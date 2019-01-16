DDR4 belleklerde 5.6 GHz ile rekor kırıldı

2019 yılına bellek dünyasında hız rekoru ile girdik. MSI bünyesinde hız aşırtma testleri yapan ünlü isim Toppc, DDR4 belleklerde yeni bir rekora imza attı. Hız aşırtma rekorunda MSI’ın patentli turbo teknolojisi de önemli bir faktör.

MSI faktörü

Gelen bilgilere göre ünlü isim Toppc yaptığı testlerde 5608MHz frekans değerine ulaşarak DDR4 belleklerde dünya rekorunu kırdı. Hız aşırtma testlerinde Intel Core i9-9900K işlemci, MSI Z390I GAMING EDGE AC anakart ve Kingston 8GB DDR4 2400 bellek kullanılmış. MSI’ın patentli DDR4 Boost ve Core Boost yazılımları da önemli bir katkı sağlıyor.

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Nitrojen soğutma ile desteklenen testlerde mini-ITX yapıdaki MSI Z390I GAMING EDGE AC anakartın performansı oldukça dikkat çekici. Özellikle çift slotlu anakartların bellek hız aşırtmalarında daha başarılı oldukları biliniyor.