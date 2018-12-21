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DH ziyaretçilerine Glovo’da 20 TL indirim

Kişiye özel kurye hizmeti Glovo'da DH ziyaretçilerine özel indirim kodu ile 30 TL üzeri siparişlerinizi 20 TL indirimle satın alabilirsiniz. Glovo, İstanbul ve İzmir'de faaliyet gösteriyor.
5 ay
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Mobil Uygulamalar
Yusuf Akbaş
Yazar
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DH ziyaretçilerine Glovo’da 20 TL indirim
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Ülkemizde hızlı bir şekilde büyüme gösteren kişisel kurye hizmeti Glovo, DonanımHaber ziyaretçilerine özel 30 TL siparişe 20 TL indirim hazırladı.

İstanbul ve İzmir’de hizmet veren Glovo uygulaması, kişiye özel kurye hizmeti sunuyor. Örneğin çevrenizde bulunan restoranlardan paket siparişi verebilir veya market alışverişinizi kapınıza getirebilirsiniz.

Kullanıcıların mobil uygulama üzerinden diledikleri ürünü sipariş vermelerini, istedikleri yerden paket aldırmalarını ya da istedikleri yere paket bıraktırmalarını sağlayan Glovo; yemekten market alışverişine, kişisel bakımdan hediyelik eşyaya kadar uzanan geniş bir ürün gamında hizmet sunuyor.

Yemek siparişlerinde Glovo ücretsiz hizmet sunarken; yemek dışı hizmetlerde ise ortalama 4.90 TL kurye ücreti talep ediyor. Siparişinizin konumunu canlı olarak uygulamadan takip edebiliyorsunuz. Sorun ulaşması durumunda çağrı merkezi çalışanları sizinle iletişime geçiyor.

“Ne istersin” ile her şey kapında

Uygulamada bulunan “Ne İstersin?” seçeneği ile kullanıcılar motosiklet ile taşınabilecek ve yasal açıdan sıkıntı olmayacak tüm ürünlerin teslimatını yapabiliyor. Glovo, istediğiniz ürünü çevredeki dükkanlardan alıp size getiriyor. Glovo’nun bu özelliği sayesinde ihtiyacınız olan bir kıyafeti, fotoğraf makinenize uygun lensi, sevdiğiniz kişiye o çok istediği hediyeyi kolaylıkla sipariş edebilirsiniz.

Haziran ayında İstanbul’da yakın dönemde de İzmir’de faaliyet gösterrmeye başlayan Glovo, şu anda 20 ülkede hizmet veriyor. Türkiye, Glovo’nun büyümeyi hedeflediği ülkelerin başında geliyor. İstanbul’da şu anda 900 kurye, Glovo adına taşımacılık yapıyor.

Glovo'nun hizmet verdiği semtler

  • İstanbul Avrupa Yakası: Karaköy, Beyoğlu, Galata, Taksim, Şişhane, Harbiye, Kabataş, Beşiktaş, Dolmabahçe, Ortaköy, Arnavutköy, Bebek, Rumeli Hisarı, Emirgan, Maslak, Ayazağa, Seyrantepe, Levent, 4. Levent, Gültepe, Etiler, Ulus, Levazım, Şişli, Mecidiyeköy, Okmeydanı, Gayrettepe, Nişantaşı, Teşvikiye.
  • İstanbul Anadolu Yakası: Acıbadem, Altunizade, Üsküdar, Kadıköy, Moda, Batı Ataşehir, Haydarpaşa, Koşuyolu, Kozyatağı, Sahrayıcedit, Fenerbahçe, Caddebostan, Erenköy, Suadiye, Göztepe.
  • İzmir: Alsancak

DH ziyaretçilerine 20 TL indirim kodu: DONANIM20

DH’ye özel hazırlanan indirim kodu ile ilk siparişinizde 20 TL indirimden yararlanabilirsiniz. “DONANIM20” promosyon kodunu hesabınıza ekledikten sonra 30 TL ve üzeri siparişinizde anında 20 TL indirim uygulanacak. Kod, sadece ilk sipariş için geçerlidir. Hesaba eklendikten sonra 7 gün içerisinde kullanılabilir. 27 Aralık tarihine kadar kodu hesabınıza ekleyebilirsiniz.

Glovo uygulamasını aşağıdaki bağlantılardan indirebilirsiniz:
Glovo Android | | Glovo iOS

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.HonouR. 4 ay
saçma kampanya. yeni üyeye zaten 25/15 veriyor otomatik. Burada hem ilk siparişe veriyor hem de 30/20. ne anlamı kaldı
25/20 kod isteyen kayıt olurken 189XH7V kodunu kullanabilir.
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Drxl 4 ay
15 TL hediye kod isteyenler bu kodu kullansın 169RMD5
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altcha 5 ay
PEPSI kodu ile 2 adet 250 ml pepsi ve Doritos Cool&Hot cips bedavaya. Ana ekranda Pepsi menusunden 1 adet ürün ekleyerek alabilirsiniz. İlk defa sipariş verecekler isteyene ozel mesajla referans kodu yollayabilirim.
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mhrUca 5 ay
Bunela sadece sariyere calisiyorlar
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juba09 5 ay
ilk kullanimliksa cop butun kodlar ayni kapiya cikiyor. ayeica ben bir hafta once kullandim bana 15 verdi butun kodlar 20 yazmasina ragmen neye gore hesapliyorlar anlamadim.
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gül_mcd 5 ay
Birdaha bedava olsa siparis vermem esimin ve benim kartimdan 1 tl toplamda 6.tl cekildi bir kac gün sonra iade oldu ama kartları güvenlik sebebi ile degistirdim
Siparis eksik geldi direk ulasabilicegimiz iletisim no yok uygulamadan bildirdim dönüs yok!
Sipsris vericekler sanal kart kullanip sonra o karti kaatim güvenliginiz icin
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dj.trust.06 5 ay
Angara'ya da bekleriz efeeemmm
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carpenokte 5 ay
Kadıköy de hacı başar diye bir yerden kadayıf tatlısı söyledim bu uygulamayla 2 defa, harikaydi.
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adnnoky 5 ay
Kod çalışıyor mu sözde?
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Burnin 5 ay
Bunun yerine birinin (mesela benim
) ref kodumla üye olun. 15/25 indirim kazanın ve bana da indirim kazandırın. Bir miktar parayı size atayım (mesela 7.5 TL uygun gibi). Hem 15 TL indirim kazanın, hem 7.5 TL cebinize girsin, bana da 7.5 TL'lik indirim kalsın. Çok daha mantıklı değil mi?
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