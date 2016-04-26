Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Steam, Lionsgate ortaklığı ile film kiralama hizmeti sunmaya başladı

Devasa bir oyun platformu olarak bilinen Steam yeni kararı ile birlikte sektörü biraz genişletiyor. Artık platform üzerinden film kiralamak da mümkün. İlk etapta 100'den fazla film eklenmiş durumda.
3 yıl
4,6b
1
10
Oyunlar
Oğuz Avcı
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Kısa bir süre önce Bitcoin ile ödeme almaya başlayarak gündeme gelen Steam bu kez daha farklı bir konu ile haberimize konuk oluyor. Milyonlarca PC oyuncusunu buluşturan platform artık sadece oyun hizmeti vermeyecek. Film yapımcısı Lionsgate ile yapılan iş birliği ile birlikte artık kullanıcılar film kiralama seçeneğine de sahip olabilecekler.
İlk etapta Steam'a 100'den fazla film eklendi, şu an için bu filmlerden 11 tanesi ülkemizden de kiralamaya açık durumda. Her ne kadar 100 filmin içerisinde Açlık Oyunları, Testere ve Twilight gibi popüler seriler de bulunuyor. Ancak bu seriler şu an için ülkemiz kullanıcılarına açık değil.
Kiralayan kullanıcılar filmlere 48 saatliğine sahip olup bu süre içerisinde istedikleri kadar izleyebiliyorlar. Kiralama işleminin ardından ise en geç 30 gün içerisinde filmin izlenmiş olması gerekiyor. Ortalama olarak film fiyatları 3.99 TL seviyesinde iken bu rakam yer yer 4.99 TL'ye de çıkabiliyor.
Fiyatların diğer servislere göre normal olduğunu söyleyebiliriz. Oyuncular film kiralama işine nasıl yaklaşacak merak konusu. Diğer bir yandan servisin başarılı olabilmesi için daha güncel filmlerin de getirilmesi gerekiyor.  Steam daha önce oyunlarla ilgili bazı belgeselleri de platform üzerinden kullanıcılarla buluşturduğu için bu işe çok uzak sayılmaz. Bakalım platform oyun odağından çıkıp diğer sektörlerde de başarılı olabilecek mi?
Kiralık oyun listesini ve fiyatları buradan görebilirsiniz: store.steampowered.com/search/?developer=Lionsgate 

http://www.engadget.com/2016/04/25/lionsgate-movies-on-steam/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
gcb1903 3 yıl en beğenilen
1 filmin 2 günlük kirasına 4 5 lira çok.
Ama onlar ne emeklerle yapılıyorcular siz alabilirsiniz. Kimse kimseyi kandırmasın gayet güzel paranın dibine vuruyor filmlerden yüzlerce milyon dolar kazanıyorlar. Daha ne yani bu doyumsuzluk ne. Resmen biz sineğiz gözlerinde onlarda sineğin yağını çıkartma peşinde.
Yaşasın TORRENT. Kahrolsun 19 lira olan sinema bileti, kahrolsun gözü doymayan sinemacılar ve her fırsatta insanların cebini boşaltan sistem.
1 filmin 2 günlük kirasına 4 5 lira çok.Ama onlar ne emeklerle yapılıyorcular siz alabilirsiniz. Kimse kimseyi kandırmasın gayet güzel paranın dibine vuruy...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +18
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
-Rusher- 2 yıl
We love zorrent ;)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
joygamer61 2 yıl
steamkodbedava.blogspot.com.tr/... ücretsiz steamdan oyun almak için bu siteyi kullanabilirsiniz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirTemel 3 yıl
Sen steamsın ne demek film kiralamak falan yahu iyice milleti eve kapatmak istiyorlar herhal
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MegaWolt38 3 yıl
Hala sinemalara 15-20 lira veren saflar var demekki. İnternet denen bir yapı var ve biraz araştırma ile 6-10 TL arası bilet alabilirsiniz. İlla 20-30 lira bayılmayın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kraix 3 yıl
Üniversitedeyken CD ciye gider film kiralardık 2 liraya cd kiralardık bence 3 lira 5 lira gayet ideal sinema salonuna gitmeye üşenenler evinde oturup izlesinler misss...
Sinemalarda fiyatlar uçmuşken bu olaya sevindim doğrusu...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kefelon 3 yıl
Vizyonda olmayan bir filme ödeme yapmak kesinlikle hoşuma gitmiyor. Ancak vizyona yeni girmiş bir filmi bana sunabileceklerse o filmin kirası için 20-25 TL vermeye hazırım ben. Sinemada 2 kişi gidip yol masrafı + bilet parası gibi bir sürü parayı vermektense 25 TL verip evimin rahat ortamında izlemeyi tercih ederdim. Ama vizyondaki filmi yayınlamak korsan olayını artıracağı için hiçbir firma buna kalkışmaz sanırsam. O zamana kadarda benden tek kuruş alamazlar...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emre1393 3 yıl
Google play de neredeyse her film zaten 3-4 liraya kiralanabiliyor, steamden film izlemezdim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gcb1903 3 yıl en beğenilen
1 filmin 2 günlük kirasına 4 5 lira çok.
Ama onlar ne emeklerle yapılıyorcular siz alabilirsiniz. Kimse kimseyi kandırmasın gayet güzel paranın dibine vuruyor filmlerden yüzlerce milyon dolar kazanıyorlar. Daha ne yani bu doyumsuzluk ne. Resmen biz sineğiz gözlerinde onlarda sineğin yağını çıkartma peşinde.
Yaşasın TORRENT. Kahrolsun 19 lira olan sinema bileti, kahrolsun gözü doymayan sinemacılar ve her fırsatta insanların cebini boşaltan sistem.
2 Yanıt Yanıtla +18
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
simbolmina 3 yıl gcb1903
gcb1903
1 filmin 2 günlük kirasına 4 5 lira çok.
Ama onlar ne emeklerle yapılıyorcular siz alabilirsiniz. Kimse kimseyi kandırmasın gayet güzel paranın dibine vuruyor filmlerden yüzlerce milyon dolar kazanıyorlar. Daha ne yani bu doyumsuzluk ne. Resmen biz sineğiz gözlerinde onlarda sineğin yağını çıkartma peşinde.
Yaşasın TORRENT. Kahrolsun 19 lira olan sinema bileti, kahrolsun gözü doymayan sinemacılar ve her fırsatta insanların cebini boşaltan sistem.

Her film çıktığında gelir gider hesaplarını da yayınlayıp karlarını minimum düzeyde tuttukları konusunda bizi ikna etmeleri lazım. Adamların yeterince kazandıklarına ikna olduktan sonra gidelim filmlere yoksa gidip hırsızlık yapalım. Bence de mantıklı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DraGonS 3 yıl gcb1903
gcb1903
1 filmin 2 günlük kirasına 4 5 lira çok.
Ama onlar ne emeklerle yapılıyorcular siz alabilirsiniz. Kimse kimseyi kandırmasın gayet güzel paranın dibine vuruyor filmlerden yüzlerce milyon dolar kazanıyorlar. Daha ne yani bu doyumsuzluk ne. Resmen biz sineğiz gözlerinde onlarda sineğin yağını çıkartma peşinde.
Yaşasın TORRENT. Kahrolsun 19 lira olan sinema bileti, kahrolsun gözü doymayan sinemacılar ve her fırsatta insanların cebini boşaltan sistem.

Tamamda izlemek zorunda da değilsin ki hacı. Korsa karşı bir insan değilim. Hatta emek hırsızlığı yapıyorum bunu net söyleyebilirim ama bunu haklıymışım gibi lansede etmiyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4625 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
film, steam ve
3 etiket daha Oyunlar Yazılım Oğuz Avcı
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Gmail'in Android uygulamasına Exchange desteği geldi 3 yıl Ücretsiz OneDrive alanı 5GB seviyesine iniyor 3 yıl Dünya Bankası'ndan yeni iklim planına dev destek 3 yıl Çernobil’in kazadan 30 yıl sonraki hali Yandex’te 3 yıl NASA, daha çevreci araştırma uçakları geliştirmek istiyor 3 yıl Microsoft’un Android lisans gelirleri azalıyor 3 yıl Dell kurumsal bilgisayarlar ile çalışma ortamlarını geleceğe hazırlıyor 3 yıl ZOTAC’dan sırtınıza göre sanal gerçeklik sistemi 3 yıl Facebook yeni bir kamera uygulaması geliştiriyor 3 yıl HTC One S9 duyuruldu 3 yıl Yerli girişim Bundle’ın kullanım oranı artıyor 3 yıl Citroen C6'nın 2017 modeli Çin'de tanıtıldı 3 yıl Logitech'ten iPad Pro'ya özel şarj standı: Logi BASE 3 yıl Tehlikeli Windows 10 açığı gizlice uygulama çalıştırılmasını neden oluyor 3 yıl Spotify kullanıcı bilgileri internete sızdı 3 yıl 79 Dolar’a 11.6inç ekranlı dizüstü bilgisayar 3 yıl iPhone 7 ile Home butonu değişebilir 3 yıl Nokia, giyilebilir cihaz firması Withings’i satın alıyor 3 yıl Xiaomi, kendi işlemcisi Rifle’ı hazırlıyor 3 yıl Raspberry Pi'ye 8 megapixellik Sony kamera desteği 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Steam, Lionsgate ortaklığı ile film kiralama hizmeti sunmaya başladı Sonraki Microsoft'un klavye uygulaması sonunda iOS platformunda 3 yıl İşte Android'e gelecek yeni özellikler 3 yıl Meizu’dan 90$’a akıllı telefon 3 yıl Lumia 950 XL alana, Lumia 950 bedava 3 yıl Alman nükleer santrallerinde usulsüzlük skandalı 3 yıl Silikon Vadisi’nin en çok kâr eden 10 teknoloji şirketi 3 yıl Samsung Gear S3 Eylül'de tanıtılacak, lüks versiyon 2017'de 3 yıl Uzayda maraton koşan astronot Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi 3 yıl GDDR5X destekli Nvidia GP104-400 çekirdeği de sızıntı kurbanı oldu 3 yıl Philips, aydınlatma bölümünü satıyor 3 yıl Surface Phone için iddialı özellikler 3 yıl Google Play Store, Chrome OS platformuna geliyor 3 yıl Rafadan Tayfa artık mobilde 3 yıl iMessage'ların arkasında da yenilenebilir enerji var 3 yıl Sandisk'ten iOS cihazlar için yeni nesil iXpand flaş sürücüler 3 yıl Tüm Apple Watch uygulamaları iPhone’dan bağımsız çalışabilecek 3 yıl Twitch'in arkadaş listesi değişiyor 3 yıl Apple Car, Avusturyalı firma Magna tarafından üretilebilir 3 yıl Üst düzey yöneticilere, yüksek güvenlikli telefonlar geliyor 3 yıl Microsoft, Kinect'i nabız ölçer olarak da kullanmak istiyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim