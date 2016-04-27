DARPA'dan akıllı ve zırhlı arazi aracı konsepti

DARPA, ABD ordusu için yeni teknolojiler geliştiren bir ajans. Ajansın üzerinde çalıştığı teknolojiler çoğu zaman günlük teknolojilere de öncülük edecek nitelikte. DARPA bu kez ise hızlı hareket edebilen akıllı bir arazi aracı geliştirmeyi planlıyor. GXV-T adını alacak araç ayrıca özel bir zırh ile kuşatılacak.

Yayınlanan konsept videosunda GXV-T'ye ilişkin bir çok plandan bahsedilmiş. Aracın oldukça hafif bir yapıda olacağı vurgulanırken bu sayede taşmasının da kolay yapılacağının altı çiziliyor. Araç araziye bırakıldığında ise yüksek 4 tekerleği ve maksimize edilmiş süspansiyonları ile bir çok engeli kolayca aşabilecek yapıda. DARPA'ya göre GXV-T çok zorlu bir bölgede olsa da bulunduğu arazinin %95'ine erişebilecek seviyede olacak.

DARPA ayrıca aracı sadece zırhla korumak yerine otonom özellikler ile de tehlikeleri öngörebilmeyi planlıyor. GXV-T özel teknolojisi sayesinde uzaktaki düşmanları fark ederek kendine güvenli bir rota çizebilecek. Otonom sürüşün yanı sıra yarı otonom uzaktan kontrol de unutulmamış. 360 derece görüntüsü ve veri sunabilecek araç uzaktan müdahale ile yönlendirilebilecek.

ABD ordusu ve deniz piyadelerinin araç konseptiyle yakından ilgilendiği belirtiliyor. DARPA'nın geliştirmelere ne zaman başlayacağı veya ne zaman bitireceği ise henüz belirsiz. Konsepte ait videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

http://www.engadget.com/2016/04/26/darpa-is-developing-smarter-faster-armored-vehicles/