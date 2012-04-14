DARPA, felaket bölgelerine müdahale edebilecek robotlar üzerinde çalışmalar yapıyor

Japonya'da yaşanan felaket ve sonrasında Fukuşima nükleer santralinin yaşamı tehdit eder hale gelmesi, felaket bölgelerindeki müdahale planlarının sorgulanmasına neden olmuştu. Kurtarma ekiplerinin sahip olduğu robotların bile yeterli gelmemesi bu alanda daha gelişmiş çalışmaların da başlamasına neden oldu.





ABD Savunma Projeleri Ajansı DARPA, bu amaçla bir robot yarışması başlattığını duyurdu. 2 milyon dolar ödüllü yarışmada el aletlerinden araçlara kadar geniş bir yelpazede alet kullanabilecek robotu geliştiren kişi ödülü kazanacak.





Ekim ayında başlayacak yarışmaya katılanlardan ajans; felaket senaryolarında belirli görevleri yerine getirebilecek, geçişleri kapatan engelleri kaldırabilecek, merdivenlere tırmanabilecek ve araç kullanabilecek şekilde insansı robotlar geliştirmesini istedi. Yarışma 2014 yılı Mayıs ayında tamamlanacak.





DARPA yarışma ile ortaya çıkan teknolojileri kendi bünyesinde değerlendirerek daha ileriye götürmeyi hedefliyor. Aynı kurtarma ekipleri gibi bu insansı robotlar da felaket bölgelerinde gerekli müdaheleleri eksiksiz yerine getirecek. Bu yüzden DARPA sadece çığır açacak teknolojileri değerlendirmeye alacak.





Kazanan proje DARPA tarafından 32 milyon dolarlık projeye dahil edilecek. Diğer dereceye girenler ise hükümetin farklı kurumlarının değerlendirmesine bırakılacak.