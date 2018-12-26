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DAF'ın ilk elektrikli çekicisi süpermarket zinciri Jumbo'ya teslim edildi

2018 yılının başlarında CF elektrikli çekici programını başlatan DAF, sıfır emisyonlu aracın ilk örneğini Hollandalı süpermarket zinciri Jumbo'ya teslim etti. İşte CF elektrikli çekicinin özellikleri:
4 ay
7,4b
1
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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DAF'ın ilk elektrikli çekicisi süpermarket zinciri Jumbo'ya teslim edildi
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Otomobillerde ve hafif ticari araçlarda kendini iyiden iyiye hissettiren elektrik dönüşümü kara taşımacılığının bel kemiği olan kamyon ve çekicileri de etkisi altına almaya başladı. Sektörün köklü üreticileri sıfır emisyonlu araçlarını asfalta indirmek için kıyasıya rekabet ediyor. Daimler’in alt markası Freightliner ilk elektrikli kamyonunu geçtiğimiz günlerde teslim etmişti. Yeni bir teslimat haberi de köklü üretici DAF’tan geldi.

Hollandalı ticari taşıt üreticisi DAF, 2018 yılının başlarında CF adını verdiği elektrikli çekici programını başlattığını duyurmuştu. Aradan geçen altı aylık süreçteki çalışmalar ilk meyvesini verdi. DAF CF elektrikli çekicinin ilk teslimatı süpermarket zinciri Jumbo’ya yapıldı. Yapılacak diğer teslimatlarla 2020 yılına kadar Jumbo’ya ait araçların emisyon değerlerinin yüzde 50 oranında (2008’e kıyasla) düşürülmesi hedefleniyor.

Freightliner'ın elektrikli kamyonu

100 km menzil ile şehir içinde kullanılacak 

DAF ve VDL Group işbirliği ile geliştirilen CF elektrikli çekicide 170 kWh batarya paketi ve 210 kW elektrik motoru bulunuyor. Batarya kapasitesi bir çekici için kulağa küçük gelse de aracın 40 ton yükle 100 km menzile sahip olmasını sağlıyor. Bu da şehir içi taşımacılıkta kullanılmak üzere geliştirilen CF elektrikli çekici için yeterli görünüyor. Şirket, hızlı şarj özelliği sayesinde bataryaların 1.5 saat gibi kısa bir sürede doldurulabildiğini belirtiyor.

DAF, test programı kapsamında Jumbo’ya teslim ettiği elektrikli çekiciden elde ettiği verilerle aracı geliştirip seri üretime hazır hale getirmek istiyor. Benzer bir uygulamayı geçtiğimiz günlerde ilk elektrikli kamyonunu teslim eden Daimler de yapıyor.


https://www.daf.com/en/news-and-media/news-articles/global/2018/q4/18-12-2018-jumbo-takes-delivery-of-first-daf-cf-electric Yorum Yaz
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