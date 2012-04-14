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DARPA, felaket bölgelerine müdahale edebilecek robotlar üzerinde çalışmalar yapıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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Japonya'da yaşanan felaket ve sonrasında Fukuşima nükleer santralinin yaşamı tehdit eder hale gelmesi, felaket bölgelerindeki müdahale planlarının sorgulanmasına neden olmuştu. Kurtarma ekiplerinin sahip olduğu robotların bile yeterli gelmemesi bu alanda daha gelişmiş çalışmaların da başlamasına neden oldu.

ABD Savunma Projeleri Ajansı DARPA, bu amaçla bir robot yarışması başlattığını duyurdu. 2 milyon dolar ödüllü yarışmada el aletlerinden araçlara kadar geniş bir yelpazede alet kullanabilecek robotu geliştiren kişi ödülü kazanacak.

Ekim ayında başlayacak yarışmaya katılanlardan ajans; felaket senaryolarında belirli görevleri yerine getirebilecek, geçişleri kapatan engelleri kaldırabilecek, merdivenlere tırmanabilecek ve araç kullanabilecek şekilde insansı robotlar geliştirmesini istedi. Yarışma 2014 yılı Mayıs ayında tamamlanacak. 

DARPA yarışma ile ortaya çıkan teknolojileri kendi bünyesinde değerlendirerek daha ileriye götürmeyi hedefliyor. Aynı kurtarma ekipleri gibi bu insansı robotlar da felaket bölgelerinde gerekli müdaheleleri eksiksiz yerine getirecek. Bu yüzden DARPA sadece çığır açacak teknolojileri değerlendirmeye alacak.

Kazanan proje DARPA tarafından 32 milyon dolarlık projeye dahil edilecek. Diğer dereceye girenler ise hükümetin farklı kurumlarının değerlendirmesine bırakılacak.

http://www.informationweek.com/news/government/info-management/232900054?cid=RSSfeed_IWK_All Yorum Yaz
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kaptanos 7 yıl en beğenilen
DARPA asla savaş harici kullanım için ürün üretme. Bu ürünün savaş için geliştirilmiş lakin afetlerde faydalı olabileceği farkedilince ahanda reklam şansı diye atlanmıştır düşüncesinden kendimi alamıyorum.
DARPA asla savaş harici kullanım için ürün üretme. Bu ürünün savaş için geliştirilmiş lakin afetlerde faydalı olabileceği farkedilince ahanda reklam şansı diye ...
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DH Misafiri 7 yıl
yanliz bu robotlarin cok saglam olmasi gerekiyor. cunku radyoaktif maddeler o kadar cok etki yapiyorki.bunun örneklerini cernobilde görmek mumkun..kablolarini eritmisti o zamanlar.
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halitozbasli 7 yıl
Darapa daga öncede böyle bir yarışma yapıp colde 500km yol katede bilecek araba yapana 2 milyon dolar ödül verecem dedi bir amerikan üniversitesi MİT yarısmayı kazandı suan rover adında 6 tekerli savas aracı üretiyor aynı MİT ekibinden mezun olan gencler. Bu işin sonu da askeri antlasma baglamayla bitecek. Adamlar insansız havayı cozdü karayı cozmesi eli kulagında piyadeyide cozerse kim tutar bunları..
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alito 7 yıl
bizde olsa bunların ensesine tokat atarlar
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ghost48 7 yıl
korkuyorum iyi niyet suistimal olur
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alpa07 7 yıl
Bunla banka soyacan
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E_Aydin35 7 yıl
Güzel strateji:)) adamlar ortaya para koyuyor, yapana 2Milyon$ ne uğraşıyor ne ediyor..:))
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firebird8 7 yıl
Arkadaslar yuksek teknoloji oncelikle askeri amaclar icin gelistirilir ve kullanilir. Uzun bir kullanimdan sonra tip sektorune, en sonda teknolojinin sirlari baskalari tarafindan ogrenilince insanligin kullanimina birakilir. Bakiniz: nukleer teknoloji..
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sarjaleti 7 yıl
Sadece felaketlerde kullanılacak olmasına hiç inanasım gelmiyor.
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Firaristt 7 yıl
Crysis geldi aklıma. Sonuçta ABD'nin en çok para yatırdığı alan askeri alanlar... O yardımcılar gün gelecek afeti, felaketi yapmakta da kullanılacaktır...Bu dünyada çıkan coğu yeni teknoloji askeri.alandan alınma olan şeyler...
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DH Misafiri 7 yıl
yaparsa apple yapar
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