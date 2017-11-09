Cumhurbaşkanı talimat verdi: Cam filmi yasağı kalkabilir

Geçtiğimiz yıl hazırlanan ve bu yıl 26 Ekim tarihinde cam filmini serbest bırakacak hüküm yürürlüğe girmeden üç gün önce Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yönetmelik değişikliğine gidilmiş ve cam filmi yeniden yasaklanmıştı.
Bu kararın ardından araç muayenesi ile ilgili yönetmelik de değişti ve cam filmi ile sonradan boyanan camlar ağır kusurlu sayıldı. Cam filmi bulunan araçlar muayeneden geçemiyor.
Erdoğan Devreye Girdi
Kanun Hükmünde Kararname ile yasaklanan ve sürücülerin tepkisini çeken yasak ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda çalışma yapılması için talimat verdi. Sabah gazetesinin haberine göre Erdoğan konu ile ilgili olarak, “Genelge yayınlayın, düzeltin bu işi'' dedi.
Konu, AK Parti'nin son Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında gündeme geldi. Edinilen bilgiye göre İçişleri Bakanlığı, terörle mücadele açısından bir sorun olup olmadığı yönünde görüş bildirecek ve ona göre bir adım atılacak.
Binali Yıldırım: "Ceza Kesilmeyecek"
Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında Başbakan Binali Yıldırım, parti yöneticilerine "Ceza kesilmeyecek, kesilen cezalarla ilgili de çalışma yapılacak" bilgisini verdi.
https://www.sabah.com.tr/gundem/2017/11/09/cumhurbaskani-erdogandan-flas-cam-filmi-aciklamasi Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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