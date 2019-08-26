DRM koruması Android oyunlarına geliyor

Korsan oyun yayıncılığı on yıllardır oyun sektörünün en önemli sorunu durumunda. Saldırganların bir şekilde oyun yazılımını kırarak herkesin erişimine açık hale getirmesinin önüne geçmek için yıllardır yöntemler geliştiriliyor. Denuvo bunların en popüleri durumunda ve sıra mobil oyunlarda.

Mobile Game Protection nedir?

Masa üstü oyunlarda olduğu gibi mobil oyunlarda da korsanlar yazılımı modifiye ederek Apk dosyası şeklinde dağıtıyor. Sadece ücretli oyunlarda değil ücretsiz oyunlarda da modifikasyon yaparak sanki oyun içi güçlendirme satın alınmış gibi avantaj elde edilebiliyor.

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Denuvo yaptığı açıklamada Android oyunları için Mobile Game Protection adında bir yöntem geliştirdiğini duyurdu. MGP yöntemi kolay bir şekilde kurulum dosyasına entegre ediliyor ve kaynak kodu gerektirmiyor.

MGP yöntemi korsanların hata ayıklama, tersine mühendislik ve oyun kodlarını değiştirme gibi işlemlerinin önüne geçiyor. Ayrıca oyun tecrübesine de en az etki edecek şekilde çalışıyor.

Mobil platformlarda da korsan oyun için tedbir şart ancak Denuvo genelde PC tarafında kaynaklara etki ederek yavaş yüklemelere sebep olduğu için eleştiriliyordu. Mobil tarafta benzer bir sıkıntı eleştirileri de beraberinde getirebilir.