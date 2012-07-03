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DH Özel: Windows Phone son çeyrekte Türkiye'de

6 yıl
4,6b
1
31
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Microsoft'un akıllı telefon pazarına yönelik stratejileri şekilleniyor. Windows Mobile'ın yerini alan Windows Phone platformu ile akıllı telefon pazarında yükselişe geçmeyi hedefleyen Redmond merkezli firma, geçtiğimiz günlerde tanıttığı Windows Phone 8 ile bu alandaki iddiasını gözler sermişti. Kimi analistlere göre 2015 yılına kadar Android sonrasında en büyük ikinci mobil platform olacağı düşünülen Windows Phone, Türkçe dil desteği olmadığı için resmi kanallar üzerinden ülkemize giriş yapamamıştı. Elimize ulaşan yeni bilgilere göre Windows Phone 8 ile birlikte Microsoft, Türkiye pazarına da adım atacak.
Windows Phone 8 platformunda, Windows 8 ile aynı çekirdeği kullanan Microsoft, Ekim ayında yapılacak Windows 8 ile birlikte toplu hareket başlatacak ve Windows Phone 8'i de o dönemde dünya çapında satışa sunmuş olacak. Bu bağlamda Windows Phone 8 kullanan akıllı telefonlar da Ekim-Aralık döneminde Türkiye'ye giriş yapmış olacak. İlginç olan bir başka konu ise Nokia'nın mevcut Lumia modelleri. Ürün gamında Lumia 900, Lumia 800 ve Lumia 610 gibi Windows Phone telefonlar bulunan Nokia, edindiğimiz bilgilere göre bu modellerin hiç birisini Türkiye pazarına sunmayacak. Kaldı ki bu modellerin Windows Phone 8 güncellemesi almayacağı yönündeki gelişmeler de dikkate alınırsa bu zaten Finlandiya merkezli şirket için kaçınılmaz son olacak gibi görünüyor. 
Tüm bu gelişmeler gösteriyor ki Microsoft, Windows 8 lansmanı ile birlikte yeni ekosistemi hareketini de başlatmış olacak. Dünya çapında pek çok ülkede Windows 8 ve ARM uyumlu versiyonu Windows RT ile birlikte Xbox ve Windows Phone platformunu da kullanıcılarla buluşturarak Apple ve Google'a karşı kendi ekosistemini hızlı bir şekilde yaygınlaştırmayı planlıyor. Xbox 8 alanadı haklarının Microsoft tarafından alınmış olmasa da bunun bir göstergesi olarak nitelendirilebilir. Görünüşe bakılırsa Windows 8 ile birlikte yazılım devi Microsoft için yeni bir dönemin kapısı da aralanmış olacak. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz, yeni bilgiler geldikçe sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz. 

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mbugra19 6 yıl en beğenilen
Artık olan oldu bize
Gelsen de bir gelmesen de
Gelemeyiz biz yüz yüze
Gelsen de bir gelmesen de
Hep kendini çektin naza
Yok bahara yahut yaza
Bıktım gayrı yaza yaza
Gelsen de bir gelmesen de
Bir candır bu bir andır bu
Giden gelmez bir handır bu
Dağ taş değil insandır bu
Gelsen de bir gelmesen de
Göreceğim bir boş kafes
Ceset kalmış çıkmış nefes
Nerde o can nerde o ses
Gelsen de bir gelmesen de
Artık olan oldu bizeGelsen de bir gelmesen deGelemeyiz biz yüz yüzeGelsen de bir gelmesen deHep kendini çektin nazaYok bahara yahut y...
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Rodion Raskolnikov 6 yıl
Akıllı telefon pazarında bir yeni iphone'u bir de WP 8'i bekliyorum.
WP 8 güzel bir modelle beni İphone'dan vazgeçirebilir.
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senatorlines 6 yıl
NOKIA Symbianlı telefonlar yüzünden yerinde sayıyordu şimdi ise Microsoft yüzünden baş aşağı gidiyor, ekim.2011 de dünya çapında tanıtılan lumia 800 ve 900 nasıl Türkiyeye gelmez bunlar ne biçim insan, hadi windows'u bırak Nokia nasıl bunu yapar anlayabilmiş değilim, resmen kendi ayağına sıkıyor, hadi diyelim ki Türkiye gibi büyük bir pazara 7,5 ile değil 8 ile girecen be mubarek bari adam gibi Turkcelle+Vodafone ile N9 'u tanıtsaydın ki desteğin şu anda bu telefona kullanıcı olarak söylüyorum iyi, meego ve cihazın persormansı iyi, güncelleme alan androidli cihazlara göre bu donanımla düzgün bir telefon, neden microsoft yüzünden kendini ateşe atıyor anlamadım, satıldı mı satılacak mı microsofta o da belli değil, çıkmış Nokia nın en yetkili müdürü de diyor ki WP8 li cihazlar tutulmazsa B planımızı devreye sokacaz, yaw sizden B planı değil bi cacık olmaz ancak Nokia yı batırırsınız o kadar, ya da nebileyim, B planları kapıya kilit vurmak mı, Nokia yı Microsofta veya Apple ye satmak mı neyse!
NOKIA Symbianlı telefonlar yüzünden yerinde sayıyordu şimdi ise Microsoft yüzünden baş aşağı gidiyor, ekim.2011 de dünya çapında tanıtılan lumia 800 ve 900 nası...
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YGA 6 yıl
Windows Phone'da umit var , en azindan Symbian'in bir ustunde olacak. Android ile kisa zamanla kiyaslama yapmak imkansiz ama yakalama sansi bir hayli yuksek
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Çılgınsın Man 6 yıl
Android akar
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sarjaleti 6 yıl
Bu saatten sonra Nokia'nın işi çok zor. WP8 gelse ne olur gelmese ne olur?
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Schwartzenius 6 yıl
çıksın artık
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die_caprio 6 yıl
win8 li bir telefon almayı bekliyorum bende.Donanım olarak androidden fazla bir gereksinimi olacağını sanmıyorum win8 in.Beklemeye de değer gibi görünüyor win8
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jovanovic 6 yıl
Gelsin gorelim bakalim.
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nurettinaz 6 yıl
Artik gelsinde bir kurcalayalim nokia nin mukemmel malzeme kalitesi windows un ozellikle destek verdigi yazilimlarla nasil bir harmoni icerisindeler ciddi anlamda buyuk bir merakla bekliyorum
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LordMayros 6 yıl
valla lumia 800 kullanıyorum ki wp7 ilk çıktıgındfan bu yana kullanıyorum ben bu sistemi aşırı memnunum açıkcası ayrıca lumia çok çok kaliteli bence malzeme ve telefon olarak ama bu son tango güncellemesi ve nokia.com.tr nin telefona çok yakında yazıp geri çekmesinden sonra iyice sogudum o kdar kıytırık mülkede kendi dillerinde kullanılırken 70 milyon nüfuslu Türkiyeyi ne zannediyorlar bir anlam veremedim o yuzden büyük konuşmayım ama uyuz oldugum için platform degiştirecegim birdahada dönmeyi düşünmüyorum
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MK* 6 yıl
telefonlarin gelmesi 2013u bulur daha oncede son baharda cikacagina dair aciklamalar vardi ve ayrica telefonlarin Turkiye ye "cok erken" gelmesiyle subattan sonra resmi olarak satin alinabilir, diye bir soylentide bulunuyorum
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Windows10 6 yıl
nokia telefonlar 26-27 eylül'de ki nokia world etkinliğinde tanıtıcaklar. yani bundan sonra piyasaya çıkması 1-2 ayı bulsa bile türkiye'ye gelmeleri aralık 2012- ocak 2013'ü bulabilir. Tabi bi de yüksek fiyatlardan sokarlar. fiyatların alınabilir seviyeye düşmesi ise şubat mart 2013ü bulur. wp7li telefonların türkiyeye gelmemesi büyük şans. wp7 ile wp8 arasındaki en büyük fark kernel. çünkü wp8, windows 8 ve windows rt ile aymı kerneli kullanırken wp7 için durum böyle değildi. wp8 nt tabanını kullanırken wp7/7,5/7,8 ise windows ce tabanlı. zaten bunun için wp7ler wp8e update edilemiyor.
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Protechnology 6 yıl
Tutmaz bu ya. Piyasada android, ios varken.
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DH Misafiri 6 yıl
Nokia Belkide WP8 telefonlarını ekimde piyasaya sürerek daha akıllı biradım atabilir.Bu Telefonları Dünyanın dört bir yanında satışa sunulacağını düşünürsek.
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Turboducato 6 yıl
batanlar bir kapıda toplanıyor nokia ve zynga microsfun peşinde
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SystemApps 6 yıl
WP8 ile bir çok eksik giderilmiş oldu.Aslında türkiyeye yarım yalamak geleceğine pişmiş halde gelecek olması çok iyi oldu.Yani tabaklarınızı hazırlayın taze pişmiş windowsphone geliyor.Jelibonla karın doymaz!
Nokianın wp8li cihazları harika olacak bence.Pureviewin bir benzeri yok.wp8 zaten harika.Kısacası Nokia serüveni kaldığı yerden devam edecek :)
Bence nokianın ilk wp8 cihazı head shot olacak :)Tahminden ziyade bir öngörü ancak şimdiye kadar çoğu tuttu.
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Schwartzenius 6 yıl
Android'e rakip olacağını pek sanmasam da, yine de biraz rekabet havası olabilir .
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Burak1916 6 yıl
mevcut lumia serilerini türkiye ye getirmemeleri normal. bu saatten sonra gelse de kimse o cihazlara para vermez. rakiplerinin çok gerisinde. bide anlamadığım windows phone na türkçe dil desteği bu kadar zor mu! şu ana kadar üretilmiş windowslu telefonlar zaten işe yaramaz yeni çıkacak modeller ne gösterir bilemem herkese iyi forumlar.
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