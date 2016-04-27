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DARPA'dan akıllı ve zırhlı arazi aracı konsepti

Defansif İleri Araştırma Projeleri Ajansı (DARPA) yeni bir proje ile karşımıza çıkıyor. ABD savunma bakanlığına bağlı ajansın bu seferki hedefi akıllı bir arazi aracı geliştirmek.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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DARPA, ABD ordusu için yeni teknolojiler geliştiren bir ajans. Ajansın üzerinde çalıştığı teknolojiler çoğu zaman günlük teknolojilere de öncülük edecek nitelikte. DARPA bu kez ise hızlı hareket edebilen akıllı bir arazi aracı geliştirmeyi planlıyor. GXV-T adını alacak araç ayrıca özel bir zırh ile kuşatılacak.
Yayınlanan konsept videosunda GXV-T'ye ilişkin bir çok plandan bahsedilmiş. Aracın oldukça hafif bir yapıda olacağı vurgulanırken bu sayede taşmasının da kolay yapılacağının altı çiziliyor. Araç araziye bırakıldığında ise yüksek 4 tekerleği ve maksimize edilmiş süspansiyonları ile bir çok engeli kolayca aşabilecek yapıda. DARPA'ya göre GXV-T çok zorlu bir bölgede olsa da bulunduğu arazinin %95'ine erişebilecek seviyede olacak.
DARPA ayrıca aracı sadece zırhla korumak yerine otonom özellikler ile de tehlikeleri öngörebilmeyi planlıyor. GXV-T özel teknolojisi sayesinde uzaktaki düşmanları fark ederek kendine güvenli bir rota çizebilecek. Otonom sürüşün yanı sıra yarı otonom uzaktan kontrol de unutulmamış. 360 derece görüntüsü ve veri sunabilecek araç uzaktan müdahale ile yönlendirilebilecek.
ABD ordusu ve deniz piyadelerinin araç konseptiyle yakından ilgilendiği belirtiliyor. DARPA'nın geliştirmelere ne zaman başlayacağı veya ne zaman bitireceği ise henüz belirsiz. Konsepte ait videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

http://www.engadget.com/2016/04/26/darpa-is-developing-smarter-faster-armored-vehicles/ Yorum Yaz
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errorman_cem 3 yıl en beğenilen
hamd olsun diyanetimiz var
bizim diyanetin otoparkını bunlar görmemiş tabi
2 Yanıt Yanıtla +31
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carloska 3 yıl
bizde bişiler geliştirsekte haberlerini okusak..diyanete kaynak ayırmaktan para kalmıyor sanırım
1 Yanıt Yanıtla +17
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beckhir.36 3 yıl errorman_cem
errorman_cem
hamd olsun diyanetimiz var
bizim diyanetin otoparkını bunlar görmemiş tabi

Ne alaka simdi bu arada yerli savunma sanayimiz cok gelisti son yillarda
errorman_cemhamd olsun diyanetimiz varbizim diyanetin otoparkını bunlar görmemiş tabiNe alaka simdi bu arada yerli savun...
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Yanıtla +13
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TsG 3 yıl
Dune 2'deki Quad bu ya
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DH Misafiri 3 yıl
Yorumlara bak ve neden yavaş ilerliyoruz gör kafalar çalışmıyor sığ düşünüyoruz.gençlerimizde iş yok
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VeZiLay 3 yıl
beckhir.36
errorman_cem hamd olsun diyanetimiz var bizim diyanetin otoparkını bunlar görmemiş tabi
Ne alaka simdi bu arada yerli savunma sanayimiz cok gelisti son yillarda

Alakası olduğundan değil zaten kendileri bir alta yaramadığı için kaşıntısı olan kurumları hedef gösterip suçlu ilan etme çabaları.
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yec44 3 yıl
saçma sapan bişey. artık hayvanları taklit edebilen araçlar olabilmeli. gerçekte öyle eğimlerden geçeme devrilir. veya çok ağır olur fazla enerji tüketir. bakıınca ağırlık merkezi oldukça yukarıda.
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carloska 3 yıl
bizde bişiler geliştirsekte haberlerini okusak..diyanete kaynak ayırmaktan para kalmıyor sanırım
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errorman_cem 3 yıl
hamd olsun diyanetimiz var
bizim diyanetin otoparkını bunlar görmemiş tabi
2 Yanıt Yanıtla +31
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