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Makyajlı Renault Megane ilk kez görüntülendi

Ön ve arka kısmındaki küçük dokunuşlarla makyajlanan Renault Megane'ın Eylül ayında tanıtılması bekleniyor. Kabin tarafında da yenilikler sunacak makyajlı Megane ile ilgili beklentiler haberimizde:
1 ay
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Makyajlı Renault Megane ilk kez görüntülendi
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Dün, serinin en tepesindeki Megane RS Trophy-R’ın Nürburgring pistinde görüntülenmesinin ardından bugün de standart Renault Megane’ın makyajlı prototipi görüntülendi. Kamuflajdan anlaşıldığı üzere makyajlı 2020 Renault Megane’ın yalnızca ön ve arka kısmına ufak dokunuşlar yapılacak.

2016 yılından bu yana dördüncü nesliyle yollarda olan popüler C segment modeli Renault Megane, makyajlı gövdesiyle Güney Avrupa sıcaklarında test ediliyor. Dokunuşların çoğunu ön yüzünde bulundurması beklenen 2020 Renault Megane’ın yeni LED farlara, yenilenen radyatör ızgarasına ve yeniden tasarlanan tampona sahip olması bekleniyor. Yan taraflarına dokunulmayan makyajlı Megane’ın kamuflajı stop lambalarının şeklini saklasa da, bu kısımda da yeni grafikler kullanıldığı belli oluyor.

Makyajlı 2020 Renault Megane’ın kabinine ait net bir görüntü yok. Fakat bazı fotoğraflardan kokpitin tamamen örtülü olduğu görülüyor. Bu da akıllara, beşinci nesil Clio’daki gibi 9.3 inç kavisli bilgi-eğlence ekranı ve yeni bir dijital gösterge ekranının kullanılabileceği ihtimalini getiriyor. Kabin tarafında bunlar dışında büyük bir değişim beklenmiyor.

2020 Renault Megane’da kullanılacak motorlarla ilgili henüz resmi bir açıklama yok. Fakat bu kısımda da Fransız üreticinin küçük sürprizler yapması muhtemel görünüyor. Arka taraftaki tuhaf egzoz ucu ve sağ ön kapının altındaki sensör benzeri nesne gibi detaylar, Renault’un hibrit bir türev üzerinde çalıştığı ihtimalini düşündürüyor. Zira en büyük rakipleri Ford ve Volkswagen’in hibrit açıklamalarından sonra bu düşünce çok da mantıksız gelmiyor.

Makyajlı 2020 Renault Megane’ın Eylül ayındaki Frankfurt Otomobil Fuarı’nda sergilenmesi bekleniyor. Şirket, genelde olduğu gibi fuarın hemen öncesinde online bir tanıtım yapabilir. Araçla ilgili detaylar ortaya çıktıkça siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.


https://www.carscoops.com/2019/03/2020-renault-megane-facelift-shows-its-bandages-for-the-first-time/ Yorum Yaz
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Satoshi Nakamoto 1 ay en beğenilen
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Booster_06 1 ay
Makyaj için ne bekliyorsunuz Allah aşkına dış görünüş olarak sadece farlarda ve plastik aksamda ufak yenilikler yapılır o kadar. Makyajın asıl amacı kronik problemleri çözmektir araç yeniden banda girdiği için makyajsız kasadaki kullanıcı şikayetleri dikkate alınarak çözülmeye çalışılır çoğu markada makyajın asıl amacı budur.
Renault'yu bu konuda takdir ediyorum kasa değişimlerinde tasarımı, platformu komple yeniliyorlar VW gibi değiller. Makyajda da dış görünüşte fazla bir yenilik beklememek gerekir.
Makyaj için ne bekliyorsunuz Allah aşkına dış görünüş olarak sadece farlarda ve plastik aksamda ufak yenilikler yapılır o kadar. Makyajın asıl amacı kronik pro...
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2 Yanıt Yanıtla +38
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porsche911gt2 1 ay
Niye yanıltıcı başlık atıyorsunuz? Makyajlı megane ilk kez görüntülendi demişsiniz ama görünen birşey yok. neden? Çünkü kamuflaj var. Ozaman doğru başlık neymiş? Makyajlı megane kamuflajlı görüntülendi imiş.
Niye yanıltıcı başlık atıyorsunuz? Makyajlı megane ilk kez görüntülendi demişsiniz ama görünen birşey yok. neden? Çünkü kamuflaj var. Ozaman doğru başlık neymi...
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Yanıtla +18
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iquique 1 ay
Megane'ın en güzel kasası ithal Megane 3'lerdi. şimdikinin hiç albenisi yok benim gözümde. iki kez ithal megane 3 sahibi oldum. keşke satmasaymışım diyorum.
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Sirrüs 1 ay
Genelde yorumlar sedan üzerine yapılmış. HB olana hiç binmedim onda da bu trim sesleri/kalitesizlik var mı? Özellikle Icon modellerinde?
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arda2007 1 ay Sirrüs
Ben sedan icon kullanıyorum,ne trim sesi ne de kalitesizlik var.
Aracı hiç kullanmayan adamlar gelip yorum yapıyor.
Aracım 28.000 km de ,şu ana kadar hiç şikayetim olmadı.
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taharetmusluğu_ 1 ay
Ulan şu touch ve joy daki 90 lardan kalma yandan bakınca pembe görünen mp3 player ekranı yerine şöyle golfteki gibi en boşuna bile koysalar temel şeyleri ses sistemi rezaletti umarım düzelir filo aracı kullanıyoruz touch 2020 de yenilenecek umarım ekran ve ses sistemi düzelir ve araba yol tutar
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yusuf24 1 ay
Kaliteli diyorlar. Geçen bindim parke yolda her yerinden trim sesi geliyor aracın. Hor kullanılmış bir araçta değildi. Bakalım makyajla ne değişecek.
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false6 1 ay
Her tarafı makyaj olsa ne olur, gültepe varosu monako
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wolf silver 1 ay
DOLANDIRILDIK!!!
Herkese merhabalar arkadaşlar CUMHURBAŞKANLIĞA BAĞLI MİLLİ KÜTÜPHANE inşaatında çalıştım. Ordaki şirket tarafından dolandırıldık 1.5 aydır eve geldik hala paralarımız yatırılmadı.... donanım haberde bununla ilgili konu açmak istiyorum nasıl açacağımı bilmiyorum yardım istiyorum...
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virtue28 1 ay wolf silver
Cimer e yaz, buradan sesini duymazlar. Ancak seçim propagandası yaparsın
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III I II III I I 1 ay
Konuyu gene boş beleş adamlar basmış. Bir çoğu hayatında megan-4 e binmeden eleştirmen kesilmiş.
Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olanlar damlamış.
2017 mart ayından beri kullanıyorum;
-yalıtım
-viraj kabiliyeti
-yol tutuş
-sürüş konforu
-yakıt ekonomisi olarak çok çok iyi bir araç.
Kullanmaya başladığımdan beri trim sesini çok az duydum. Tabi kiralık olduğu için hurdası çıkarılan araçlardan birisi değilse.
Neyse kervan bir şekilde yürüyor.
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esmerce 1 ay III I II III I I
Dün pazarlamacı bir arkadaşımdaki Megane 4 sedanı kullandım, araç 85.000km ye gelmişti, alındığı ilk gün de kullanmıştım.
Araç tahminimden çok daha az yıpranmıştı, trim sesi de yok denecek kadar azdı ben beğendim.
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taharetmusluğu_ 1 ay III I II III I I
Arabanız icon mu ?
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Bloodin 1 ay
10.000'i görmeden trim sesi çıkarmaya başladığından şikayet edilen güya C sınıfı bir araç dünyanın en güzel makyajına sahip olsa ne olur? Makyaj da bi yere kadar...
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MHEC 1 ay
Arka stoplar çok hoşuma gidiyor.
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tarlabasi 1 ay
Benim için Megane, Megane 2 Sedan'dan ibaret. Sonrasında çıkardığı hiçbir araba Megane 2 sedan gibi olamadı.
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2020 renault megane, makyajlı megane ve
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