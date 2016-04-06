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DOTA 2'ye sanal gerçeklik desteği geliyor

Valve'ın oldukça popüler olan MOBA oyunu DOTA 2 için sanal gerçeklik desteği geliyor. Bu sayede oyundaki kahramanlar hakkında daha detaylı bilgi alma şansı yakalayacağız.
3 yıl
3,2b
1
11
Oyunlar
Alkan Adakaner
Haber Editörü
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DOTA 2'ye sanal gerçeklik desteği geliyor
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Valve'ın oldukça popüler olan MOBA türündeki oyunu DOTA 2 için sanal gerçeklik desteği gelecek. Tabi bu sanal gerçeklik desteği sandığınız gibi oyunun dünyasını kahramanların gözünden görme şansı sunmayacak, tam tersine oyun seyirciler için daha gerçekçi hale geliyor.
Aşağıdaki videoda da görebileceğiniz gibi oyunu dev ekranda izlerken çevremize baktığımızda kahramanlarımızla ilgili detaylı bilgiler görme şansı yakalayacağız. Bunun yanında çeşitli istatistiksel bilgileri de istediğimiz an görebilme olanağına sahip olacağız.
Valve bu desteği tahmin ettiğiniz gibi HTC ile ortak olarak geliştirdiği Vive adlı sanal gerçeklik kaskı için hazırlıyor. Dünya çapında e-spora ilginin bir hayli yüksek olduğunu ve oyuncuların iyi para harcadığını düşünürsek sırf bu tür oyunlar için bile sanal gerçeklik cihazı alacak insanlar olacaktır çıkarımını yapabiliriz.

http://www.engadget.com/2016/04/05/dota-2-vr-spectator-mode-teaser/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
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SirCourage 3 yıl
Video yarim zaten steamde bunun icin yaklasik 20 tane oyun hazirlanmis ve gelistirilmeye devam ediyor sadece dotaya gelen bir sey degil yani dertlenmeyin hemen :) fiyati pahaliydi ama 799 dolar mi neydi yanlis hatirlamiyorsam oculus rift civari bisi olacaktir illaki
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JoeyBane 3 yıl
diabloya da bekleriz
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Mr.Kertenkele 3 yıl
Öncelikle valve efendi, report olayını bi çözsün raporları kontrol ettiklerini düşünmüyorum kaç rapor varsa direk ceza veriyorlar.

Rank olayına gelirsek oyundan adam cıkıyor 5v2 veya 5v3 kalıyorsun aynı puanı kaybediyorsun!

Gerizekalı valve. Dotayı severim ama bu sebepler adamı çıldırtıyor.

Oyun ücretsiz diye sattıgı şeylerle istanbuldan hakkariye yol olur
Bunuda savuunan denyolara hitaben yazıyorum.

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gurkanse 3 yıl
bunlar hep oynayan ergen kesimin babalarının paralarını daha çok ayıklama projeleri.zaten dünyada F2P=6-18 arası çocuk eğlence parkıdır
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kraix 3 yıl
Fiasco
yeterli değil gibi gözüküyor

Sanki yıllardır bu teknoloji varda yeterli değil diyor bir de...
Bu tarz yorumları yapan milletimin vatandaşlarını hala çözebilmiş değilim...
Hep bir memnuniyetsizlik.
Sanki dünya da 1. sınıf ülkeymişiz gibi.
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Rasyonal Sosyalist 3 yıl kraix
kraix
Fiasco
yeterli değil gibi gözüküyor

Sanki yıllardır bu teknoloji varda yeterli değil diyor bir de...
Bu tarz yorumları yapan milletimin vatandaşlarını hala çözebilmiş değilim...
Hep bir memnuniyetsizlik.
Sanki dünya da 1. sınıf ülkeymişiz gibi.

Güzel saçmalamışsın. Adam izlemiş videoyu ve VR desteğini yeterli bulamamış. Belki de daha değişik bir şekilde hayal etmişti kafasında.

Dünyanın en iyi ve en lüks restoranında yediğin yiyeceğin her yemeği beğenmek zorundasın senin mantığınla.
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kraix 3 yıl
Güzel bir gelişme olmuş.
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Fiasco 3 yıl
yeterli değil gibi gözüküyor
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V4LKyR 3 yıl
Severek oynuyoruz.
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dota 2, HTC Vive ve
5 etiket daha sanal gerçeklik oyun Oyunlar Yazılım Alkan Adakaner
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