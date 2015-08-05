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DJI, yeni drone modeli Phantom 3 Standard'ı duyurdu

3 yıl
3,3b
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10
Operatörler - Kurumsal Haberler
Can Tunçer
Haber Editörü
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DJI, yeni drone modeli Phantom 3 Standard'ı duyurdu
 
Drone pazarının önemli ismi DJI, ürün gamına yeni geliştirdiği Phantom 3 Standard modelini de dahil etti.
Daha gelişmiş özellikler sunan 1000$'lık Phantom 3 Advanced ve 1,250$'lık Phantom 3 Professional altına konumlandırılan 800$'lık Phantom 3 Standard, tasarımsal olarak serinin geneline uyuyor ancak bazı önemli özellikleri bünyesine barındırmıyor. Bunların başında aşağıya dönebilen kameranın olmaması, LightBridge kablosuz görüntü aktarma teknolojisini taşımaması (Sadece 720p canlı görüntü aktarabiliyor) ve hepsinden önemlisi GLONASS konum tanımlama sistemine destek vermemesi geliyor.
Bu teknik detaylarından yoksun olmasına rağmen 699$'lık DJI Vision 2+'den daha iyi kameraya, daha geniş çalışma mesafesine ve daha yüksek batarya ömrüne sahip olan yeni Phantom 3 Standard, geliştirilmiş kontrolcüsüyle rahat bir uçuş sunuyor ve 3 eksenli görüntü sabitleme sağlayan Gimbal birimiyle 12MP çözünürlüğünde fotoğraf, 2.7K çözünürlükte ise kaliteli video çekimleri gerçekleştirebiliyor. Bağlantı için kendi WiFi ağını oluşturabilen drone, akıllı telefonlarla bağlantı kurabiliyor ve 25 dakika boyunca havada kalabiliyor.
DJI Phantom 3 Standard'ın tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
DJI, yeni drone modeli Phantom 3 Standard'ı duyurdu
 

http://www.theverge.com/2015/8/5/9099799/new-dji-drone-phantom-3-standard Yorum Yaz
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kırmızıbey 3 yıl
Videoyu izleyince 5000tl bile uygun olabilir.Özellikle çekim yapan arkadaşlar için
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kırmızıbey 3 yıl
Videoyu izleyince 5000tl bile uygun olabilir.Özellikle çekim yapan arkadaşlar için
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personalcomputer 3 yıl
Drone çok ilginç bir cihaz, daha fazla geliştirilmesini umarım.
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ceo-tr 3 yıl
arkadaş üstte yazmış. linkini bile vermiş. hemde iki üst modelinin. 4800 TL diye. :)
bu muhtemel 3500 TL civarında olur. bırakın artık 10000 TL yi. :)
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Umutcan 3 yıl
Dolar sağolsun yine de pahalı bence, Amerikadaki adam 3000 dolarlık maaşıyla bunu 800'e alıyor, para değil. Burada maaşlar göz önüne alınınca 3.500tl bir hobiye vermek çok çok büyük para.
İleride ben de böyle drone veya r/c uçak hobisine girmeyi düşünüyorum, youtube'da izlediğim üzere fpv kameralı sistemler çok eğlenceli görünüyor.
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kadirirdem 3 yıl
10000 den aşşa olmaz muhtemelen...
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personalcomputer 3 yıl
Güzel özellikler fakat 10 binden aşağı olmaz.
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CanTnçr 3 yıl personalcomputer
personalcomputer

Güzel özellikler fakat 10 binden aşağı olmaz.

Ürünün fiyatı haberde de belirttiğim üzere 800$ seviyesinde
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