DH Özel : Panasonic'in SmartViera etkinliğindeydik

Japon Panasonic firması da Viera Connect ile girdiği akıllı TV pazarında SmartViera şeklinde kabuk değiştirdi ve önemli yeniliklerle hem LCD hem de plazma televizyon modellerini bu yıl için hazırladı. Firmanın 2012 yılı SmartViera stratejisini tanıttığı Paris'teki etkinliği Donanım Haber olarak yerinde takip ettik.

Son birkaç yıldır Viera Connect ile akıllı TV pazarında gördüğümüz Panasonic, geçen yılın sonlarında SmartViera şeklinde marka değişikliğine gitti ve Şubat ayı sonlarında da önemli yeniliklerle desteklediği platformunu yılın ilk modellerinde görücüye çıkarmaya başladı.





Panasonic firması yaklaşık 2 yıldır Eurosport ile ortaklaşa olarak önemli spor müsabakalarını 3D kalitesinde izleyiciye aktarıyor. Bu yıl da Roland Garros 2012 karşılaşmaları yine 3D olarak Panasonic-Eurosport işbirliği ile izleyicilere ulaştırılıyor.

SmartViera platformu üç önemli faktör üzerinde yükseliyor. NeoPlasma teknolojisi, IPS LED teknolojisi ve çift çekirdekli PRO4 işlemcisi. SmartViera modelleri gücünü, görüntü kalitesini ve yüksek performansını bu üçlü üzerine inşa ediyor.





Firmanın neoPlasma teknolojisi LCD versiyonlara göre geride kalan plazma TV modellerini daha rekabetçi hale getirme hedefini güdüyor. Her bir hücredeki elektrotlar, kullanılan materyaller ve filtreler önceki plazma modellerinden tamamen farklı ve yenilenmiş.

RGB diziliminde yeşil rengi biraz daha artıran bu teknoloji böylece enerji sarfiyatını koruyarak renk kalitesini ve parlaklığı yüzde 30 oranında artırmayı başarıyor. Nano kaplama ile geliştirilmiş filtreler gelen ışığı en iyi şekilde yansıtırken, ışık aktarım etkinliğini artırıyor ve daha keskin görüntü elde edilmesini sağlıyor. Bu sayede plazma modelleri de oldukça inceliyor. Paneldeki Infinite Black Ultra teknolojisi daha derin siyah renk elde edilmesini sağlıyor.





Firmanın LED modelleri de yüksek verimli IPS teknolojisi kullanıyor. Kullanılan yeni materyaller sayesinde IPS LED ekranlar yüzde 15 daha fazla ışık transferi, yüzde 10 daha fazla arka aydınlatma verimliliği sağlıyor ve enerji tüketimini yüzde 25 azaltıyor. 178 derecelik görüş açısı ile geniş bir izleme imkanı sağlanıyor.

3D konusunda da firma önemli yenilikler getirmiş. 4ms tarama ve 4ms sol ve sağ göze işleyerek görüntüyü aktarma şeklinde toplam 8ms tepkime süresine sahip standart 3D ekranların aksine, Panasonic endüstride ilk 1.4ms tarama hızı ve 6.2ms sol ve sağ göze işleyerek görüntüyü aktarma hızı sayesinde doğal ve tekrarsız 3D içerikler sunabiliyor.





SmartViera teknolojisinin en önemli kısmını çift çekirdekli PRO4 işlemcisi oluşturuyor. Daha hızlı işleme teknolojisi sağlayan işlemci, analiz ve görüntü düzeltme konusunda da büyük adımlar atıyor.





İnternet üzerinden video izlenirken, örneğin 30p çözünürlükteki içeriklerde oluşan renk titreşimleri görüntünün zaman zaman bozulmasına neden oluyor. PRO4 işlemcisi ile televizyon titreşimi gideriyor ve en iyi kalitede videoyu izlemenizi sağlıyor. Yenileme hızı da 60Hz'e yükseltiliyor.





Pure Direct teknolojisi ise 1080p içeriklerin dışarıdan aktarılması esnasında video sinyallerinin aktarımını hızlandırarak akıcı renk üretimine imkan tanıyor. Standart TV modellerinde 1080p videolarda 20bit görüntü aktarımı yapılırken, Panasonic bunu 30 bit'e çıkarıyor ve gürültü giderme ve ölçekleme işlemlerine de gerek kalmıyor.





Güçlü işlemci sayesinde televizyon üzerinde multi-tasking yeteneği de kullanılabiliyor.





Ses kalitesi anlamında V-Audio 2.1 ile Panasonic rakiplerinden farklılaşmayı istiyor. Bu teknolojide 8 adet mini hoparlör tek bir çubuk üzerinde toplanırken, arka kısma yerleştirilen sub-woofer ile geniş açılarda çıkan ses titreşimleri doğrudan izleyicinin kulağına yansıtılıyor.





İnternet ve sosyal ağ bağlantıları da yeni modellerde yerini almış. Eurosport Player uygulamasının yanında sosyal ağlarla entegrasyon en üst düzeyde bulunuyor. Herhangi bir spor karşılaşması veya program izlerken onunla ilgili arkadaşlarınızın tweet ve Facebook güncellemeleri de anında ekrana yansıyor.

Bunun yanında TV izlerken aynı anda Skype üzerinden görüşme yapmak mümkün. Panasonic yetkilileri bu teknolojinin sadece SmartViera ile sağlandığını belirtiyor.





Radyo ve video müzik kanalları, belgesel içerikler ve daha pek çok çevrimiçi içerik akışları SmartViera ile oturma odanıza geliyor.

Viera Connect uygulama mağazası da baştan aşağı yenilenmiş. Televizyonunuzla uyumlu pek çok uygulamayı bulabileceğiniz bu mağazada artık aksesuar satışı da yapılıyor. Mağazaya bağlanan televizyon modeline göre listelenen aksesuarlardan sipariş vermek mümkün.





Panasonic DLNA kablosuz görüntü aktarım teknolojisini oldukça verimli kullanmış ve evin her noktasında ekranlar arası içerik paylaşımına imkan tanımış. Örneğin oturma odasında TV izlerken görüntüyü tabletinize aktarıyor ve yatak odanızda izlemeye devam edebiliyorsunuz. Ayrıca televizyona taktığınız harici belleklerdeki içeriklere de yine herhangi bir bağlantılı mobil cihazdan erişebiliyorsunuz.





Harici belleklerle gelen içeriklerinizi gömülü medya oynatıcısı ile yürütmeniz mümkün.





SmartViera televizyonlardaki diğer bir yenilik Bluetooth entegrasyonu. Böylece ek bir aparat kullanmadan kablosuz ev sinema sistemleri, klavye, hoparlör, kulaklık gibi pek çok çevre birimi kolayca televizyonlara bağlanabiliyor.





SmartViera modellerinin kontrolü de oldukça esnek bir hale getirilmiş. Standart kumandanın yanında Touch Pad Remote adlı bir cihaz da bulunuyor. Bu cihazda bir touchpad ile kanal ve ses ayarlama tuşları bulunuyor.





Viera Remote uygulaması ise hem Android hem de iOS cihazlarından televizyona kumanda etmenizi sağlıyor. Uygulama ile kanal geçişleri ve ses ayarları yapılabilirken, mobil cihazınızı gamepad haline getirebiliyor, internet üzerinde gezinmek için yine mobil cihazınızın ekranını bir touchpad gibi kullanabiliyorsunuz. Ayrıca mobil cihazınızın klavyesinde yazdıklarınızı doğrudan TV ekranına aktarılabiliyor. Uygulama mağazalarından Viera Remote uygulamasına erişmek mümkün.





Uygulamanın DLNA ile sağladıkları bununla sınırlı değil. İlk kez SmartViera modellerinde kullanıldığı belirtilen Swipe & Share özelliği ile mobil cihazınızın ekranındaki bir uygulama veya videoyu basılı tutarak üst tarafa doğru sürüklediğinizde anında TV ekranında devam edebiliyorsunuz. Veya tam tersi TV ekranında yürütülen bir işlemi de yukarıdan aşağı doğru çekerek mobil cihazın ekranına alabiliyorsunuz.

Yerleşik web tarayıcısı firmanın iddialı olduğu özelliklerden birisi. Çift çekirdekli işlemcinin gücünü arkasına alan yeni HTML 5 web tarayıcısı hız konusundaki ölçümlere göre rakiplerini geride bırakıyor.Etkinlik esnasında Samsung Smart TV ile yapılan canlı demoda, SmartViera tarayıcısının birkaç saniye daha önde olduğunu gördük. Sanırız Samsung'un güncelleme ile bu hızı artırması muhtemel. Ancak şimdilik liderlik Panasonic'te gibi görünüyor. Ayrıca ana ekrana eklenebilen 27 sık kullanılan site ile bir Fast Dial oluşturulabiliyor. Böylece sitelere erişim çok daha kolay hale geliyor.





Panasonic bunun yanında çevreye verdiği önemi de bizlere gösterdi. Güç tasarrufuna yönelik önemli özellikler sayesinde 17 farklı TV modeli AB'de A+ enerji sınıfına girmeyi başarmış. Bu bir rekor olarak gösteriliyor. Geçen yılın Viera serisine göre bu yıl ki modeller yüzde 25 daha fazla enerji tasarrufu sağlıyor.





Panasonic bazı konularda ise prensiplerinden ödün vermemiş. Örneğin modellerde gömülü bir kamera yok. Kamera aparatı haricen bağlanıyor. Firma gömülü kameraların özel hayatın gizliliği konusunda tüketicilerde endişe yarattığını ve bu yüzden hiçbir modelde buna izin vermediklerini belirtiyor. Önceki modellerde aparat ücretli iken bu yıl ki modellerde kutu içeriğine eklenecek.





Ses ve hareket algılama sistemlerine neden yer vermediklerini sorduğumuzda ise tüketici algısının farklı kontrollerle TV yönetimine henüz hazır olmadığını, bu yüzden uygun zamanı beklemek istedikleri yanıtını aldık.





Yukarıda saydığımız özellikler tabii ki serinin tüm modellerinde yer almıyor. Amiral gemisi sayılabilecek modellerde tüm bu özellikler yer alırken, versiyonuna göre de bazı özellikleri kırpılmış olarak göreceğiz.





2012 SmartViera LED modelleri geçen aydan itibaren Avrupa'da satışa sunulmuş durumda. Plazma modeli ise bu ay piyasaya girdi. Ülkemizde de bu aydan itibaren yeni modelleri görmeye başlayacağız. Yine Donanım Haber farkıyla yeni modellerin fiyatlarını ilk elden sizlere ulaştıracağız.