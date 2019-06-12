DJI yeni eğitim robotunu duyurdu

Ticari Drone sektöründe lider durumda olsa da Çinli DJI firmasının asıl uzmanlık alanı robotik teknolojiler. Firma zaman zaman katma değer üreten projelerle karşımıza çıkıyor. DJI RoboMaster S1 eğitim için tasarlanmış ilk DJI robotu olma özelliğine sahip.

DJI RoboMaster S1 özellikleri ve fiyatı

DJI RoboMaster S1 gelişmiş sensörlere sahip geniş kapsamlı bir eğitim robotu ve elinden geldiği kadar uygun fiyatı ile rekabete katılmayı amaçlıyor. Genelde bu alandaki robot projeleri ya daha küçük çaplı teknolojilere sahip ya da daha pahalı modüllerle genişletilebiliyor.

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DJI RoboMaster S1 robotu 31 farklı sensörü ile çevresindeki ortamı olabildiğince detaylandırıyor. Bir motor, Mecanum tekerlekler, mekanik bir gimbal, geniş açı kamera, altı adet PWM genişleme modülü ile robot pek çok projeye hazır.

Yazılımı içerisinde 6 adet yapay zekâ paketi yer alıyor. Bunlar görsel bilişim ve nesne tanıma üzerine tasarlanmış. Kullanıcı isterse Phyton veya daha basit Scratch dili ile kendisine göre programlama da yapabiliyor. Robot diğer S1 robotlarla farklı mücadelelere girişebiliyor.

DJI RoboMaster S1 için 499$ fiyat etiketi belirlenmiş. PlayMore adındaki daha kapsamlı paket ise yıl sonuna doğru piyasada olacak. Bu pakette oyun kontrolcüsü, ekstra batarya ve atış için jel kapsüller yer alıyor. DJI eğitim kurumlarına çeşitli indirimler sunacak.