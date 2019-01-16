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DDR4 belleklerde 5.6 GHz ile rekor kırıldı

MSI’ın Z390I GAMING EDGE AC anakartı ve patentli DDR4 Boost yazılımı ile DDR4 belleklerde yeni bir hız aşırtma rekoru kırıldı. Rekoru kıran ise ünlü isim Toppc.
4 ay
7,7b
2
2
Ram
Ekrem71
Haber Editörü
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2019 yılına bellek dünyasında hız rekoru ile girdik. MSI bünyesinde hız aşırtma testleri yapan ünlü isim Toppc, DDR4 belleklerde yeni bir rekora imza attı. Hız aşırtma rekorunda MSI’ın patentli turbo teknolojisi de önemli bir faktör.

 

MSI faktörü

 

Gelen bilgilere göre ünlü isim Toppc yaptığı testlerde 5608MHz frekans değerine ulaşarak DDR4 belleklerde dünya rekorunu kırdı. Hız aşırtma testlerinde Intel Core i9-9900K işlemci, MSI Z390I GAMING EDGE AC anakart ve Kingston 8GB DDR4 2400 bellek kullanılmış. MSI’ın patentli DDR4 Boost ve Core Boost yazılımları da önemli bir katkı sağlıyor.

 

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Nitrojen soğutma ile desteklenen testlerde mini-ITX yapıdaki MSI Z390I GAMING EDGE AC anakartın performansı oldukça dikkat çekici. Özellikle çift slotlu anakartların bellek hız aşırtmalarında daha başarılı oldukları biliniyor.

 

DDR4 belleklerde 5.6 GHz ile rekor kırıldı
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https://www.techpowerup.com/251552/msi-breaks-ddr4-world-record-at-5608-mhz-using-z390i-gaming-edge-ac Yorum Yaz
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Spider_hip 4 ay
Rekor kendi alanında gayet başarılı lakin genelde çoğu rekor denemesinde olduğu gibi gerçek hayatta pek kullanışlı değil. Ekstrem bandwidth ihtiyacı olan bir sunucu benzeri bir iş olmadığı sürece gerçek hayat uygulamaları temelde hala mhz/cl performans indexine bakıyor. Bu arkadaş için elbette önemli olan mhz rekoru kırmak olduğu için, cl'nin uğradığı artış onlar için o anlık bir önem arz etmiyor. Zira bildiğim kadarıyla 5608/31CL ye çıkılmış.
Anandtech'in yayınladığı performans indexi tablosu genel olarak referans alınabilinecek bir tablo.
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Ridianod 4 ay
İstediği kadar hızlı olsun. Selden, yağmurdan kaçamadıktan sonra bir anlamı yok.
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