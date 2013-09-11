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CyberLink, PowerDirector isimli video düzenleme yazılımının 12. sürümünü tanıttı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Video Kameralar
Can Tunçer
Haber Editörü
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CyberLink, PowerDirector isimli video düzenleme yazılımının 12. sürümünü tanıttı
Farklı amaçlar için uzun yıllardır birçok başarılı yazılımın altına imzasını atan CyberLink, PowerDirector isimli video düzenleme yazılımının 12. sürümünü tanıttı.
Firmanın ödüllü video düzenleme yazılımı PowerDirector, içerisinde yer alan özel düzenleme araçlarıyla birçok video ya da ses formatının altından rahatlıkla kalkabiliyor. Yayınlanan 12. sürümüyle yeni çok pencereli düzenleme seçeneğine ve toplamda 100 düzenleme aracı yanında 400 farklı düzenleme filtresine kavuşan yazılım, 30 dahili animasyon şablonu ile üst seviye 3D video projeleri oluşturulmasına imkan sağlayabiliyor. Ayrıca eskiye oranla dört kat daha performans veren TrueVelocity 4 düzenleme motoruyla gelen PowerDirector 12, videolar üzerine Motion Blur efekti ekleyebiliyor ve artık yavaş yavaş standart haline gelmeye başlayan 4K videoların işlenmesine izin veriyor. 

CyberLink tarafından geliştirilen video düzenleme yazılımı PowerDirector 12, Windows ve Mac işletim sistemleri için 249$ fiyat etiketiyle firmanın resmi sitesi üzerinden satın alınabiliyor.


http://www.photographyblog.com/news/cyberlink_powerdirector_12/ Yorum Yaz
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