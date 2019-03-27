Makyajlı Renault Megane ilk kez görüntülendi

Tam Boyutta Gör

Dün, serinin en tepesindeki Megane RS Trophy-R’ın Nürburgring pistinde görüntülenmesinin ardından bugün de standart Renault Megane’ın makyajlı prototipi görüntülendi. Kamuflajdan anlaşıldığı üzere makyajlı 2020 Renault Megane’ın yalnızca ön ve arka kısmına ufak dokunuşlar yapılacak.

2016 yılından bu yana dördüncü nesliyle yollarda olan popüler C segment modeli Renault Megane, makyajlı gövdesiyle Güney Avrupa sıcaklarında test ediliyor. Dokunuşların çoğunu ön yüzünde bulundurması beklenen 2020 Renault Megane’ın yeni LED farlara, yenilenen radyatör ızgarasına ve yeniden tasarlanan tampona sahip olması bekleniyor. Yan taraflarına dokunulmayan makyajlı Megane’ın kamuflajı stop lambalarının şeklini saklasa da, bu kısımda da yeni grafikler kullanıldığı belli oluyor.

Makyajlı 2020 Renault Megane’ın kabinine ait net bir görüntü yok. Fakat bazı fotoğraflardan kokpitin tamamen örtülü olduğu görülüyor. Bu da akıllara, beşinci nesil Clio’daki gibi 9.3 inç kavisli bilgi-eğlence ekranı ve yeni bir dijital gösterge ekranının kullanılabileceği ihtimalini getiriyor. Kabin tarafında bunlar dışında büyük bir değişim beklenmiyor.

2020 Renault Megane’da kullanılacak motorlarla ilgili henüz resmi bir açıklama yok. Fakat bu kısımda da Fransız üreticinin küçük sürprizler yapması muhtemel görünüyor. Arka taraftaki tuhaf egzoz ucu ve sağ ön kapının altındaki sensör benzeri nesne gibi detaylar, Renault’un hibrit bir türev üzerinde çalıştığı ihtimalini düşündürüyor. Zira en büyük rakipleri Ford ve Volkswagen’in hibrit açıklamalarından sonra bu düşünce çok da mantıksız gelmiyor.

Makyajlı 2020 Renault Megane’ın Eylül ayındaki Frankfurt Otomobil Fuarı’nda sergilenmesi bekleniyor. Şirket, genelde olduğu gibi fuarın hemen öncesinde online bir tanıtım yapabilir. Araçla ilgili detaylar ortaya çıktıkça siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

https://www.carscoops.com/2019/03/2020-renault-megane-facelift-shows-its-bandages-for-the-first-time/