DJI Spark sızdırıldı

Ticari drone modelleri dendiğinde artık akla ilk gelen firma olmayı başaran Çinli DJI, yeni bir hava aracı üzerinde çalışıyor. Görüntüleri çeşitli sitelerde ortaya çıkmaya başlayan DJI Spark, önceki Mavic Pro modelinin biraz daha küçük hali gibi görünüyor.

DJI Spark drone modelinin hangi tür aktiviteler için tasarlandığı henüz bilinmiyor. Bir özçekim aracı olabileceği gibi küçük gövdesiyle bir yarış aracı da olabilir. Şimdilik kaynakların tahminleri bu yönde.

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Aracın teknik detayları net değil. Bununla birlikte görsellerden yer konumlaması için alt kısmında sensörler olduğu anlaşılıyor. Ayrıca kamera farklı bir gimbal tasarımı üzerine oturtulmuş. Yine kameranın sadece aşağı ve yukarı hareket ettiği, sağa veya sola dönmek için gövdeyi döndürmek zorunda kalacağı tahmin ediliyor.

DJI Spark özellikle katlanabilir Mavic Pro tarzından hoşlanan ancak büyük paralar harcamak istemeyen tüketicilere yönelik geliştirilmiş bir cihaz olacak. Fiyatı da muhtemelen çok daha aşağıda belirlenecektir. DJI Spark modelinin ne zaman piyasaya çıkacağı ise netlik kazanmadı.