DJI, yeni drone modeli Phantom 3 Standard'ı duyurdu

Drone pazarının önemli ismi DJI, ürün gamına yeni geliştirdiği Phantom 3 Standard modelini de dahil etti.

Daha gelişmiş özellikler sunan 1000$'lık Phantom 3 Advanced ve 1,250$'lık Phantom 3 Professional altına konumlandırılan 800$'lık Phantom 3 Standard, tasarımsal olarak serinin geneline uyuyor ancak bazı önemli özellikleri bünyesine barındırmıyor. Bunların başında aşağıya dönebilen kameranın olmaması, LightBridge kablosuz görüntü aktarma teknolojisini taşımaması (Sadece 720p canlı görüntü aktarabiliyor) ve hepsinden önemlisi GLONASS konum tanımlama sistemine destek vermemesi geliyor.

Bu teknik detaylarından yoksun olmasına rağmen 699$'lık DJI Vision 2+'den daha iyi kameraya, daha geniş çalışma mesafesine ve daha yüksek batarya ömrüne sahip olan yeni Phantom 3 Standard, geliştirilmiş kontrolcüsüyle rahat bir uçuş sunuyor ve 3 eksenli görüntü sabitleme sağlayan Gimbal birimiyle 12MP çözünürlüğünde fotoğraf, 2.7K çözünürlükte ise kaliteli video çekimleri gerçekleştirebiliyor. Bağlantı için kendi WiFi ağını oluşturabilen drone, akıllı telefonlarla bağlantı kurabiliyor ve 25 dakika boyunca havada kalabiliyor.

DJI Phantom 3 Standard'ın tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.theverge.com/2015/8/5/9099799/new-dji-drone-phantom-3-standard