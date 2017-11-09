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Cumhurbaşkanı talimat verdi: Cam filmi yasağı kalkabilir

Sürücülerden büyük tepki çeken cam filmi yasağı ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan araya girdi ve bu konuda çalışma yapılması talimatı verdi. Terörle mücadele açısından sorun olup olmadığı araştırılacak
1 yıl
10,2b
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Otomobil Teknolojileri
Yusuf Akbaş
Yazar
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Cumhurbaşkanı talimat verdi: Cam filmi yasağı kalkabilir
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, tartışmalara yol açan cam filmi yasağı ile ilgili yeni bir çalışma yapılması için talimat verdi.  İçişleri Bakanlığı, terörle mücadele açısından bir sorun olup olmadığı yönünde görüş bildirecek ve ona göre bir adım atılacak. Başbakan Binali Yıldırım da parti yöneticilerine "ceza kesilmemesi ve kesilen cezalar ile ilgili çalışma yapılması" bilgisini verdi.

Geçtiğimiz yıl hazırlanan ve bu yıl 26 Ekim tarihinde cam filmini serbest bırakacak hüküm yürürlüğe girmeden üç gün önce Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yönetmelik değişikliğine gidilmiş ve cam filmi yeniden yasaklanmıştı.


Bu kararın ardından araç muayenesi ile ilgili yönetmelik de değişti ve cam filmi ile sonradan boyanan camlar ağır kusurlu sayıldı. Cam filmi bulunan araçlar muayeneden geçemiyor.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, nisan ayından bu yana emniyetle yapılan görüşmelerde, "Terör eylemleri var, tespit etmekte zorlanıyoruz" talepleri üzerine cam filmi yasağını sonlandırma yönündeki iradeyi ortadan kaldırdıklarını kaydetti. Bakan Özlü, yaptığı açıklamada belirli derecenin üzerindeki cam filmlerinin yasak olduğunu söylese de aynı gün Bakanlık tarafından yapılan açıklamada tüm cam filmlerinin yasak olduğu, sadece fabrika çıkışı boyalı camı bulunan araçların yasak kapsamında olmadığı bilgisi paylaşılmıştı. Farklı yöndeki bu açıklamaların ardından kafa karışıklığı meydana geldi.

Erdoğan Devreye Girdi

Kanun Hükmünde Kararname ile yasaklanan ve sürücülerin tepkisini çeken yasak ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda çalışma yapılması için talimat verdi. Sabah gazetesinin haberine göre Erdoğan konu ile ilgili olarak, “Genelge yayınlayın, düzeltin bu işi'' dedi.

Konu, AK Parti'nin son Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında gündeme geldi. Edinilen bilgiye göre İçişleri Bakanlığı, terörle mücadele açısından bir sorun olup olmadığı yönünde görüş bildirecek ve ona göre bir adım atılacak.

Binali Yıldırım: "Ceza Kesilmeyecek"

Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında Başbakan Binali Yıldırım, parti yöneticilerine "Ceza kesilmeyecek, kesilen cezalarla ilgili de çalışma yapılacak" bilgisini verdi.


https://www.sabah.com.tr/gundem/2017/11/09/cumhurbaskani-erdogandan-flas-cam-filmi-aciklamasi Yorum Yaz
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hiçmiyok 1 yıl en beğenilen
Yavaş dön Reis ümmet yetişemiyor.
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FRAPS_TR 1 yıl
Motorlu taşıtlar vergisinde ki oyun aynen dönüyor , 2019 a kadar çok oyun dönecek belli oldu. Bunları yiyen varsa afiyet olsun.
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ufuk-34JD58 1 yıl
tayyip başgan muhalefete geçmiş

eeeeey akp sen kimsiiiin
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Schneeflocke 1 yıl

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drmelihx 1 yıl
Bu cam filmi olayi kadar saçma birsey yok..Netleştirin kardeşim milleti niye oyalayip duruyorsunuz..Serbestmiş gibi zifiri karanlik film taktirmaya devam ediyorlar..Serbestse de adini koyun isteyen herkes taktirsin yetti artik...
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bnym97 1 yıl
Resmi gazetede ki ARAÇLARIN İMAL, TADİL VE MONTAJI HAKKINDA YÖNETMELİĞİNDE cam filmleri olan kısım güncellenmiş ve takılan filmlerin cam filmi onay kuruluşu veya bu kuruluş tarafından görevlendirilen kurumlarca onaylanması gerekmektedir yazıyor.
Googlede arattırdığımda bu kurum veya kuruluşlara ulaşamadım nasıl iş bu

resmigazete.gov.tr/...
resmigazete.gov.tr/...
resmigazete.gov.tr/...
''Bu Yönetmeliğin cam filmi ile ilgili hükümleri yürürlüğe girmeden önce araçlara yapılan cam filmi uygulamaları için bu Yönetmeliğin ilgili hükümleri zorunlu değildir.''
En son attığım linkten bir cümle.Devlet kendi içinde kendiyle mi çakışıyor anlamadım gitti
Mağdur olan her zaman vatandaş oluyor
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_opeth 1 yıl
şirketten bir abimizde muayene yakınken bu olaylar patlak verdi. sürücü yan camı hariç hepsini söktü muayene zamanı gelmeden karar değişti. tüvtürke girdi sürücü camı açık muayeneye aldıklarından hafif kusur bile almadı
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DnzIrmk 1 yıl
İki aracımda en koyusundan film camlı. Yasa çıktığında, muayene için herkes sorgusuz sualsiz gidip söktürürken, söktürmedim. Muayene yaptırmadım bekledim. Ne oldu? Muayeneden hafif kusur olarak geçiyor tekrar. :)
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ANKARA-BASKENT06 1 yıl
yüzde 70 geçirgenlik ne yazın pişecez zaten klimasız araba psikopata bağlarım öğlen sıcagında
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civcivx 1 yıl
Bu tasarı böyle geçerse çok güzel olur. Büyük ihtimalle de böyle geçecek gibi. Yollarda içinde kimin olduğu, ne iş çevrildiği belirsiz ön camı dahil zift karası camlı araçların filmlerinin sökülmesini görmek bayağı keyif verici olacak.
Bu tipler, ailesi olanların memnun olacağı sadece arka kapıları ve arka camı film kaplatmaktan pek hoşnut olmayacaklar, onların derdi kendilerini göstermemek.
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Diablo 1 yıl civcivx
civcivx
Bu tasarı böyle geçerse çok güzel olur. Büyük ihtimalle de böyle geçecek gibi. Yollarda içinde kimin olduğu, ne iş çevrildiği belirsiz ön camı dahil zift karası camlı araçların filmlerinin sökülmesini görmek bayağı keyif verici olacak.
Bu tipler, ailesi olanların memnun olacağı sadece arka kapıları ve arka camı film kaplatmaktan pek hoşnut olmayacaklar, onların derdi kendilerini göstermemek.

Arka 4, Arka yanlar 4, yanlar 2, ön 1 numara film kullanıyorum, evet zindan gibi olduğu doğrudur, içerde hiçbir iş çevirdiğim yok yalnız, sadece radyo dinliyorum.

Yaz aylarında yanmıyoruz ne güzel, klimayı 1 ayar açsam yetiyor, merceksiz xenoncular ve apaçilerin farları gözümü almıyor, uzun yolda da gözüm yorulmuyor.
Cam filmi hadi şu an boşlukta olduğundan yasak değil ama yasakken de kullanıyordum bu şekilde, yaklaşık 2 yıldır duruyor ve ne ceza yedim ne film söktürdüm. Şehir içinde, trafikte arsızlar uğursuzlar cirit atıyor, zindan film olunca cam silecez diye zorla haraç kesmeye çalışan sülükler bile yaklaşmıyor valla ben rahatım elleşmeyin filmimize.
Gündüz vakti İstanbulun göbeği sayılacak bir yerde aracımın arka camını patlatıp çanta çaldılar, kessen suç vursan suç, mağduru değil suçluyu koruyan adalet sistemi malumunuz, itten uğursuzdan uzak durmak için cam filmi çok işe yarıyor, yeni kanun çıksa da bu şekilde kullanmaya devam ederim, bir gün iş inada biner de filmleri sökerlerse de bundan sonra ruhsatlı silahımla gezecem trafikte ki canıma malıma zeval gelmesin.
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iquique 1 yıl
haber dikkatli okunursa görürsünüz. bu bahsedilen daha tasarı. emniyet bu tasarıya itiraz ederek arka camlara da uygulanmasını isteyebilir. henüz kesinleşmiş bir durum yok.
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Merkur 1 yıl
Halk otobuslerinde ki kapkara cam filimleri kaljacak mi yada onlara ceza kesilecek mi?
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