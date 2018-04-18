Türk savunma sanayii şirketleri Malezya’da gövde gösterisi yapıyor

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Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da 19 Nisan’a kadar sürecek olan ve bu yıl on altıncısı düzenlenen Asya Savunma Sanayii Fuarı (DSA 2018) tam anlamıyla Türk şirketlerinin çıkarma yaptığı bir etkinlik oldu. İrili ufaklı bir çok Türk şirketi, Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın da destekleri ile fuara katılım gösterdi.
Üretim sürecine girmiş ve operasyonlarda kullanılmış araçlardan henüz proje aşamasında olan ve çalışmaları kapalı kapılar ardında süren birçok ürün, hem çalışmaya hazır haldeki gerçek sürümleri ile hem de prototipleri ile Asyalı ülkelerin askeri temsilcileri, siyasileri ve sivil meraklıları ile buluştu.
Fuarda TUSAŞ’ın insansız hava aracı ANKA en çok ilgi gören ürünlerin başında gelirken FNSS’in Pars 6x6 İZCİ zırhlı aracı ilk kez yurt dışında bir fuarda boy gösterdi. Ayrıca ASELSAN Korhan ve NEFER, Bayraktar TB-2, Katmerciler’in insansız kara aracı UKAP ilgiyi toplayan diğer araçlar arasında yer aldı.
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1950'lerde işlevi bitirilmiş yerli Savunma sanayiinde artık ilerlediğimiz bir gerçek. Fakat bu ilerleme ciddi yeterliliğe sahip değil.
1- Çünkü Çin ile bir teknoloji transveri ve bir açıdan önemli bir anlaşmaya varılmak üzereyken "Coni"nin baskısı ile vazgeçtik. Sonra büyük bir başarı ile Rusya'dan S-400 aldık. Fakat şimdide yıllardır "Coni"nin vermeye yanaşmadığı temel modeli 80 yıllar olan Patriot almaya kalkıyoruz! Hani "Eyyyyyy Coni" diyorduk ne oldu?!!! Bu "Coni" bizde darbe yapmaya kalkmadı mı? Bize parasını ödediğimiz silahları vermemezlik yapmadı mı?! Bu Coni teröristleri beslemiyor mu?!Eeee ne oldududa bize bunları yapan adamlardan füze savunma sistemi almaya kalkıyoruz?!!!(Aman efendim onlar teklif etti aymazlığına sığınmayın) Eyyyyyyyy çok bilmişler yorum yapın ama içinde zeka olsun?
2- Altay tankı yılan hikayesine döndü. Bunu Alman "Müller" kendi batı medyasında nasılda propaganda yaptığını görmüyor musun?! Önce küsüyoruz sonra diyoruz ki ""BAZI"" senden aldığım modelleri ne olur modernizasyon yap. Bu kadar büyük olduğunu iddea eden bir ülke tank yapamıyorsa ya da bunda zorlanıyorsa eyyyyyyyy çok bilmişler bu nasıl iş?! Aman efendim yahkıt işte vs diyen hatta link atanlar olacak inanmayın! Taaaki seri üretime geçip en az 50 tane hemde yerli motorla üretilene kadar.
3- Bir çok kısa menzilli hava ve kara savunma füzesi ürettik diyoruz peki Zeytin Dalı harekatı bölgesinden gelen pkklı alçakların attığı camilere isabet adan füzeler nadan durdurulamadı?!
4- Yerli savaş uçağı geliştiriyoruz hani o çok sevmediğiniz İngilizlerle, Cok Maksatli Amfibi Hucum Gemisi yapıyoruz İspanyollarla, buda güzel. Ama senin akdenizde pertol-gaz arayan düzgün gemin yok evet yok! Bir tane vardı aramaya çıktı bir daha haber alınamadı, demekki insanların "gazı" alınmak isteniyormuş. Bugün İsrail ve Mısır kendi bölgelerindekileri yavaş yavaş kullanıyorlar bile!!! bURDAKİ ŞAKŞAKÇILAR 8 tekerlikle araç ürettim diye havalara uçuyorsunuz ama Egede Yunan'a adaları parselleyip onun amerikan ve Rusyadan rahat rahat aldığı hava savunma füzelerine kilitleniyorsunuz. Suriye Uçağını düşürdü "coninin" gemisi geldi askerlerinin naaşı bulmaya!!!Buna de diyorsun?!!! 1000 km+ füzeler var deniliyor?! Ama bunların adı sanı, kaç adet üretildiği, ne kadar etkin olduğuna dair net bilgiler yok. Coni ve kibar dil yardakçıları (Fransa) uçaklarında 400 km + uçak füzelerini Suriye üzerinde deniyor sende alkış tutuyorsun ve sonra benim geliştirdiğim 180 km+ lı diye övünüyorsun. Bu arada Nükleer silahı saymıyorum bile.
5-Yerli üretim var ama genel itibariyle ve konvansiyonel açından yurtdışına hala çok bağımlıyız. Gönül istiyor ve eminim ki daha yerli ve fazla sayıda savaş araçları,mühimmatları olacak. İtirazım dünyanın en iyi savunma araçlarını üretmiş gibi burdaki şakşakçılara. Yazım yanlışları için kusura bakmayın.
Fuarda bulunmamız ve bir şeyler ortaya koymamız çok güzel umarım daha da iyilerinide yaparız, ama kaç tane satabildik bunlardan buda açıklanırsa iyi olur.
Erken Seçim Kararı Açıklandıktan Sonra: "Böyle haberler yapılır tabi her gün, nasılsa erken seçim yaklaşıyor."
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