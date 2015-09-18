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DH+ Eylül Sayısı Yayınlandı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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DH+’ın yeni sayısını hem IFA 2015 hem de Apple’ın lansmanı nedeniyle biraz öteleyerek yayınladık ancak son derece dolu bir içerik ile karşınızdayız. Yeni sayının ana teması Apple lansmanı oldu. IFA 2015’te tanıtılan heyecan verici ürünleri de ayrı ayrı deneyimleyip izlenimlerimizi ayrı ayrı kaleme aldık.

İç sayfalarda iPhone 6s ve iPhone 6s Plus için bilmeniz gereken önemli detayları ve lansmanda anlatılmayan kenarda kalmış bilgileri sizler için araştırıp kaleme aldık. Ayrıca 12.9inç ekrana sahip iPad Pro’yu mercek altına alıyoruz. Bunun yanı sıra 3 yılın ardından güncellenen Apple TV ve TVOS hakkında bir yazıyı da sizlerle buluşturuyoruz.

Sinema sayfalarındaysa editörümüz Erhan Tan, önümüzdeki dönemde vizyona girecek olan en yeni filmleri yazdı. Ayrıca 10 yıl aradan sonra yeniden beyaz perdeye dönmeye hazırlanan Star Wars filmlerine ilişkin kapsamlı bir dosya ile gişe sonuçlarının sinema dünyasında film çekimleri üzerindeki etkisi üzerine ayrıntılı bir analizi sinema sayfalarında bulacaksınız.

Otomobil editörümüz Muharrem Gökçe bu ay Volskwagen’in küçük ekonomik sınıftaki pek de ekonomik olmayan temsilcisi Polo’nun direksiyonuna geçti. Otomobil hakkında karşılaştırmalı bir uzman görüşü otomobil sayfalarında sizleri bekliyor olacak. Ayrıca yenilenen Renault Megane, güçlenen motoru ile Hyundai Elantra ve casus fotoğrafları ortaya çıkan yeni Opel Insignia önemli konu başlıkları arasında yer alıyor.

Tüm bunlara ek olarak iOS, Android ve Windows için mobil uygulama ile oyun önerileri, enerji dünyasından heyecan verici haberler ve daha onlarca özel içerik DH+ Eylül sayısında sizlerle buluşuyor.
DH+ iOS:
https://itunes.apple.com/tr/app/dh+/id785634862?mt=8

DH+ Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dhplus.android&hl=tr

DH+ Windows Phone:
http://apps.microsoft.com/windows/tr-tr/app/265bcdba-96c4-4ec7-94f0-a063eac78986

DH+ Windows 8.1 ve Windows 10:
http://apps.microsoft.com/windows/tr-tr/app/265bcdba-96c4-4ec7-94f0-a063eac78986
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wolf silver 4 yıl
Ya kardeşim bırakın şu eylül ekim sayısını da doğru dürüst ANDROİD UYGULAMANİZİ geliştirin bee. Bu kadar büyük bir siteye o uygulama yakışıyor mu?
O GÜN DE SİTE İÇİN SİZDEN YARDIM İSTİYORUZ DEDİNİZ.BAŞTA BEN OLMAK ÜZERE HEMEN HERKES MOBİLE ÖNCELİK VERİN DEDİK. ERTESİ GÜN ARTIK MOBİLDEN YORUM YAPAMAZ DURUMA GELDİK... FARKLI FARKLI KODLAR ÇIKIYORDU..
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EstrEmO 4 yıl
18eylül de eylül ayı çıkması normal mi?
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