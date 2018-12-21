DH ziyaretçilerine Glovo’da 20 TL indirim

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Ülkemizde hızlı bir şekilde büyüme gösteren kişisel kurye hizmeti Glovo, DonanımHaber ziyaretçilerine özel 30 TL siparişe 20 TL indirim hazırladı.

İstanbul ve İzmir’de hizmet veren Glovo uygulaması, kişiye özel kurye hizmeti sunuyor. Örneğin çevrenizde bulunan restoranlardan paket siparişi verebilir veya market alışverişinizi kapınıza getirebilirsiniz.

Kullanıcıların mobil uygulama üzerinden diledikleri ürünü sipariş vermelerini, istedikleri yerden paket aldırmalarını ya da istedikleri yere paket bıraktırmalarını sağlayan Glovo; yemekten market alışverişine, kişisel bakımdan hediyelik eşyaya kadar uzanan geniş bir ürün gamında hizmet sunuyor.

Yemek siparişlerinde Glovo ücretsiz hizmet sunarken; yemek dışı hizmetlerde ise ortalama 4.90 TL kurye ücreti talep ediyor. Siparişinizin konumunu canlı olarak uygulamadan takip edebiliyorsunuz. Sorun ulaşması durumunda çağrı merkezi çalışanları sizinle iletişime geçiyor.

“Ne istersin” ile her şey kapında

Uygulamada bulunan “Ne İstersin?” seçeneği ile kullanıcılar motosiklet ile taşınabilecek ve yasal açıdan sıkıntı olmayacak tüm ürünlerin teslimatını yapabiliyor. Glovo, istediğiniz ürünü çevredeki dükkanlardan alıp size getiriyor. Glovo’nun bu özelliği sayesinde ihtiyacınız olan bir kıyafeti, fotoğraf makinenize uygun lensi, sevdiğiniz kişiye o çok istediği hediyeyi kolaylıkla sipariş edebilirsiniz.

Haziran ayında İstanbul’da yakın dönemde de İzmir’de faaliyet gösterrmeye başlayan Glovo, şu anda 20 ülkede hizmet veriyor. Türkiye, Glovo’nun büyümeyi hedeflediği ülkelerin başında geliyor. İstanbul’da şu anda 900 kurye, Glovo adına taşımacılık yapıyor.

Glovo'nun hizmet verdiği semtler

İstanbul Avrupa Yakası: Karaköy, Beyoğlu, Galata, Taksim, Şişhane, Harbiye, Kabataş, Beşiktaş, Dolmabahçe, Ortaköy, Arnavutköy, Bebek, Rumeli Hisarı, Emirgan, Maslak, Ayazağa, Seyrantepe, Levent, 4. Levent, Gültepe, Etiler, Ulus, Levazım, Şişli, Mecidiyeköy, Okmeydanı, Gayrettepe, Nişantaşı, Teşvikiye.

Karaköy, Beyoğlu, Galata, Taksim, Şişhane, Harbiye, Kabataş, Beşiktaş, Dolmabahçe, Ortaköy, Arnavutköy, Bebek, Rumeli Hisarı, Emirgan, Maslak, Ayazağa, Seyrantepe, Levent, 4. Levent, Gültepe, Etiler, Ulus, Levazım, Şişli, Mecidiyeköy, Okmeydanı, Gayrettepe, Nişantaşı, Teşvikiye. İstanbul Anadolu Yakası: Acıbadem, Altunizade, Üsküdar, Kadıköy, Moda, Batı Ataşehir, Haydarpaşa, Koşuyolu, Kozyatağı, Sahrayıcedit, Fenerbahçe, Caddebostan, Erenköy, Suadiye, Göztepe.

Acıbadem, Altunizade, Üsküdar, Kadıköy, Moda, Batı Ataşehir, Haydarpaşa, Koşuyolu, Kozyatağı, Sahrayıcedit, Fenerbahçe, Caddebostan, Erenköy, Suadiye, Göztepe. İzmir: Alsancak

DH ziyaretçilerine 20 TL indirim kodu: DONANIM20

DH’ye özel hazırlanan indirim kodu ile ilk siparişinizde 20 TL indirimden yararlanabilirsiniz. “DONANIM20” promosyon kodunu hesabınıza ekledikten sonra 30 TL ve üzeri siparişinizde anında 20 TL indirim uygulanacak. Kod, sadece ilk sipariş için geçerlidir. Hesaba eklendikten sonra 7 gün içerisinde kullanılabilir. 27 Aralık tarihine kadar kodu hesabınıza ekleyebilirsiniz.