Türk savunma sanayii şirketleri Malezya’da gövde gösterisi yapıyor

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Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da 19 Nisan’a kadar sürecek olan ve bu yıl on altıncısı düzenlenen Asya Savunma Sanayii Fuarı (DSA 2018) tam anlamıyla Türk şirketlerinin çıkarma yaptığı bir etkinlik oldu. İrili ufaklı bir çok Türk şirketi, Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın da destekleri ile fuara katılım gösterdi.





Üretim sürecine girmiş ve operasyonlarda kullanılmış araçlardan henüz proje aşamasında olan ve çalışmaları kapalı kapılar ardında süren birçok ürün, hem çalışmaya hazır haldeki gerçek sürümleri ile hem de prototipleri ile Asyalı ülkelerin askeri temsilcileri, siyasileri ve sivil meraklıları ile buluştu.





Fuarda TUSAŞ’ın insansız hava aracı ANKA en çok ilgi gören ürünlerin başında gelirken FNSS’in Pars 6x6 İZCİ zırhlı aracı ilk kez yurt dışında bir fuarda boy gösterdi. Ayrıca ASELSAN Korhan ve NEFER, Bayraktar TB-2, Katmerciler’in insansız kara aracı UKAP ilgiyi toplayan diğer araçlar arasında yer aldı.