kullanmamış vatandaşlarımızın 2 yıl süreyle ücretsiz olarak sanal ortama erişebilecek olması güzel bir gelişme.

Samsung'un 5G testlerinde 7.5 Gbps hıza ulaştığını daha önce bu bağlantıda sizlerle paylaşmıştık. Mesut Çevik'in 2015 Mobil Dünya Kongresi 5G testine ise aşağıdan ulaşabilirsiniz.
 
 

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uzays1z 4 yıl en beğenilen
yıl 2016, Tayyip 2 yıl sonra diyor yani 2018.
Güney Kore son kullanıcıya 2020'de verebiliyor. yani 4 yıl sonra.
Bunu orada çıkıp bir gazeteci söylese dışarı atarsınız bunun adına da yeni türkiye diyorsunuz.
allah hepinize akıl fikir versin.
yıl 2016, Tayyip 2 yıl sonra diyor yani 2018.Güney Kore son kullanıcıya 2020'de verebiliyor. yani 4 yıl sonra.Bunu orada çıkıp bir gazeteci söylese dış...
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ardabeyim 4 yıl
Bence 5G ile de zaman kaybetmemize gerek yok. Dünya 5G ile uğraşırken bizim 6G çalışmalarına başlamamız gerek. 3G ile biraz daha sabır edersek 14 yıl sonra 6G ye geçebiliriz. 5G ile Türkiye çöplük haline döner. Ama 6G ile uğraşırken 7G de var şimdi onu napıcaz ? Arkadaşlar cumhurbaşkanı olacak adamım be baksanıza aynı bilgi birikimine sahip değil miyim ?
Bence 5G ile de zaman kaybetmemize gerek yok. Dünya 5G ile uğraşırken bizim 6G çalışmalarına başlamamız gerek. 3G ile biraz daha sabır edersek 14 yıl sonra 6G y...
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redoracle 4 yıl
Ekşideki bir üyenin yorumu:
bu cümleden sonra sayın cumhurbaşkanının donanım haber'in bir üyesi olduğundan eminim.
"o parayı o telefona arabaya laptopa tv'ye vereceğine şu kadar daha ver şunu al." cümleleri gözümün önünden gitmiyor.
Bizi anmışlar beyler
Ekşideki bir üyenin yorumu:bu cümleden sonra sayın cumhurbaşkanının donanım haber'in bir üyesi olduğundan eminim."o parayı o telefona arabaya laptop...
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DH Misafiri 4 yıl
bakıyorum önceki haberlere Avrupa 5 g ye geçiyor diyor alttaki yorumlar da eller gider aya biz kalır yaya muhabbeti adam ne diyor en ileri teknoloji için çalışalım bu seferde biz kimiz de 5g ye geçelim muhabbeti demek ki neymiş Erdoğan ne söylüyorsa bu zevat tersini Söyler bu kafayla devam beyler.
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Drak44 4 yıl
Birisinin cumhurbaşkanı olması vh olmasına engel değil.
Vh verimli hizmet karşıtı.
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a44 4 yıl
Asil sorulmasi gereken, dunyanin en geri ulkelerinde bile kullaniliyorken, siz bugune kadar bunu kullanmamiza neden engel oldunuz ve engel olmaya devam ediyorsunuz.
Bizim millet hak ediyor. 4g'nin ne oldugunu bilen de bilmeyen de konusuyor.
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Blindfire 4 yıl
4G çoğu ülkelerde yaklaşık 1-2 yıl önce hizmete girdi, ve girdiği yıldan itibaren yatırım maliyeti %60 in altına indi, yani demem o ki yeni teknolojiler çok pahalıdır, bir tane xdsl kartı ilk çıktığında 300-400 dolar iken 1-2 yıl sonra fiyatı 100 dolar lara düşüyor. Baz istasyonu yatırımı da aynı şekildedir. Bir kaç yıl o teknolojiye geç girmekle 1 baz istasyonu kuracağına 4 tane baz istasyonu kurabilirsin.
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YGS_Mİ_KALDI_OLUM 4 yıl
bloyjack
başkanlık sistemini atlayalım uzay imparatorlugu sitemine geçelim o halde

o kadar komikti ki gülmeyin unuttum -_-
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tttyler durdennn 4 yıl
2 yılda geçiyorsa tr bi caponya olr biz zaten geride gidiyoruz bizde 3g cihaz tanıtırken adamlar 4g cihazdalardı oldukça mantıklı bi hareket
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ayhanjan 4 yıl
3g de iyi bir noktadamıyız.....
Ankara Batı bölgesinde henüz ben 3g sinyal görmedim...
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impreza2004 4 yıl
arkadaşlar bir soru soracağım bilen biri yanıtlasın geçenlerde telefon aldım alırkende 4g ye geçilecek hiç olmazsa 4-5 sene idare etsin diye 4g li ve 64 bit işlemcili bir telefon aldım şimdi duruma bakarsak 2sene 3g de devam ondan sonra 5g başladı diyelim 5g de 1000 megabitlere kadar hız çıkacakmış ama bu kurulan 5g şebeke acaba kendisinin bi alt teknolojisi olan 4g teknolojisini destekleyecek mi yani benim telefon 4g li olduğu için teori de 300 megabite kadar indirme hızı var ve 5g başaladığı zaman bu hıza ulaşabilecekmiyim yoksa ülkemizde 4g şebekesi kurulmadığından dolayı 5g ye geçsek bile ben 3g de mi devam edeceğim yani sizin anlayacağınız 4g için verdiğim fazladan para çöpemi gitti yoksa 5g başladığı zaman 4g li telefonumun desteklediği hızlara çıkabilecekmiyim?
geyik yapmadan konuyla alakası ve bilgi birikimi olan arkadaşlar varsa ve cevap verebilirlerse çok mutlu olurum
aldığım telefonu merak eden varsa da sırf 4g desteği var diye samsung galaxy a5 aldım 1450 tl ye aynı telefonun 4g desteği olmayan ları 900 lü fiyatlara satılıyordu.
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efem-35 4 yıl impreza2004
eğer 4g gelmez ise senin aldığın galaxy a5 2g ve 3g destekler yani 5g senin telefonunda çalışmaz....
param çöpemi gitti diyorsun bir ay bekleyeceğiz eğer ihale olmaz ise ne yazık ki çöpe gitti senin değil 4g'li bütün telefonlar çöpe gidecek, yurtdışında kullanırsan başka
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ozbey08 4 yıl
3-4 sene sonra da 6g diye bi şey çıkar o zamanda derki 5g ye geçmenin anlamı yok bekleyelim 3g den direk 6g ye geçelim der :)
Aslında 3g bize fazlayla yeter ama kota sınırlaması saçmalığı kalkmalı. altına ferrali veriyorlar,ama 1 litre benzin koymaya benziyor bu iş.
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stalker(1979) 4 yıl
Kore ve japonya bile 2020 yılından önce 5g'ye geçemeyeceğine göre 5 sene daha 3g ile idare edeceğiz desenize
Kenya ve Pakistan da bile 4g var biz 3g'nin üzerine çıkabilmek için en yakın 5 sene bekleyeceğiz ne güzel iş
Biz en iyisi 8-9 yıl bekleyelim direk 6g'ye geçelim nasıl olsa 3+3=6
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efem-35 4 yıl stalker(1979)
stalker(1979)
Kore ve japonya bile 2020 yılından önce 5g'ye geçemeyeceğine göre 5 sene daha 3g ile idare edeceğiz desenize
Kenya ve Pakistan da bile 4g var biz 3g'nin üzerine çıkabilmek için en yakın 5 sene bekleyeceğiz ne güzel iş
Biz en iyisi 8-9 yıl bekleyelim direk 6g'ye geçelim nasıl olsa 3+3=6


iyi işte dünyanın en iyi 3g'si bizde olacak

türkcell öyle demiyordu bizim 3g hızımız amerikada bile yok, biz daha hızlıyız

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Physicist_Emre 4 yıl
benim merak ettiğim neden 4g,5g japonya ,kore, amerika da testleri yapılıyor biz neden yapamıyoruz yani ne lazım yapmak için buralara yoğunlaşmak gerek.
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efem-35 4 yıl Physicist_Emre
mustafaemre10
benim merak ettiğim neden 4g,5g japonya ,kore, amerika da testleri yapılıyor biz neden yapamıyoruz yani ne lazım yapmak için buralara yoğunlaşmak gerek.

telefon almayın diye geçen sene taksitsiz peşin yaptı...
twitter ve youtube kapattı...
şimdi de 4g istemiyor
daha nasıl anlatsın




yahu şu akılı telefonları bırakın geçin eski nokia siyah beyaz telefonlarına

konuşma ve mesaj artık bol, bol bol konuşun bol bol mesaj atın



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