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DARPA dikey kalkış ve iniş yapabilen hybrid uçak konseptini tanıttı

ABD Savunma Bakanlığı adına projeler geliştiren Defansif İleri Araştırma Projeleri Ajansı (DARPA) bu kez dikey kalkış ve iniş yapabilen deneysel bir insansız hava aracı konsepti tanıttı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Savunma Sanayi
Onur Seven
Haber Editörü
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ABD Savunma Bakanlığı'na bağlı Defansif İleri Araştırma Projeleri Ajansı (DARPA) dikey kalkış ve iniş yapabilen (VTOL) insansız X-Plane hava aracı için konsept tasarım videosu yayınladı.
Aurora Flight Sciences tarafından tasarlanan ve DARPA'nın VTOL deneysel uçak programı ikinci aşama tasarım sözleşmesiyle ödüllendirilen konsept, 3 megawatt (4.000 beygir gücü) elektriksel güç üreten yüksek kapasiteli bir turboşaft motora sahip.
Elektrikten gücünü alan 24 adet kanallı fan, uçağın düz arazide bir helikopter gibi kalkış yapabilmesini sağlamanın yanında normal bir jet uçağı gibi ileri uçuşa devam edebilmesi için açı değiştirerek itiş gücü üretebiliyor. Ayrıca DARPA, bu hybrid uçak tasarımının 555 ila 740 km/h sürekli uçuş hızına ulaşmasının ve brüt ağırlığının en az yüzde 40'ı kadar yük taşımasının mümkün olacağını söylüyor.
DARPA program yöneticisi Ashish Bagai, yepyeni tasarıma sahip yeni VTOL uçak konseptini "Daha sessiz, yakıt tasarruflu, uyarlanabilir ve pistten bağımsız operasyon yeteneğine sahip bir elektrikli uçak hayal edin" şeklinde bir ifadeyle açıklıyor. Ajans, 2018 yılına kadar VTOL X-Plane konseptini havada görebileceğimiz bir test süreci başlatacak. Aşağıda yer alan videoyu izleyerek konsept uçağın nasıl çalıştığını görebilirsiniz.

http://www.darpa.mil/news-events/2016-03-03 Yorum Yaz
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kaptan666 3 yıl
En az 20 senelik bir tasarım gibi duruyor. Daha çok bu alanda çalışma yapanları şaşırtmak için yapılmış gibi...
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Rouvax 3 yıl
havada kalış süresi kısalır, bence tutmaz
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deoksiriboz1001 3 yıl
buna benzer bi konsepti ilkokulda çizmiştim ben de.
koskoca darpanın uğraştığı şeylere bak. konsept yayınlamaktan fazlasını yapamıyorlar.
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savasserter 3 yıl
Ters uçuyor sandım :)
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C.CEMİL 3 yıl
biraz tuhaf geldi :)
önde yada öne yakın olması gereken büyük kanat sorun çıkartabilir gibi görünüyor
bildiğim kadarıyla uçaklarda arka kanat (elavatör) irtifa için kullanılır
ön kanat tutunma gücünü sağlar
dikine iniş kalkış için bu şekilde olması sorun olmaz ama ileri hızlarda bu uçak sapıtır gibi geldi
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Public_Enemy 3 yıl
gelecekte dikine iniş kalkış her hava aracında standart hale gelecek.
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sagy 3 yıl
tasarım berbat sanki teknolojisi 90 lardan kalma hic beyenmedim tr 3b yi açıklasın lar artık....
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1BilimAdamı 3 yıl
Kanatlar aerodinamik değil düz giderken kanatların nasıl kaldırma kuvveti üretebileceğini anlamadım
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abdispowerr 3 yıl
çok kaba olmuş
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The Balance 3 yıl abdispowerr
abdispowerr
çok kaba olmuş

İş gördüğü sürece sıkıntı yok
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hybrid, uçak ve
8 etiket daha darpa konsept tasarım vtol x-plane Savunma Sanayi Bilim ve Teknoloji Onur Seven
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