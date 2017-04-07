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DJI Spark sızdırıldı

DJI firmasının Mavic Pro adındaki üst seviye Drone tasarımını çok beğenen ancak fazla para da vermek istemeyenler için Spark adında yeni bir model hazırlanıyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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Ticari drone modelleri dendiğinde artık akla ilk gelen firma olmayı başaran Çinli DJI, yeni bir hava aracı üzerinde çalışıyor. Görüntüleri çeşitli sitelerde ortaya çıkmaya başlayan DJI Spark, önceki Mavic Pro modelinin biraz daha küçük hali gibi görünüyor.

DJI Spark drone modelinin hangi tür aktiviteler için tasarlandığı henüz bilinmiyor. Bir özçekim aracı olabileceği gibi küçük gövdesiyle bir yarış aracı da olabilir. Şimdilik kaynakların tahminleri bu yönde.

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Aracın teknik detayları net değil. Bununla birlikte görsellerden yer konumlaması için alt kısmında sensörler olduğu anlaşılıyor. Ayrıca kamera farklı bir gimbal tasarımı üzerine oturtulmuş. Yine kameranın sadece aşağı ve yukarı hareket ettiği, sağa veya sola dönmek için gövdeyi döndürmek zorunda kalacağı tahmin ediliyor.

DJI Spark özellikle katlanabilir Mavic Pro tarzından hoşlanan ancak büyük paralar harcamak istemeyen tüketicilere yönelik geliştirilmiş bir cihaz olacak. Fiyatı da muhtemelen çok daha aşağıda belirlenecektir. DJI Spark modelinin ne zaman piyasaya çıkacağı ise netlik kazanmadı.

 

https://techcrunch.com/2017/04/06/the-leaked-dji-spark-looks-to-be-the-mavic-pros-little-bother/ Yorum Yaz
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__By_CiN_oO__ 2 yıl
Yakında bu tür ürünlerin kargo taşımak için kullanıldıklarını da görürüz =))
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Kerim5100 2 yıl
DJI Mavic Pro, drone sektörünün başına gelen belki de en iyi şey. Ama bize değil orası kesin :( Bu Spark da zamanında Parrot'un çıkardığı quadcopterimsilere kaliteli bir alternatif olacak gibi duruyor.
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SkyTech74 2 yıl
İş yerine almıştık bir tane mavic pro. İlk uçuş için kılavuz okumaya falan gerek yok, odada uçar dediler. İlk uçuşta az daha katil drone oluyordu. Az daha biri parmağını kaptıracaktı. Çizik ile kurtulmuştu. Manyetik yerinde etkisi büyük.
Firmayı aradık. Uçuş eğitimi için konuşuldu. Telefon kapatırken firma yetkilisi demesin mi! "Drone u kaldıracaksanız sakın kapalı alanda kaldırmayın. "
Baya bir gülmüştük.
Şaka bir yana YouTube da gösteriyorlar bu canavarı. Kemiğe kadar alıyor rahat.
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berkerden 2 yıl SkyTech74
SkyTech74

İş yerine almıştık bir tane mavic pro. İlk uçuş için kılavuz okumaya falan gerek yok, odada uçar dediler. İlk uçuşta az daha katil drone oluyordu. Az daha biri parmağını kaptıracaktı. Çizik ile kurtulmuştu. Manyetik yerinde etkisi büyük.



Firmayı aradık. Uçuş eğitimi için konuşuldu. Telefon kapatırken firma yetkilisi demesin mi! "Drone u kaldıracaksanız sakın kapalı alanda kaldırmayın. "



Baya bir gülmüştük.



Şaka bir yana YouTube da gösteriyorlar bu canavarı. Kemiğe kadar alıyor rahat.

Yanlış yönlendirme kurbanı oluyormuşsunuz az kalsın. Kesinlikle öyle hiç bilmeden açtım, uçurdum şeklinde olacak cihazlar değil bunlar. Eski cihazlara göre çok daha kolay uçsalar da bilgisiz şekilde uçurulacak cihazlar değiller. Temel az da olsa bir eğitim, tecrübe, araştırma lazım.
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muticoo 2 yıl
DJI bu işi biliyor. bak onu biliyorum ;)
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Batumatu 2 yıl
Mavic olağanüstü başarılı. Hiç kullandınız mi bilmiyorum ama kendinizi 100 yıllık drone pilotu gibi hissediyorsunuz, Phantom 4 kadar kaliteli çekim yapmıyor ama çok çok çok daha iyi uçtuğu kesin. Heyecanla bekliyorum yeni makineyi
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