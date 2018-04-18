Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Türk savunma sanayii şirketleri Malezya’da gövde gösterisi yapıyor

Malezya’da düzenlenen dünyanın en büyük savunma sanayii organizasyonlarından birine Türk şirketleri resmen çıkarma yaptı. İşte fuardan ilgiyi üzerine toplayan Türkiye yapımı araçlar:
1 yıl
8,1b
1
15
Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Türk savunma sanayii şirketleri Malezya’da gövde gösterisi yapıyor
Tam Boyutta Gör

Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da 19 Nisan’a kadar sürecek olan ve bu yıl on altıncısı düzenlenen Asya Savunma Sanayii Fuarı (DSA 2018) tam anlamıyla Türk şirketlerinin çıkarma yaptığı bir etkinlik oldu. İrili ufaklı bir çok Türk şirketi, Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın da destekleri ile fuara katılım gösterdi.


Üretim sürecine girmiş ve operasyonlarda kullanılmış araçlardan henüz proje aşamasında olan ve çalışmaları kapalı kapılar ardında süren birçok ürün, hem çalışmaya hazır haldeki gerçek sürümleri ile hem de prototipleri ile Asyalı ülkelerin askeri temsilcileri, siyasileri ve sivil meraklıları ile buluştu.


Fuarda TUSAŞ’ın insansız hava aracı ANKA en çok ilgi gören ürünlerin başında gelirken FNSS’in Pars 6x6 İZCİ zırhlı aracı ilk kez yurt dışında bir fuarda boy gösterdi. Ayrıca ASELSAN Korhan ve NEFER, Bayraktar TB-2, Katmerciler’in insansız kara aracı UKAP ilgiyi toplayan diğer araçlar arasında yer aldı.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Physicist_Emre 1 yıl en beğenilen
Artık haftada 2-3 gün böyle konulara alışın erken seçim geldi 😂😂
Yanıtla +70
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AFK_is_now_AFK 1 yıl Ekrem71.5
İstemezükçü rte'yi ne yapacağız? Adam otokar istemezüüük diye haykırıyor bu kadar diretmese mtu motorlu ilk tanklar teslim edilmişti belki
Yanıtla +28
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ekrem71.5 1 yıl
İSTEMEZÜKCÜ'ler sizleri sahneye davet ediyorum.Buyrun :)
1 Yanıt Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
muammer816 1 yıl
çok güzel haber,çok güzel görseller,çok teşekkür ederim paylaşım için.araçların yapımında emeği geçen herkesin eline sağlık.umarım daha teknolojik ve daha çok milli savunma ve/veya saldırı ekipmanlarını kendi ülkemiz teknoloji ve imkanlarıyla geliştirip üretebiliriz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nexus can 1 yıl
hepsi birer çöp.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mavizamanda 1 yıl
Güzel haber umarım daha iyi şeylerde üretiriz. Lakin en ufak eleştiride aşağılamalar havada uçuşuyor. Ama bu aşağılamaları yapanlar şunlara yanıt veremiyor, bir şeyler yazınca yanıt verdim sanıyor:
1950'lerde işlevi bitirilmiş yerli Savunma sanayiinde artık ilerlediğimiz bir gerçek. Fakat bu ilerleme ciddi yeterliliğe sahip değil.
1- Çünkü Çin ile bir teknoloji transveri ve bir açıdan önemli bir anlaşmaya varılmak üzereyken "Coni"nin baskısı ile vazgeçtik. Sonra büyük bir başarı ile Rusya'dan S-400 aldık. Fakat şimdide yıllardır "Coni"nin vermeye yanaşmadığı temel modeli 80 yıllar olan Patriot almaya kalkıyoruz! Hani "Eyyyyyy Coni" diyorduk ne oldu?!!! Bu "Coni" bizde darbe yapmaya kalkmadı mı? Bize parasını ödediğimiz silahları vermemezlik yapmadı mı?! Bu Coni teröristleri beslemiyor mu?!Eeee ne oldududa bize bunları yapan adamlardan füze savunma sistemi almaya kalkıyoruz?!!!(Aman efendim onlar teklif etti aymazlığına sığınmayın) Eyyyyyyyy çok bilmişler yorum yapın ama içinde zeka olsun?
2- Altay tankı yılan hikayesine döndü. Bunu Alman "Müller" kendi batı medyasında nasılda propaganda yaptığını görmüyor musun?! Önce küsüyoruz sonra diyoruz ki ""BAZI"" senden aldığım modelleri ne olur modernizasyon yap. Bu kadar büyük olduğunu iddea eden bir ülke tank yapamıyorsa ya da bunda zorlanıyorsa eyyyyyyyy çok bilmişler bu nasıl iş?! Aman efendim yahkıt işte vs diyen hatta link atanlar olacak inanmayın! Taaaki seri üretime geçip en az 50 tane hemde yerli motorla üretilene kadar.
3- Bir çok kısa menzilli hava ve kara savunma füzesi ürettik diyoruz peki Zeytin Dalı harekatı bölgesinden gelen pkklı alçakların attığı camilere isabet adan füzeler nadan durdurulamadı?!

4- Yerli savaş uçağı geliştiriyoruz hani o çok sevmediğiniz İngilizlerle, Cok Maksatli Amfibi Hucum Gemisi yapıyoruz İspanyollarla, buda güzel. Ama senin akdenizde pertol-gaz arayan düzgün gemin yok evet yok! Bir tane vardı aramaya çıktı bir daha haber alınamadı, demekki insanların "gazı" alınmak isteniyormuş. Bugün İsrail ve Mısır kendi bölgelerindekileri yavaş yavaş kullanıyorlar bile!!! bURDAKİ ŞAKŞAKÇILAR 8 tekerlikle araç ürettim diye havalara uçuyorsunuz ama Egede Yunan'a adaları parselleyip onun amerikan ve Rusyadan rahat rahat aldığı hava savunma füzelerine kilitleniyorsunuz. Suriye Uçağını düşürdü "coninin" gemisi geldi askerlerinin naaşı bulmaya!!!Buna de diyorsun?!!! 1000 km+ füzeler var deniliyor?! Ama bunların adı sanı, kaç adet üretildiği, ne kadar etkin olduğuna dair net bilgiler yok. Coni ve kibar dil yardakçıları (Fransa) uçaklarında 400 km + uçak füzelerini Suriye üzerinde deniyor sende alkış tutuyorsun ve sonra benim geliştirdiğim 180 km+ lı diye övünüyorsun. Bu arada Nükleer silahı saymıyorum bile.
5-Yerli üretim var ama genel itibariyle ve konvansiyonel açından yurtdışına hala çok bağımlıyız. Gönül istiyor ve eminim ki daha yerli ve fazla sayıda savaş araçları,mühimmatları olacak. İtirazım dünyanın en iyi savunma araçlarını üretmiş gibi burdaki şakşakçılara. Yazım yanlışları için kusura bakmayın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V2 1 yıl
Hiçbir partiyle felan alakam yok. Objektif bir yorum yapmaya çalışayım.
Fuarda bulunmamız ve bir şeyler ortaya koymamız çok güzel umarım daha da iyilerinide yaparız, ama kaç tane satabildik bunlardan buda açıklanırsa iyi olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Six Feet Under. 1 yıl
Şu sitenin anasayfa haberlerine ne zaman baksam kendimi ABD'de yaşıyormuş gibi hissediyorum sürekli bir şeyler üretiyoruz, herşeyimiz yerli ve milli, uçaklar, arabalar, milli tanklar, helikopterler , silahlar, dronelar maşallah uçuyoruz kaçıyoruz süper güç olmuşuz.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1Teknik 1 yıl
İstemezükçü karatroll tayfa her zamanki gibi yapılanları beğenmeyecek bahaneleri sıralamışlar. Afferin. Böyle çalışın, seçimler de yakın, maaşlarınıza zam yaparlar (partinizin bankası var ya "zammın lafı mı olur")
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kurs@tz 1 yıl
This topic was invaded by a great number of white sheeps



Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hollowman_ 1 yıl
Erken Seçim Kararı Açıklanmadan Önce: "Böyle haberler yapılır tabi her gün, nasılsa seçim yaklaşıyor."
Erken Seçim Kararı Açıklandıktan Sonra: "Böyle haberler yapılır tabi her gün, nasılsa erken seçim yaklaşıyor."
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sharparrow 1 yıl
Bu haberler turnosol kağıdı gibidir. Buradan tek tek vatan hainleri görebilirsin. Kim Türk düşmanı darbe sevici vatan haini hemen yorumlara bak gör. Ben bakıyorum bu siteyi genelde Türk düşmanları takip ediyor. Hep Türkçe yazıyorlar ama Türk değiller. bu ülke adına güzel birşey olsa hemen zorlarına gider. acayip bir çekememezlik yaşarlar hemen parmaklarını ısırır dayanamazlar. Lakin dh ne yapsın bunlar sayesinde para kazandığı için ses etmiyorlar. Ki Dhta fetöcü dolu onu da biliyorum..
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xabc 1 yıl
sanki ilk defa bu tür haberler yayınlanıyormuş gibi hemen seçime bağlamışlar. eziklik böyle bir şey heralde. :)
Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
8093 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
savunma sanayii, ukap ve
13 etiket daha baykar makina bayraktar tb-2 nefer korhan tusaş tai aselsan roketsan pars Savunma Sanayi Bilim ve Teknoloji Ahmet Gözütok Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Üst seviye donanım özelliklerine sahip Honor 10 tanıtıldı! 1 yıl Opera'nın ücretsiz VPN uygulaması 30 Nisan'da kapanacak 1 yıl Sahte reklam engelleme eklentileri Chrome Web Mağazası'ndan kaldırıldı 1 yıl Facebook kendi işlemcilerini tasarlamak için ekip kuruyor 1 yıl Microsoft'un yapay zeka destekli çeviri uygulaması internet olmasa da çalışabiliyor 1 yıl Buick, 600 km menzilli Enspire SUV konseptini tanıttı 1 yıl iPhone SE 2 ortaya çıktı 1 yıl Akıllı telefon bağımlılığınıza son verecek uygulama: Lock Me Out 1 yıl Kripto paraların piyasa grafiğinden esinlenerek yarış oyunu yaptılar 1 yıl AMD’den zehir zemberek açıklamalar 1 yıl Huawei Mate 10 Lite ülkemizde satışa çıktı 1 yıl Google güvenli gezinti özelliği Android uygulamalara da geliyor 1 yıl Huawei'nin ilk 5G destekli telefonu 2019'un üçüncü çeyreğinde gelecek 1 yıl AnTuTu, Mart 2018'in en iyi 10 Android telefonunu açıkladı 1 yıl Facebook kullanıcılarının fotoğrafları İsrail ajanlarının yüz tanıma yazılımına kaydediliyor 1 yıl Vücudunuzla drone kontrol etmek ister misiniz? İşte yeni "robotik iskelet" 1 yıl ABD'deki vergi günü Bitcoin'i teğet geçti 1 yıl Konami'den kötü haber: PES serisinde artık Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi yer almayacak 1 yıl Dünyanın en büyük uçağı "Stratolaunch", ilk kez havalanmaya hazırlanıyor 1 yıl ZTE'ye büyük şok: Android kullanımı yasaklanabilir 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Türk savunma sanayii şirketleri Malezya’da gövde gösterisi yapıyor Sonraki Sahte haberlere dikkat çekmek amacıyla Obama'nın manipüle edilmiş bir videosu yayınlandı 1 yıl Netflix, Roma'da düzenlediği etkinlikte yeni ve devam eden orijinal dizilerini duyurdu 1 yıl Tesla, Model 3 üretimi için artık 7/24 çalışacak 1 yıl Netflix'in amacı ne? Türk süper kahraman dizisi nereden çıktı? 1 yıl Nike Flyprint teknolojisi ile 3D baskılı ilk ayakkabı üretildi 1 yıl Huawei, ABD hükümeti ile ilişkileri düzeltmekten vazgeçiyor 1 yıl Xiaomi Mi 6X resmi tanıtım videosu sızdı 1 yıl Akıllı telefon pazarının kaymağını Apple yiyor: %35'ini iPhone X kaptı! 1 yıl Amazon, Android cihazlar için geliştirdiği internet tarayıcısını kullanıma sundu 1 yıl Spotify arayüzünde değişikliğe gidiyor 1 yıl Cambridge Analytica'nın kendi kripto para birimini geliştirdiği belirlendi 1 yıl Netflix müjdeyi verdi: La Casa De Papel'in 3. sezonu geliyor! 1 yıl Yerli otomobil için 2,5 milyar euro yatırım öngörülüyor 1 yıl Blockchain en çok İsviçre'yi zarara uğratacak 1 yıl Baştan sona İngilizce eğitim kursu kısa süreliğine 24.99 TL 1 yıl Türkiye'de Yılın Otomobili belli oldu 1 yıl Casio’dan yeni bir akıllı saat daha 1 yıl Yeni nesil iPhone'ların fiyatı ortaya çıktı! 1 yıl Snapchat artık kendi AR yüz filtrenizi oluşturmanıza olanak verecek 1 yıl Mars'ta "robotik arılar" uçacak: İşte NASA'nın muhteşem projesi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Askerligimi bugun bitirdim
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim