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DH mobil uygulaması, "en beğenilen yeni uygulamalar" listesine girdi

DonanımHaber’in mobil uygulamaları Google Play Store’da ve AppStore’da yayınlandıktan sonra güncellemeler ile iyileştirilmeye devam ediyor. İşte günce gelişmeler:
1 yıl
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62
Mobil Uygulamalar
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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DH mobil uygulaması,
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DonanımHaber’in teknoloji haberleri ve forum için geliştirilen yeni Android ve iOS uygulamaları DH, Google Play Store’da ve AppStore’da yayınlandıktan kısa bir süre sonra binlerce yeni kullanıcı tarafından indirildi. Kısa süre içinde sizlerden gelen talepler ve görülen yeni ihtiyaçlar doğrultusunda özellikler kazandırılan, hatalarından da arındırılan uygulamamız hem forum hem de ana sayfa haberleri için daha ilgi çekici bir deneyim sunuyor.


AppStore’da “En Beğenilen Yeni Uygulamalar” arasına girdi

Yayınlandıktan kısa bir süre sonra Google Play Store’da listelere giren DH, Apple editörleri tarafından ise ilk günden en beğenilen yeni uygulamalar listesine taşındı ve ilk sıraya yerleşti. Hem Android hem de iOS tarafından hiçbir hibrit framework kullanılmadan tamamen özgün bir tasarım ve native bir kodlama ile geliştirilen uygulamalara ilerleyen günlerde birçok yeni özellik de eklenmiş olacak.

DH mobil uygulaması,
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İlk sürüm çıktığından bu yana DH uygulamasında neler yaptık?

  • Düşük sistem kaynaklarına sahip cihazlarda uygulamanın ilk konu açılışını hızlandırdık ve az sayıda cihazda yaşanan çökme sorunlarını ortadan kaldırdık.
  • Önbelleğe atılmış haberlerin internet olmadığında Android cihazlarda okunabilmesini sağladık.
  • Aramalarda sonuçara gidememe problemlerini giderdik.
  • Android 8.0 ve üzeri cihazlarda yaşanan bazı aksaklıkları düzelttik.
  • Tüm ekranlardan haberlerin haber görünümünde açılmasını sağladık.
  • Dış bağlantılar için tarayıcıda seçeneklerini iyileştirdik.
  • Video oynatıcıdaki birçok hatayı giderdik ve kontrollerin bazen kaybolmasını sorunlarını çözdük.
  • İkinci el bölümünde karşıdaki kişinin referanslarının uygulama içinden de görülebilir olmasını sağladık.
  • Gif’lerin oynamamasına neden olan birkaç hatayı çözdük.
  • Favorilerden haber olan bir konuya gidince en son yoruma odaklanmasını sağladık.
  • Kullanıcıların Favori Forum Tercihlerini istedikleri zaman ayarlayabilmesi için yan menüye ekleme yapıldı.
  • Apple TV uygulamasında artık daha fazla video getiriliyor ve Apple Watch’taki bilinen bazı hatalar çözüldü.
  • Kişisel notlardaki linklere artık tıklanabiliyor.
  • Ana ekrandaki sıcak fırsatlar kutusunda artık hiç reklam gelmiyor.
  • Sistem kaynaklarının daha etkili kullanımı için küçük optimizasyonlar, arayüzde kullanıcı deneyimi odağında iyileştirmeler ve az sayıda kullanıcıda görülen birçok hata düzeltmesi yaptık.

Siz de eğer henüz denemediyseniz içinde hiçbir reklam gösterimi olmayan DH Android uygulamasını buradaki bağlantıdan, iOS uygulamasını da buradaki bağlantıdan hemen ücretsiz olarak indirebilirsiniz.


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dr20mouse 1 yıl en beğenilen
Android tarafında tasarımı çok kötü. Keşke Google material tasarıma uygun tasarlansaymış.
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Whippoorwill 1 yıl
Gerçekten büyük emek var uygulamada. Emeğine sağlık herkesin.
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___Lawyer___ 1 yıl
Uygulama gerçekten harika. Donanımhaber’e yakışır bir uygulama sonunda olmuş. Türkiye’nin en büyük forum sitesinin yıllardır eksikliği doğrudüzgün bir uygulamasının olmamasıydı. Emeği geçen herkesin ellerine sağlık.
Uygulama gerçekten harika. Donanımhaber’e yakışır bir uygulama sonunda olmuş. Türkiye’nin en büyük forum sitesinin yıllardır eksikliği doğrudüzgün bir uygulama...
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1 Avatar
scorpion20 2 ay
uygulamay lafım yok da webte şu gülücükler hatalı çıkıyor halen düzelmedi
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-Master 2 ay
Uygulamayı yeni keşfettim, gerçekten şahane olmuş elinize sağlık. Sizden bir isteğim aynı ekşi sözlük, reddit gibi sitelerde olduğu gibi uygulama yönlendirmesi yapmanız. Bu şekilde sadece son konulara bakmak için girebiliyoruz. Örneğin İnternete bir şey aratırken otomatik uygulamayı açması daha iyi olur ve kullanımı arttırır.
Son olarak bir de çentik uyumu yaparsanız çok güzel olur. Üst siyah pek hoş durmuyor en üst renktekiyle yani beyazla uyumlu olursa daha hoş durur.
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Sp!deR 2 ay
iOS'da bluetooth kulaklık ile müzik dinlerken uygulamaya girince müzik duruyor. Sanki video açmışım gibi. Bu sorun çözülürse iyi olur.
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The Ace of Spades 7 ay
En beğenilen mi ? Kullandığım en kötü uygulama DH olabilir .
Giriş yapamıyordu hesaba bu bile yeter
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gun 7 ay The Ace of Spades
Şu an girebiliyor musunuz eğer devam ediyorsa sorununuz çözelim bizede yardımcı olmuş olursunuz.
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pgdnBREAK 7 ay
Gece modu var mı uygulama da?
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gun 7 ay pgdnBREAK
Gece modu ne yazık ki şu an için yok koşa vadede eklememiz teknik olarak zor o yüzden ilerki zamanlarda ise kesinlikle yapacağız.
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gun 1 yıl ByBaterist
Ne yaparken tam atıyor mümkünse video alabilir miyiz acaba ?
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YETISEN 10 ay gun
arama kısmında konu ararken bazen sonuç bulunamıyor sebebi nedir? 7+ cihaz son sürüm yüklü.
ayrıca bulunan sonuçlar aşağı kaydırılırken yine sonuç bulunamadı yazıyor. ve güncellemeler gelmeden önce uygulama hızlıydı iyice yavaşladı.
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ByBaterist 1 yıl
uygulama sürekli çöküyor.
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gun 1 yıl yhackup
Daha bir kalın yaparsak dikkat çeker umarım. Teşekkürler dikkat çektiğiniz için.
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yhackup 1 yıl gun
Rica ederim ilginiz için ben teşekkür ederim.
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gun 1 yıl Lars Mikael Akerfeldt
iOS de bir sorun yok büyük ihtimal hata var. En kısa sürede ilk güncellemede düzeltelim.
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gun 1 yıl Lars Mikael Akerfeldt
Ben iOS sürüm kullanıyorum konu sonunu yukarı çekince yeni mesaj geldi. Siz ne gibi bir sorunla karşılaşıyorsunuz ?
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Lars Mikael Akerfeldt 1 yıl gun
Konu içinde yukarı çekince yenileniyor ancak mesela konu dışında en üstte çoğu tarayıcıda olduğu gibi aşağı çekince ok dönüyor ama yenilenmiyor. Geri tuşuna basıp tekrar konu dışına basmam gerekiyor.
Android sürüm.
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