DARPA dikey kalkış ve iniş yapabilen hybrid uçak konseptini tanıttı

ABD Savunma Bakanlığı'na bağlı Defansif İleri Araştırma Projeleri Ajansı (DARPA) dikey kalkış ve iniş yapabilen (VTOL) insansız X-Plane hava aracı için konsept tasarım videosu yayınladı.

Aurora Flight Sciences tarafından tasarlanan ve DARPA'nın VTOL deneysel uçak programı ikinci aşama tasarım sözleşmesiyle ödüllendirilen konsept, 3 megawatt (4.000 beygir gücü) elektriksel güç üreten yüksek kapasiteli bir turboşaft motora sahip.

Elektrikten gücünü alan 24 adet kanallı fan, uçağın düz arazide bir helikopter gibi kalkış yapabilmesini sağlamanın yanında normal bir jet uçağı gibi ileri uçuşa devam edebilmesi için açı değiştirerek itiş gücü üretebiliyor. Ayrıca DARPA, bu hybrid uçak tasarımının 555 ila 740 km/h sürekli uçuş hızına ulaşmasının ve brüt ağırlığının en az yüzde 40'ı kadar yük taşımasının mümkün olacağını söylüyor.

DARPA program yöneticisi Ashish Bagai, yepyeni tasarıma sahip yeni VTOL uçak konseptini "Daha sessiz, yakıt tasarruflu, uyarlanabilir ve pistten bağımsız operasyon yeteneğine sahip bir elektrikli uçak hayal edin" şeklinde bir ifadeyle açıklıyor. Ajans, 2018 yılına kadar VTOL X-Plane konseptini havada görebileceğimiz bir test süreci başlatacak. Aşağıda yer alan videoyu izleyerek konsept uçağın nasıl çalıştığını görebilirsiniz.

http://www.darpa.mil/news-events/2016-03-03