Xiaomi rekabeti Afrika kıtasına yayacak

Akıllı telefon pazarında payını arttırdıkça Xioami’nin omzundaki yük de haliyle artıyor. Firma hali hazırda yoğun rekabet olan pazarların haricinde kısmen az yoğun olan pazarlar arayarak fırsatı kolluyor. Şimdi sırada Afrika var.

Yeni rekabet alanı

Afrika kıtasında pazarın lideri Samsung durumunda. Bununla birlikte Tecno markası ikinci, Itel markası üçüncü ve Infinix markası da beşinci sırada yer alıyor. Bu üç marka Çinli Transsion Holdings’e ait. Böylece en fazla pay Çinli şirketin oluyor. Huawei markası ise dördüncü sırada.

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Xiaomi kıtaya daha önce birkaç model sunmuştu ancak resmi bir ofis yer almıyor. Ayrıca kıtada Mi markasının tescilini elinde tutan başka bir üretici daha var. Bu bakımdan biraz mücadele etmek gerekiyor.

Sektörden gelen bilgilere göre Xiaomi bu mücadeleye girme kararı verdi. African Regional Department olarak faaliyete başlayan bölüm ülke ülke nabız tutacak ve resmi faaliyetlere başlamak için fırsat kollayacak. Böylece Afrika’da üç büyük Çinli firmanın rekabeti yaşanacak. Bu durum elbette Samsung’u olumsuz etkileyecektir. Firma hali hazırda Çin ve Hindistan’da yoğun rekabet nedeniyle zorlanıyor. Diğer taraftan Güney ve Güneydoğu Asya için yeni bir departman faaliyete geçti.