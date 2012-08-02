CyanogenMOD, Snapdragon S1 çipsetli cihazlar için yazılım desteğini çekti

Haber Editörü
Geliştirdiği özel yazılımlar ile resmi sistem güncellemesinden mahrum kalan Android işletim sistemli cihazların en yeni sürümlere yükselebilmelerini sağlayan CyanogenMOD ekibi, Qualcomm'un birinci nesil Snapdragon çipsetlerinin yer aldığı modeller için desteğini çektiğini açıkladı.
Android 4.0.x Ice Cream Sandwich'li CyanogenMOD 9'un duyurusunda ilk sinyalleri verilen bu kararı vermek için bir süre düşünen geliştirici takım, gerek medya kütüphanelerindeki eksiklikler gerekse ROM hafızasının yetersizliği sebebiyle tekrar bölümlendirme zorunluluğunun oluşması yüzünden QSD8x50, MSM7x25, MSM7x27 ve MSM7x27T çipsetli cihazlar için Android 2.3 Gingerbread versiyonlu CyanogenMOD 7.2'den sonraki Custom ROM'ların port edilmeyeceğini bildirdi.
Yapılan son açıklamaya göre şu cihazlar CM9 ya da CM10 yazılımlarına resmen güncellenemeyecek; Google Nexus One, HTC Aria, HTC Desire, HTC Droid Eris, HTC Droid Incredible, HTC EVO 4G, HTC Hero, HTC Legend, HTC myTouch 3G, HTC Wildfire, HTC Tattoo, Huawei IDEOS, LG Optimus Chic, LG Optimus One, LG Optimus Pro, LG Univa, Motorola Cliq, Samsung Galaxy Ace, Samsung Galaxy Mini, Sony Ericsson Xperia Mini, Sony Ericsson Xperia X10 ve ZTE Blade.
Halihazırda bu cihazlardan önemli bir kısmı CM9 ya da CM10 ile düzgün bir şekilde kullanılabiliyor. Ancak resmi sürüm dağıtımı yapılmayacak. Bu kararın alınmasındaki en önemli neden; geliştirici takımın uygulanacak değişikliklerle Android CTS'yi (Compatibility Test Suite) ihlal etmek istememeleri. CTS, üreticilerin işletim sisteminde gerçekleştirdikleri düzenlemelerle Android platformunu, API'lerini ve diğer standartları bozup bozmadığını kontrol etmektedir. Bu sistem, uygulama geliştiricileri için Play Store'un stabil hale gelmesini sağlıyor. Eğer uyumluluğun sağlanamaması halinde geliştiriciler, hatta Google, CyanogenMOD'a karşı cephe alabilir.
CyanogenMOD desteğini çekmiş olsa da yüzlerce Android geliştiricisi, bu cihazlar için yazılım geliştirmeye devam ediyor. Kararın detaylarına kaynak bağlantısından erişebilirsiniz.
https://plus.google.com/117962666888533781522/posts/MRnnvs3oFUF Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Htc hd2 android 2.3.7 kullanıyorum sorunsuz, şimdi telefonumu çöpe mi atayım? anlamadım dediğini.. her yeni çıkan şeylere heves edip eskisinin yüzüne bakmayalım mı?
benimde zaten çöp oldu dememde ki kasıt buydu ayrıca cyanogenmod ekibi zannediyormusunuz kendi vazgeçti üreticiler başlıca oturup konuşup siz desteğe devam ederseniz bzi ürün satamayız o yüzden uslu geliştiriciler olun ve desteği kesin diye usturuplu şekilde uyarmışlardır gibi geliyor...
telefonun çöp olma meselesine gelince Haziran 2011 de 459 lira ödeyip Galaxy 551 aldım ve android 2.2 idi ama hala resmi tükçe sürüm olacak 2.3 sürümü bulunmuyor anca yurtdışı stok rom yükleyip cihazı modern hale getirebilyoruz geçen sene 1000 lira verseydimde yine benzer şekilde güncelleştirme alamayacaktı zaten bunu görüp o şekilde seçim yaptım...
son bir not bir akıllı cihaza bu kadar hızlı gelişen piyasa koşullarında 1000 yada 1200 liradan fazla para vermek bana göre salaklıktır ... bu sene quad CortexA9 ve Dual A15 ler moda 2013 yılında tamamen Cortex A15 ler popüler olacak 2014 te ise yeni mimari ve mobil cihazlarda 64 bit in doğuşu ile ARMv8 mimarisi kısacası bunun sonu yok o yüzden fazla para kaptırmama taraftarıyım...