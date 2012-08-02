CyanogenMOD, Snapdragon S1 çipsetli cihazlar için yazılım desteğini çekti





Geliştirdiği özel yazılımlar ile resmi sistem güncellemesinden mahrum kalan Android işletim sistemli cihazların en yeni sürümlere yükselebilmelerini sağlayan CyanogenMOD ekibi, Qualcomm'un birinci nesil Snapdragon çipsetlerinin yer aldığı modeller için desteğini çektiğini açıkladı.

Android 4.0.x Ice Cream Sandwich'li CyanogenMOD 9'un duyurusunda ilk sinyalleri verilen bu kararı vermek için bir süre düşünen geliştirici takım, gerek medya kütüphanelerindeki eksiklikler gerekse ROM hafızasının yetersizliği sebebiyle tekrar bölümlendirme zorunluluğunun oluşması yüzünden QSD8x50, MSM7x25, MSM7x27 ve MSM7x27T çipsetli cihazlar için Android 2.3 Gingerbread versiyonlu CyanogenMOD 7.2'den sonraki Custom ROM'ların port edilmeyeceğini bildirdi.

Yapılan son açıklamaya göre şu cihazlar CM9 ya da CM10 yazılımlarına resmen güncellenemeyecek; Google Nexus One, HTC Aria, HTC Desire, HTC Droid Eris, HTC Droid Incredible, HTC EVO 4G, HTC Hero, HTC Legend, HTC myTouch 3G, HTC Wildfire, HTC Tattoo, Huawei IDEOS, LG Optimus Chic, LG Optimus One, LG Optimus Pro, LG Univa, Motorola Cliq, Samsung Galaxy Ace, Samsung Galaxy Mini, Sony Ericsson Xperia Mini, Sony Ericsson Xperia X10 ve ZTE Blade.

Halihazırda bu cihazlardan önemli bir kısmı CM9 ya da CM10 ile düzgün bir şekilde kullanılabiliyor. Ancak resmi sürüm dağıtımı yapılmayacak. Bu kararın alınmasındaki en önemli neden; geliştirici takımın uygulanacak değişikliklerle Android CTS'yi (Compatibility Test Suite) ihlal etmek istememeleri. CTS, üreticilerin işletim sisteminde gerçekleştirdikleri düzenlemelerle Android platformunu, API'lerini ve diğer standartları bozup bozmadığını kontrol etmektedir. Bu sistem, uygulama geliştiricileri için Play Store'un stabil hale gelmesini sağlıyor. Eğer uyumluluğun sağlanamaması halinde geliştiriciler, hatta Google, CyanogenMOD'a karşı cephe alabilir.

CyanogenMOD desteğini çekmiş olsa da yüzlerce Android geliştiricisi, bu cihazlar için yazılım geliştirmeye devam ediyor. Kararın detaylarına kaynak bağlantısından erişebilirsiniz.

https://plus.google.com/117962666888533781522/posts/MRnnvs3oFUF