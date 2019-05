Steam, Lionsgate ortaklığı ile film kiralama hizmeti sunmaya başladı

Kısa bir süre önce Bitcoin ile ödeme almaya başlayarak gündeme gelen Steam bu kez daha farklı bir konu ile haberimize konuk oluyor. Milyonlarca PC oyuncusunu buluşturan platform artık sadece oyun hizmeti vermeyecek. Film yapımcısı Lionsgate ile yapılan iş birliği ile birlikte artık kullanıcılar film kiralama seçeneğine de sahip olabilecekler.

İlk etapta Steam'a 100'den fazla film eklendi, şu an için bu filmlerden 11 tanesi ülkemizden de kiralamaya açık durumda. Her ne kadar 100 filmin içerisinde Açlık Oyunları, Testere ve Twilight gibi popüler seriler de bulunuyor. Ancak bu seriler şu an için ülkemiz kullanıcılarına açık değil.

Kiralayan kullanıcılar filmlere 48 saatliğine sahip olup bu süre içerisinde istedikleri kadar izleyebiliyorlar. Kiralama işleminin ardından ise en geç 30 gün içerisinde filmin izlenmiş olması gerekiyor. Ortalama olarak film fiyatları 3.99 TL seviyesinde iken bu rakam yer yer 4.99 TL'ye de çıkabiliyor.

Fiyatların diğer servislere göre normal olduğunu söyleyebiliriz. Oyuncular film kiralama işine nasıl yaklaşacak merak konusu. Diğer bir yandan servisin başarılı olabilmesi için daha güncel filmlerin de getirilmesi gerekiyor. Steam daha önce oyunlarla ilgili bazı belgeselleri de platform üzerinden kullanıcılarla buluşturduğu için bu işe çok uzak sayılmaz. Bakalım platform oyun odağından çıkıp diğer sektörlerde de başarılı olabilecek mi?

Kiralık oyun listesini ve fiyatları buradan görebilirsiniz: store.steampowered.com/search/?developer=Lionsgate

http://www.engadget.com/2016/04/25/lionsgate-movies-on-steam/