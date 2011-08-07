DARPA kullanışlı hacker projelerini finanse etme kararı aldı

Her gün daha fazla gelişen ve hayatımıza yer eden teknoloji sadece günlük kullanım ve elektronik cihazlar anlamında değil savunma ve askeri alanlarda da en iyi şekilde kullanılıyor. Teknolojik gelişmeleri bünyesine en iyi uygulayanlardan birisi olan ABD Savunma Ajansı DARPA yeni bir program ile işe yarayan hacker projelerini finanse etmeye hazırlanıyor.





Haberi Las Vegas’ta gerçekleşen Black Hat güvenlik konferansında, eski L0pht hacker grubunun üyesi şimdinin DARPA yazılım geliştirme mühendisi Mudge verdi. DARPA’nın programdaki amacı siber tehlikeleri bloke etmek.





Programın adı Cyber-Fast Track yani siber hızlı takip. Programın yöneticilerinden olan Peiter Zatko, Black Hat konferasında verdiği demeçte amaçlarının iyi niyetli hacker grupları ile devlet arasında bir köprü oluşturmak olduğunu belirtti.





Bu girişimle DARPA yıllık 20-100 arasında projeyi destekleyecek. Sadece hacker grupları değil işe yarar projelerle DARPA’nın kapısını çalan herkes 14 günlük onay sürecinin ardından destek almaya hak kazanabilecek.





Projelerin fikri hakları ise hükümette kalacak. İleride yaşanacak patent davalarından korunmak için fikri haklarını teslim etmeyen hiç bir araştırmacıya fon ayrılmayacak.





Zatko 2009 yılında 71 000 olarak tespit edilen hükümet kurumlarına yapılan saldırıların önüne geçme yolunda bu programın etkili olacağını belirtiyor.





Güvenlik araştırmacıları veya hackerlar desteklenerek zaten yapmakta oldukları işleri devam ettirmeleri sağlanacak. Projeler küçük olduğu için 12 ayda hayata geçirilebilecek. Böylece yüksek masraflar yapılmadan daha stratejik, daha taktiksel yollarla siber saldırılara karşı tedbir alınmış olacak.