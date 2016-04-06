DOTA 2'ye sanal gerçeklik desteği geliyor

Valve'ın oldukça popüler olan MOBA türündeki oyunu DOTA 2 için sanal gerçeklik desteği gelecek. Tabi bu sanal gerçeklik desteği sandığınız gibi oyunun dünyasını kahramanların gözünden görme şansı sunmayacak, tam tersine oyun seyirciler için daha gerçekçi hale geliyor.

Aşağıdaki videoda da görebileceğiniz gibi oyunu dev ekranda izlerken çevremize baktığımızda kahramanlarımızla ilgili detaylı bilgiler görme şansı yakalayacağız. Bunun yanında çeşitli istatistiksel bilgileri de istediğimiz an görebilme olanağına sahip olacağız.

Valve bu desteği tahmin ettiğiniz gibi HTC ile ortak olarak geliştirdiği Vive adlı sanal gerçeklik kaskı için hazırlıyor. Dünya çapında e-spora ilginin bir hayli yüksek olduğunu ve oyuncuların iyi para harcadığını düşünürsek sırf bu tür oyunlar için bile sanal gerçeklik cihazı alacak insanlar olacaktır çıkarımını yapabiliriz.

http://www.engadget.com/2016/04/05/dota-2-vr-spectator-mode-teaser/?ncid=txtlnkusaolp00000595