DH mobil uygulaması, "en beğenilen yeni uygulamalar" listesine girdi

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teknoloji haberleri ve forum için geliştirilen yeni Android ve iOS uygulamaları DH, Google Play Store’da ve AppStore’da yayınlandıktan kısa bir süre sonra binlerce yeni kullanıcı tarafından indirildi. Kısa süre içinde sizlerden gelen talepler ve görülen yeni ihtiyaçlar doğrultusunda özellikler kazandırılan, hatalarından da arındırılan uygulamamız hem forum hem de ana sayfa haberleri için daha ilgi çekici bir deneyim sunuyor. DonanımHaber’inveiçin geliştirilen yeniveveyayınlandıktan kısa bir süre sonra binlerce yeni kullanıcı tarafından indirildi. Kısa süre içinde sizlerden gelen talepler ve görülen yeni ihtiyaçlar doğrultusundakazandırılan, hatalarından da arındırılan uygulamamız hemhem dehaberleri için daha ilgi çekici bir deneyim sunuyor.





AppStore’da “En Beğenilen Yeni Uygulamalar” arasına girdi

Yayınlandıktan kısa bir süre sonra Google Play Store’da listelere giren DH, Apple editörleri tarafından ise ilk günden en beğenilen yeni uygulamalar listesine taşındı ve ilk sıraya yerleşti. Hem Android hem de iOS tarafından hiçbir hibrit framework kullanılmadan tamamen özgün bir tasarım ve native bir kodlama ile geliştirilen uygulamalara ilerleyen günlerde birçok yeni özellik de eklenmiş olacak.

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İlk sürüm çıktığından bu yana DH uygulamasında neler yaptık?

Düşük sistem kaynaklarına sahip cihazlarda uygulamanın ilk konu açılışını hızlandırdık ve az sayıda cihazda yaşanan çökme sorunlarını ortadan kaldırdık.

sahip cihazlarda uygulamanın ilk konu açılışını hızlandırdık ve az sayıda cihazda yaşanan çökme sorunlarını ortadan kaldırdık. Önbelleğe atılmış haberlerin internet olmadığında Android cihazlarda okunabilmesini sağladık.

Android cihazlarda okunabilmesini sağladık. Aramalarda sonuçara gidememe problemlerini giderdik.

Android 8.0 ve üzeri cihazlarda yaşanan bazı aksaklıkları düzelttik.

cihazlarda yaşanan bazı aksaklıkları düzelttik. Tüm ekranlardan haberlerin haber görünümünde açılmasını sağladık.

Dış bağlantılar için tarayıcıda aç seçeneklerini iyileştirdik.

seçeneklerini iyileştirdik. Video oynatıcıdaki birçok hatayı giderdik ve kontrollerin bazen kaybolmasını sorunlarını çözdük.

birçok hatayı giderdik ve kontrollerin bazen kaybolmasını sorunlarını çözdük. İkinci el bölümünde karşıdaki kişinin referanslarının uygulama içinden de görülebilir olmasını sağladık.

uygulama içinden de görülebilir olmasını sağladık. Gif’lerin oynamamasına neden olan birkaç hatayı çözdük.

Favorilerden haber olan bir konuya gidince en son yoruma odaklanmasını sağladık.

sağladık. Kullanıcıların Favori Forum Tercihlerini istedikleri zaman ayarlayabilmesi için yan menüye ekleme yapıldı.

istedikleri zaman ayarlayabilmesi için yan menüye ekleme yapıldı. Apple TV uygulamasında artık daha fazla video getiriliyor ve Apple Watch’taki bilinen bazı hatalar çözüldü.

uygulamasında artık daha fazla video getiriliyor ve bilinen bazı hatalar çözüldü. Kişisel notlardaki linklere artık tıklanabiliyor.

Ana ekrandaki sıcak fırsatlar kutusunda artık hiç reklam gelmiyor.

kutusunda artık Sistem kaynaklarının daha etkili kullanımı için küçük optimizasyonlar, arayüzde kullanıcı deneyimi odağında iyileştirmeler ve az sayıda kullanıcıda görülen birçok hata düzeltmesi yaptık.

Siz de eğer henüz denemediyseniz içinde hiçbir reklam gösterimi olmayan DH Android uygulamasını buradaki bağlantıdan, iOS uygulamasını da buradaki bağlantıdan hemen ücretsiz olarak indirebilirsiniz.