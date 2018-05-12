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DJI Phantom 4 Pro V2.0 duyuruldu

Yeni bir model duyurmak yerine eski modelini revize ederek güncelleyen DJI, Phantom 4 Pro V2.0 adıyla satışa sunuyor. DJI Phantom 4 Pro V2.0 özellikleri ve fiyatı haberimizde.
1 yıl
4,1b
1
2
Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
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Ticari Drone sektörünün bir numaralı ismi DJI, popüler Phantom serisine yeni bir üye ekledi. Firma tamamen baştan tasarlamak yerine DJI Phantom 4 Pro modelini elden geçirerek yenilemiş.

DJI Phantom 4 Pro V2.0 özellikleri ve fiyatı

Profesyonel kullanıcıları hedefleyen DJI Phantom 4 Pro V2.0 versiyonu OcuSync aktarım teknolojisi ile video aktarımlarını yüksek çözünürlük ve düşük gecikme süresi ile gerçekleştiriyor. Ayrıca DJI Goggles gözlükleri ile doğrudan araca bağlanarak ilk şahıs açısı ile uçuşu tecrübe etmek mümkün hale getirilmiş.

Phantom 4 Pro modelinin ikonik beyaz tasarımını benimseyen yeni 2.0 versiyonu, pervane motorlarını optimize ederek gürültüyü yüzde 60 oranında azaltmayı başarmış.

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Bunun haricinde 1 inçlik CMOS sensör 4K 60fps hızında videolar kaydedebiliyor. 7Km aktarım mesafesi varken tek şarjda 30 dakika havada kalabiliyor. 5 yönlü engel algılama sistemi ile havada en iyi uçuş tecrübesi sağlanıyor.

Diğer taraftan kontrolcü de Phantom 4 Pro+ V2.0 olarak yenilendi. Kontrolcüye entegre edilen 5.5 inçlik Full HD ekran dış mekanlarda da seçilebilir bir parlaklık sunuyor. Ekran ayrı bir opsiyon olarak sunulacak.

DJI Phantom 4 Pro V2.0 versiyonu standart kontrolcü dahil 1499$ fiyat etiketine sahip. Entegre ekranlı kontrolcü isterseniz fiyat 1799$ seviyesine yükseliyor.


https://www.gizmochina.com/2018/05/11/dji-phantom-4-pro-v2-0-edition-launched-with-improved-features/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
OverClocK1ng 1 yıl
The Phantom Menace bekliyorum..
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veteriner69 1 yıl
Ben Phantom 5'i bekliyorum.
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