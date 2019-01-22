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DJI firmasında büyük yolsuzluk yaşandı, soruşturma başlatıldı

DJI üretim bantlarında çalışan bazı kişilerin dışarıdan tedarik ettikleri bileşen fiyatlarını şişirerek firmayı zarara uğrattıkları tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
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Global pazarda büyük paya sahip teknoloji devlerinde zaman zaman yolsuzluklar yaşandığını görüyoruz. Japon Toshiba’nın mali tabloları şişirdiğinin anlaşılmasının ardından DJI da büyük bir yolsuzluk olayı ile sarsıldı.

Uzun süre sakladılar

Gelen bilgilere göre Drone üretim hattında görevli bazı çalışanlar, tedarik edilen belirli parçaların fiyatını şişirerek firmaya girişini yaptı. Bunun sonucunda üretilen Drone modellerinin fiyatı yükseldi ve aradaki fiyat farkı da bu kişilerin cebine girdi.

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DJI olayı öğrendikten sonra bazı kişileri işten çıkardı ve 40 kişi hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yolsuzluk yapan kişilerin yaklaşık 150 milyon dolar civarında bir meblağı hesaplarına geçirdiği tahmin ediliyor.

Çin devlet başkanı Xi Jinping’in yolsuzlukla mücadele konusunda büyük bir baskı yapması özel şirketlerin de işi sıklaştırmasına neden oldu. DJI’ın yaşadığı olay imajını da kötü etkileyecektir.

Dünya çapında 14 bin çalışanı olan DJI her ne kadar pazarda yüzde 50 civarında paya sahip olsa da son dönemde satışların düşmesi nedeniyle sıkıntılar yaşıyordu. 150 milyon dolarlık yolsuzluk doğrudan firmanın faaliyet karını etkileyen bir konu. Muhtemelen bu fiyat şişirme konusu uzun döneme yayılmış bir olay zira firmanın 2018 yıl genelinde zarar etmemesi bunu gösteriyor.

 

https://www.engadget.com/2019/01/21/dji-loss-employee-fraud/ Yorum Yaz
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Silver_Code 3 ay en beğenilen
Bize mi özeniyorlar anlamadım ama,bu konularda daha bizden öğrenecek çok şeyleri var.
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Piêr Dé Sans 3 ay
Üretim hattında çalışan bir adam, parça maliyetini nasıl arttırabilir ki? Bant çalışanı satın alma fiyatlarına, üretim maaliyetine karışamaz bunlar farklı departmanların işi. Haberde bir yanlışlık olmasın?
Sizin söylediğiniz arçelik in üretim bandındaki adamın çamaşır makinesi fiyatına müdahele etmesi gibi. Çok uzak ihtimal.
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MS4343 3 ay
Az para da değil, 150 Milyon dolar!
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Müştemilat Bey 3 ay
Hbarin resmini gorunce sizde yuklenememis resim hatası olarak gormedinizmi?
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Silver_Code 3 ay en beğenilen
Bize mi özeniyorlar anlamadım ama,bu konularda daha bizden öğrenecek çok şeyleri var.
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