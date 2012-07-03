DH Özel: Windows Phone son çeyrekte Türkiye'de

Microsoft'un akıllı telefon pazarına yönelik stratejileri şekilleniyor. Windows Mobile'ın yerini alan Windows Phone platformu ile akıllı telefon pazarında yükselişe geçmeyi hedefleyen Redmond merkezli firma, geçtiğimiz günlerde tanıttığı Windows Phone 8 ile bu alandaki iddiasını gözler sermişti. Kimi analistlere göre 2015 yılına kadar Android sonrasında en büyük ikinci mobil platform olacağı düşünülen Windows Phone, Türkçe dil desteği olmadığı için resmi kanallar üzerinden ülkemize giriş yapamamıştı. Elimize ulaşan yeni bilgilere göre Windows Phone 8 ile birlikte Microsoft, Türkiye pazarına da adım atacak.

Windows Phone 8 platformunda, Windows 8 ile aynı çekirdeği kullanan Microsoft, Ekim ayında yapılacak Windows 8 ile birlikte toplu hareket başlatacak ve Windows Phone 8'i de o dönemde dünya çapında satışa sunmuş olacak. Bu bağlamda Windows Phone 8 kullanan akıllı telefonlar da Ekim-Aralık döneminde Türkiye'ye giriş yapmış olacak. İlginç olan bir başka konu ise Nokia'nın mevcut Lumia modelleri. Ürün gamında Lumia 900, Lumia 800 ve Lumia 610 gibi Windows Phone telefonlar bulunan Nokia, edindiğimiz bilgilere göre bu modellerin hiç birisini Türkiye pazarına sunmayacak. Kaldı ki bu modellerin Windows Phone 8 güncellemesi almayacağı yönündeki gelişmeler de dikkate alınırsa bu zaten Finlandiya merkezli şirket için kaçınılmaz son olacak gibi görünüyor.

Tüm bu gelişmeler gösteriyor ki Microsoft, Windows 8 lansmanı ile birlikte yeni ekosistemi hareketini de başlatmış olacak. Dünya çapında pek çok ülkede Windows 8 ve ARM uyumlu versiyonu Windows RT ile birlikte Xbox ve Windows Phone platformunu da kullanıcılarla buluşturarak Apple ve Google'a karşı kendi ekosistemini hızlı bir şekilde yaygınlaştırmayı planlıyor. Xbox 8 alanadı haklarının Microsoft tarafından alınmış olmasa da bunun bir göstergesi olarak nitelendirilebilir. Görünüşe bakılırsa Windows 8 ile birlikte yazılım devi Microsoft için yeni bir dönemin kapısı da aralanmış olacak. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz, yeni bilgiler geldikçe sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz.