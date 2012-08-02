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CyanogenMOD, Snapdragon S1 çipsetli cihazlar için yazılım desteğini çekti

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
3,1b
1
31
Mobil Uygulamalar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Geliştirdiği özel yazılımlar ile resmi sistem güncellemesinden mahrum kalan Android işletim sistemli cihazların en yeni sürümlere yükselebilmelerini sağlayan CyanogenMOD ekibi, Qualcomm'un birinci nesil Snapdragon çipsetlerinin yer aldığı modeller için desteğini çektiğini açıkladı.
Android 4.0.x Ice Cream Sandwich'li CyanogenMOD 9'un duyurusunda ilk sinyalleri verilen bu kararı vermek için bir süre düşünen geliştirici takım, gerek medya kütüphanelerindeki eksiklikler gerekse ROM hafızasının yetersizliği sebebiyle tekrar bölümlendirme zorunluluğunun oluşması yüzünden QSD8x50, MSM7x25, MSM7x27 ve MSM7x27T çipsetli cihazlar için Android 2.3 Gingerbread versiyonlu CyanogenMOD 7.2'den sonraki Custom ROM'ların port edilmeyeceğini bildirdi. 
Yapılan son açıklamaya göre şu cihazlar CM9 ya da CM10 yazılımlarına resmen güncellenemeyecek; Google Nexus One, HTC Aria, HTC Desire, HTC Droid Eris, HTC Droid Incredible, HTC EVO 4G, HTC Hero, HTC Legend, HTC myTouch 3G, HTC Wildfire, HTC Tattoo, Huawei IDEOS, LG Optimus Chic, LG Optimus One, LG Optimus Pro, LG Univa, Motorola Cliq, Samsung Galaxy Ace, Samsung Galaxy Mini, Sony Ericsson Xperia Mini, Sony Ericsson Xperia X10 ve ZTE Blade.
Halihazırda bu cihazlardan önemli bir kısmı CM9 ya da CM10 ile düzgün bir şekilde kullanılabiliyor. Ancak resmi sürüm dağıtımı yapılmayacak. Bu kararın alınmasındaki en önemli neden; geliştirici takımın uygulanacak değişikliklerle Android CTS'yi (Compatibility Test Suite) ihlal etmek istememeleri. CTS, üreticilerin işletim sisteminde gerçekleştirdikleri düzenlemelerle Android platformunu, API'lerini ve diğer standartları bozup bozmadığını kontrol etmektedir. Bu sistem, uygulama geliştiricileri için Play Store'un stabil hale gelmesini sağlıyor. Eğer uyumluluğun sağlanamaması halinde geliştiriciler, hatta Google, CyanogenMOD'a karşı cephe alabilir.
CyanogenMOD desteğini çekmiş olsa da yüzlerce Android geliştiricisi, bu cihazlar için yazılım geliştirmeye devam ediyor. Kararın detaylarına kaynak bağlantısından erişebilirsiniz. 

https://plus.google.com/117962666888533781522/posts/MRnnvs3oFUF Yorum Yaz
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asaime 7 yıl en beğenilen
aceleciburak
bu haberle birlikte android cihazlarda min donanım 1 ghz çift çekirdek işlemci 1 gb ram olmuştur kısacası elinizde böyle bir cihaz varsa rahatsınız aksi halde gidin çope atın yenisini alın diyorlar...

Htc hd2 android 2.3.7 kullanıyorum sorunsuz, şimdi telefonumu çöpe mi atayım? anlamadım dediğini.. her yeni çıkan şeylere heves edip eskisinin yüzüne bakmayalım mı?
aceleciburakbu haberle birlikte android cihazlarda min donanım 1 ghz çift çekirdek işlemci 1 gb ram olmuştur kısacası elinizde böyle bir cihaz ...
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1 Yanıt Yanıtla +17
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aceleciburak 7 yıl DARTH_BLACK
DARTH_BLACK

s1 tarih oldu artık,daha 2 yıllık telefon..seneye s2 de tarih olacak,zaten şimdiden costom mod geliştiriciler s2 den ellerini çekmeyi başladı,herkez s3e ağırlık veriyor.s3 ise şuan piyasanın en iyi telefonu konumuna geldi costom modlar sayaseninde.

benimde zaten çöp oldu dememde ki kasıt buydu ayrıca cyanogenmod ekibi zannediyormusunuz kendi vazgeçti üreticiler başlıca oturup konuşup siz desteğe devam ederseniz bzi ürün satamayız o yüzden uslu geliştiriciler olun ve desteği kesin diye usturuplu şekilde uyarmışlardır gibi geliyor...

telefonun çöp olma meselesine gelince Haziran 2011 de 459 lira ödeyip Galaxy 551 aldım ve android 2.2 idi ama hala resmi tükçe sürüm olacak 2.3 sürümü bulunmuyor anca yurtdışı stok rom yükleyip cihazı modern hale getirebilyoruz geçen sene 1000 lira verseydimde yine benzer şekilde güncelleştirme alamayacaktı zaten bunu görüp o şekilde seçim yaptım...

son bir not bir akıllı cihaza bu kadar hızlı gelişen piyasa koşullarında 1000 yada 1200 liradan fazla para vermek bana göre salaklıktır ... bu sene quad CortexA9 ve Dual A15 ler moda 2013 yılında tamamen Cortex A15 ler popüler olacak 2014 te ise yeni mimari ve mobil cihazlarda 64 bit in doğuşu ile ARMv8 mimarisi kısacası bunun sonu yok o yüzden fazla para kaptırmama taraftarıyım...
DARTH_BLACKs1 tarih oldu artık,daha 2 yıllık telefon..seneye s2 de tarih olacak,zaten şimdiden costom mod geliştiriciler s2 den ellerini...
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jacop72 4 yıl
Öncelikle form kullanıcılarına iyi akşamlar.
kullandığm telefon samsung s advence , Şuan CyanogenMod 11 rom yüklü.
romdan sıkıldım; tavsiye edebileceğiniz stabil başka romlar var mı , önerilerinizi beklyorum şimdiden yardımlarınız için
TEŞEKÜRLER
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diosfer 7 yıl
Samsung galaxy ace kullanıyorum c10 4.1.1 xda.com maclaw tarafından yazıldı bile
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TaLeNDiL 7 yıl
aceleciburak
DARTH_BLACK s1 tarih oldu artık,daha 2 yıllık telefon..seneye s2 de tarih olacak,zaten şimdiden costom mod geliştiriciler s2 den ellerini çekmeyi başladı,herkez s3e ağırlık veriyor.s3 ise şuan piyasanın en iyi telefonu konumuna geldi costom modlar sayaseninde.
benimde zaten çöp oldu dememde ki kasıt buydu ayrıca cyanogenmod ekibi zannediyormusunuz kendi vazgeçti üreticiler başlıca oturup konuşup siz desteğe devam ederseniz bzi ürün satamayız o yüzden uslu geliştiriciler olun ve desteği kesin diye usturuplu şekilde uyarmışlardır gibi geliyor... telefonun çöp olma meselesine gelince Haziran 2011 de 459 lira ödeyip Galaxy 551 aldım ve android 2.2 idi ama hala resmi tükçe sürüm olacak 2.3 sürümü bulunmuyor anca yurtdışı stok rom yükleyip cihazı modern hale getirebilyoruz geçen sene 1000 lira verseydimde yine benzer şekilde güncelleştirme alamayacaktı zaten bunu görüp o şekilde seçim yaptım... son bir not bir akıllı cihaza bu kadar hızlı gelişen piyasa koşullarında 1000 yada 1200 liradan fazla para vermek bana göre salaklıktır ... bu sene quad CortexA9 ve Dual A15 ler moda 2013 yılında tamamen Cortex A15 ler popüler olacak 2014 te ise yeni mimari ve mobil cihazlarda 64 bit in doğuşu ile ARMv8 mimarisi kısacası bunun sonu yok o yüzden fazla para kaptırmama taraftarıyım...

Komplo teorisine gerek yok, bu saydıkları cihazlar kısıtlı kütüphanelere sahip olduklarından stabil sürüm yapamıyorlar. Şu ana kadar çıkardıkları sürümler de sorunlu zaten. Tarih oldu dediğiniz Galaxy S için şu an CM ve MIUI dahil 10-15 ayrı grubun sürekli güncellenen romları var. Hiç bir firma gidip de geliştiricilere yeter artık çıkarmayın şu romları demez, dediği anda ifşa olur, rezil olurlar. Paranoyaya gerek yok, sadece gelişen teknoloji, uygulamaların artan sistem gereksinimi ve yenilenen android sürümleri eski aletleri kullanılamaz hale yavaş yavaş sokuyor. Bu kaçınılmaz bir gerçek.
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umut_baris 7 yıl
Kesin bu ekip tehdit edildi firmalar tarafından.


Monteye de anroidin ilk sürümleri port edilecekti ancak samsung cpu bilgilerini vermemişti.
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danGerfuLL 7 yıl TaLeNDiL
TaLeNDiL

aceleciburak

DARTH_BLACK s1 tarih oldu artık,daha 2 yıllık telefon..seneye s2 de tarih olacak,zaten şimdiden costom mod geliştiriciler s2 den ellerini çekmeyi başladı,herkez s3e ağırlık veriyor.s3 ise şuan piyasanın en iyi telefonu konumuna geldi costom modlar sayaseninde.
benimde zaten çöp oldu dememde ki kasıt buydu ayrıca cyanogenmod ekibi zannediyormusunuz kendi vazgeçti üreticiler başlıca oturup konuşup siz desteğe devam ederseniz bzi ürün satamayız o yüzden uslu geliştiriciler olun ve desteği kesin diye usturuplu şekilde uyarmışlardır gibi geliyor... telefonun çöp olma meselesine gelince Haziran 2011 de 459 lira ödeyip Galaxy 551 aldım ve android 2.2 idi ama hala resmi tükçe sürüm olacak 2.3 sürümü bulunmuyor anca yurtdışı stok rom yükleyip cihazı modern hale getirebilyoruz geçen sene 1000 lira verseydimde yine benzer şekilde güncelleştirme alamayacaktı zaten bunu görüp o şekilde seçim yaptım... son bir not bir akıllı cihaza bu kadar hızlı gelişen piyasa koşullarında 1000 yada 1200 liradan fazla para vermek bana göre salaklıktır ... bu sene quad CortexA9 ve Dual A15 ler moda 2013 yılında tamamen Cortex A15 ler popüler olacak 2014 te ise yeni mimari ve mobil cihazlarda 64 bit in doğuşu ile ARMv8 mimarisi kısacası bunun sonu yok o yüzden fazla para kaptırmama taraftarıyım...


Komplo teorisine gerek yok, bu saydıkları cihazlar kısıtlı kütüphanelere sahip olduklarından stabil sürüm yapamıyorlar. Şu ana kadar çıkardıkları sürümler de sorunlu zaten. Tarih oldu dediğiniz Galaxy S için şu an CM ve MIUI dahil 10-15 ayrı grubun sürekli güncellenen romları var. Hiç bir firma gidip de geliştiricilere yeter artık çıkarmayın şu romları demez, dediği anda ifşa olur, rezil olurlar. Paranoyaya gerek yok, sadece gelişen teknoloji, uygulamaların artan sistem gereksinimi ve yenilenen android sürümleri eski aletleri kullanılamaz hale yavaş yavaş sokuyor. Bu kaçınılmaz bir gerçek.

2 yorumda haklı.

ARMv6 komutlu ARM11 işlemciler için driver ve kernel güncellemeleri ne yazık ki bir süre önce sonlandı. Bu nedenle stabil romlar çıkmıyor yeni sürümlerde. S1 chipsetli ARM7 işlemcilerde son güncellemelerini yaşadılar.

Üreticilerinde destek konusunda limiti var. CyanogenMod limitli bir desteğe sahip bu da belli bir yere kadar kendilerinin uğraşıp destek vermedikleri cihazlar için üreticiler destekliyorlar sonrası için ise güncellenmemesi gerektiği konusunda uyarı da bulunuyorlar.

Örnek olarak HD2 sahipleri yıllardır birkaç işletim sisteminde sürekli bir desteğe sahip oldular; ancak HTC bu durumdan çok da memnun değil.
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hayalet cevher 7 yıl
zaten custom romlarda bu işlemciye adam gibi bir ics gelmedi..
deli gibi bug var..
yok wifi çalışmıyo yok 3g çalışmıyo, kamera vs vs..
xperia x10 mini pro - (mimmi) rahat rahat 2.37 çalıştırıyo.
yetiyor da artıyo.
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isimvermeyenizleyici 7 yıl
bugün s1 den çekerler yarın çift çekirdeklilerden sonra insanları mecbur bırakıp yeni cihaz almaya iterler neredeyse iyi bir bilgisayar parası ver ve 2 sene kullanamadan tarih olsun unutulsun saçma google un bu güncelleme işine bir stabilite katması gerekiyor yoksa ios ile mücadelesine hep yaralı devam edeccek kesinlikle standart katmalı güncelleme konusunda
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Pulstar 7 yıl isimvermeyenizleyici
isimvermeyenizleyici

bugün s1 den çekerler yarın çift çekirdeklilerden sonra insanları mecbur bırakıp yeni cihaz almaya iterler neredeyse iyi bir bilgisayar parası ver ve 2 sene kullanamadan tarih olsun unutulsun saçma google un bu güncelleme işine bir stabilite katması gerekiyor yoksa ios ile mücadelesine hep yaralı devam edeccek kesinlikle standart katmalı güncelleme konusunda

Benim gibi oyun delisi olmayanlara 3-4 yıl yeter.

Ancak ben bir telefonu değil 3-4 yıl, 2 yıl bile kullanacağımı hayal edemiyorum.

Ben ve benim gibilerinin bu yaptığı tamamen açgözlülük, tamamen tüketim çılgınlığıdır.

Öncelikle özümüzde bunun önüne geçmeliyiz.
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Alcatraz79 7 yıl
Orda galaxy gio göremedim ona cyanogen 10 gelcekmi acaba samsungdan hayır yok onları bekliyorum anca
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aceleciburak 7 yıl Alcatraz79
Alcatraz79

Orda galaxy gio göremedim ona cyanogen 10 gelcekmi acaba samsungdan hayır yok onları bekliyorum anca

gio yu görmeye ilaki model aramaya grek yok QSD8x50, MSM7x25, MSM7x27 ve MSM7x27T chipsetleri kullanan cihazları içeriyor. şuan piyasada olan neredeyse tüm alt segment samsunglar bu olaya dahil çünkü MSM7227 ve 7227T chipsetlerine sahipler ...
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ManoMachine 7 yıl
Hala S1'i Galaxy S zanneden yorumlar yapılıyor, haberi mi okumuyorsunuz anlamıyorum. Bilmiyor olabilirsiniz, kimse bir şey demiyor ama adamlar snapdragon s1 cipsetli cihazlar yazmış yani, neyse...
cm'nin resmen desteğini çekmesi iyi olmadı aslında ama haksız da sayılmazlar. android 2 senede çok yol kat etti, çok. hem donanım hem yazılım olarak. S1ler günlük işlere yetse de ancak o kadar yetiyor artık.
haberde de denilmiş, tabii ki destekler, portlar elbet sürecektir, daha alpha aşamasında olan sense 4 ROMu bile var desire için. mesela ben desire cihazimda 4.0.4 kullanıyorum uzun süredir, sorunsuz da çalışıyor maşallah, sadece her zaman akıcı değil.
portlar gelir yine ama en kapsamlısı cm ekibinindi, birçok port cm romunu temel alıyordu, kayıp büyük, hayırlısı.
yani hak veriyorum aslında ama hoşuma gitmedi. cm desteğini çektiyse artık yavaştan cihaz değiştirmenin de vakti geliyor demektir. ah şu one s in s4lü versiyonu gelseydi, ahh...
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SupermanPrime 7 yıl
DARTH_BLACK
Orijinalden alıntı: assasin44
Orijinalden alıntı: DARTH_BLACK s1 tarih oldu artık,daha 2 yıllık telefon..seneye s2 de tarih olacak,zaten şimdiden costom mod geliştiriciler s2 den ellerini çekmeyi başladı,herkez s3e ağırlık veriyor.s3 ise şuan piyasanın en iyi telefonu konumuna geldi costom modlar sayaseninde.
Bi haberi okuyun derim okumadan yorum yapiyorsunuz buradaki s serisi telefon degil islemci serisi. S i de tarihi eser yaptiniz ya bravo :)
sonuçda s1 telefonu içinde costom destek bitti arkadaşım,hiçkimse gidipde s1 telefon almaz s3 varken,en azından bilinçli kullanıcılar için diyorum. ayrıca s1 tarihi eser değildir,kullanınabilir bir telefondur ama günümüz uygulama ve oyunları için artık yetersiz kalmaktadır.

s1 800 s3 1,800 hıhı oldu görürsem söylerim bilinçli kullanıymış
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Nightmare70 7 yıl
CM 7.1 kullandım çok güzeldi fakat 9 felan fiyasko adam gibi çalışan rom yapamadılar gitti..
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floydrose 7 yıl
DARTH_BLACK
assasin44
DARTH_BLACK s1 tarih oldu artık,daha 2 yıllık telefon..seneye s2 de tarih olacak,zaten şimdiden costom mod geliştiriciler s2 den ellerini çekmeyi başladı,herkez s3e ağırlık veriyor.s3 ise şuan piyasanın en iyi telefonu konumuna geldi costom modlar sayaseninde.
Bi haberi okuyun derim okumadan yorum yapiyorsunuz buradaki s serisi telefon degil islemci serisi. S i de tarihi eser yaptiniz ya bravo :)
sonuçda s1 telefonu içinde costom destek bitti arkadaşım,hiçkimse gidipde s1 telefon almaz s3 varken,en azından bilinçli kullanıcılar için diyorum. ayrıca s1 tarihi eser değildir,kullanınabilir bir telefondur ama günümüz uygulama ve oyunları için artık yetersiz kalmaktadır.

onuçda s1 telefonu içinde costom destek bitti arkadaşım,hiçkimse gidipde s1 telefon almaz s3 varken,en azından bilinçli kullanıcılar için diyorum.
Bu kadar saçma yorum olur.
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