Microsoft yeni bir akıllı hoparlör tasarımı için kolları sıvadı

Akıllı hoparlör pazarına ilk adımı atmak adına Harman Kardon ile Invoke adında bir hoparlör geliştiren Microsoft, bugüne kadar ilgi uyandırabilmiş değil. Bunun üzerine firma kendi referans hoparlörünü geliştirme kararı aldı.

Referans tasarım geliştiriyor

Sektörden gelen bilgilere göre Tayvanlı tedarikçi Quanta ile iş birliği yapan Microsoft, diğer üreticilere referans olacak bir hoparlör tasarımı geliştirmeye başladı. Cortana dijital asistanı temelinde yükselecek hoparlör giriş seviyesi bir telefon donanımına sahip olacak.

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Son dönemde Nesnelerin İnterneti sektöründe ilgi gören Cortex-A7 tabanlı Snapdragon 212 platformunu kullanacak olan hoparlör, rakip ürünler gibi sayısız fonksiyonu yerine getirecek.

Referans tasarım olduğu için doğrudan Microsoft imzası taşımayacak. Hololens örneğinde gördüğümüz gibi Cortana tabanlı bir akıllı hoparlör geliştirmek isteyen üreticiler bu tasarımı temel alacak.

Amazon Echo veya Google Home gibi doğrudan rekabet edecek bir ürün geliştirmek yerine referans tasarım üzerinden gitmeyi tercih eden Microsoft, özellikle Xiaomi gibi Çinli üreticilerin popülaritesinden yararlanmayı planlıyor. Hatırlanacağı üzere iki firma yapay zeka tabanlı hoparlörler için iş birliği kararı almıştı.