Cumhurbaşkanı talimat verdi: Cam filmi yasağı kalkabilir

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, tartışmalara yol açan cam filmi yasağı ile ilgili yeni bir çalışma yapılması için talimat verdi. İçişleri Bakanlığı, terörle mücadele açısından bir sorun olup olmadığı yönünde görüş bildirecek ve ona göre bir adım atılacak. Başbakan Binali Yıldırım da parti yöneticilerine "ceza kesilmemesi ve kesilen cezalar ile ilgili çalışma yapılması" bilgisini verdi.

Geçtiğimiz yıl hazırlanan ve bu yıl 26 Ekim tarihinde cam filmini serbest bırakacak hüküm yürürlüğe girmeden üç gün önce Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yönetmelik değişikliğine gidilmiş ve cam filmi yeniden yasaklanmıştı.





Bu kararın ardından araç muayenesi ile ilgili yönetmelik de değişti ve cam filmi ile sonradan boyanan camlar ağır kusurlu sayıldı. Cam filmi bulunan araçlar muayeneden geçemiyor.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, nisan ayından bu yana emniyetle yapılan görüşmelerde, "Terör eylemleri var, tespit etmekte zorlanıyoruz" talepleri üzerine cam filmi yasağını sonlandırma yönündeki iradeyi ortadan kaldırdıklarını kaydetti. Bakan Özlü, yaptığı açıklamada belirli derecenin üzerindeki cam filmlerinin yasak olduğunu söylese de aynı gün Bakanlık tarafından yapılan açıklamada tüm cam filmlerinin yasak olduğu, sadece fabrika çıkışı boyalı camı bulunan araçların yasak kapsamında olmadığı bilgisi paylaşılmıştı. Farklı yöndeki bu açıklamaların ardından kafa karışıklığı meydana geldi.

Erdoğan Devreye Girdi

Kanun Hükmünde Kararname ile yasaklanan ve sürücülerin tepkisini çeken yasak ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda çalışma yapılması için talimat verdi. Sabah gazetesinin haberine göre Erdoğan konu ile ilgili olarak, “Genelge yayınlayın, düzeltin bu işi'' dedi.

Konu, AK Parti'nin son Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında gündeme geldi. Edinilen bilgiye göre İçişleri Bakanlığı, terörle mücadele açısından bir sorun olup olmadığı yönünde görüş bildirecek ve ona göre bir adım atılacak.

Binali Yıldırım: "Ceza Kesilmeyecek"

Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında Başbakan Binali Yıldırım, parti yöneticilerine "Ceza kesilmeyecek, kesilen cezalarla ilgili de çalışma yapılacak" bilgisini verdi.

https://www.sabah.com.tr/gundem/2017/11/09/cumhurbaskani-erdogandan-flas-cam-filmi-aciklamasi