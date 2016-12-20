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Dağ 2 bu yıl ülkemizde en çok izlenen film oldu

4 Kasım’da vizyona giren Dağ 2, henüz aradan çok kısa bir süre geçmesine rağmen Hollywood yapımlarını dahi geride bırakarak 2016 yılında ülkemizde en çok izlenen film olmayı başardı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
5,2b
1
42
Sinema ve Dizi
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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2012 senesinde sinemaseverlerin karşısına çıkan Dağ filminin devamı niteliğindeki Dağ 2, 4 Kasım Cuma günü ülke genelinde gösterime girdi. Yönetmenliğini ve senaristliğini Alper Çağlar’ın üstlendiği aksiyon, gerilim ve dram türündeki filmde ayrıca Çağlar Ertuğrul, Ufuk Bayraktar, Murat Serezli, Ahu Türkpençe, Atılgan Gümüş ve Murat Arkın gibi isimler de yer alıyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri’nden alınan gerçek silahların kullanıldığı filmde terör örgütü IŞİD’in elindeki gazeteci Ceyda Balaban’ı kurtarmak ve "Son Kale" adı verilen Türk köyünü korumak için operasyon düzenleyen "Fırtına Getiren" timinin başından geçen olaylar anlatılıyor.

Dağ 2 ülkemizde 2,5 milyondan fazla kişiye ulaştı 

Box Office Türkiye tarafından yayınlanan verilere göre yaklaşık bir buçuk ay önce vizyona giren Dağ 2, 2016 yılında ülkemizde en çok izlenen film oldu. Şu an için toplam 2.574.936 seyirci ile listenin bir numarasında yer alan yapımın 28.534.992 TL hasılat elde ettiği belirtiliyor. Diğer taraftan Dağ 2, IMBD sitesinde 71 bin kişinin oylarıyla 10 tam puan almayı başardı.
Listenin iki numarasında Burak Özçivit, Murat Boz ve Aslı Enver’ın rol aldığı Kardeşim Benim gelirken, onun hemen arkasında ise BKM oyuncularının imzasını taşıyan Dedemin Fişi filmi yer alıyor. Her iki Dağ filminin de yönetmeni ve aynı zamanda sıkı bir Donanım Haber takipçisi olan Alper Çağlar ile 2012 yılında gerçekleştirdiğimiz röportajı hemen aşağıdan izleyebilirsiniz. 

http://boxofficeturkiye.com/yillik/?yil=2016&yilop=tum Yorum Yaz
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caution 2 yıl en beğenilen
güzel haber. zaten hollywood sineması yerlerde sürünüyor .ortalıkta dolaşanlarda marvel yapımları. hollywood bitmiş.
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Lord Melkor 2 yıl
Helal olsun. Reklamınıda pek görmedim. Herkesin birbirine tavsiyeleriyle bu kadar izlendi
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Kotaless 2 yıl
Üstüne para verseler izlemeyeceğim filmler 20 milyon hasılat yapıyor
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helluri 1 yıl
ilk film ile kıyaslayabilecek var mı ? ilk filmi sevmeyen biri ikinciyi sever mi ? zira ilk film çok basit gelmişti bana
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Lelouch V 12 ay helluri
Dağ 2 için soruyorsunuz sanırım. Size bir tavsiyem bu yorumdan sonra gidin izleyin, memnun olacaksınız.
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ImRoyal 1 yıl
İkna edici içten filmler değiller. Havası sönük. Entrika ve komedi dizilerinden gelenlerle çekilen bütün filmler böyle oluyor. Sönük kalıyorlar. Halbuki verilen emek yeterli.
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gecem1903 2 yıl
2 milyon 794 bin gişe rakamına göre türkiye sıralamasında en çok izlenen yerli filmler arasında 21. sıraya oturmakta
görümce filmi çok sert gelmekte, dağ 2 filmini geçmesi muhtemel bu yıl içindeki tek yapım gibi görünmekte
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ITürkologI 2 yıl
Televizyonlarda reklamları olmamasına rağmen bu kadar kişiye ulaşması filmin ne derece başarılı bir yapıt olduğunu gösteriyor.
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Eminn72 2 yıl
dedemin fişi 3. sırada deadpool 15
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verag 2 yıl
bence izleyici sayısı çok ama çok daha fazla olmalıydı Kardeşim benim ? 500 000 oynuyor aralarında bu film ile onu aynı kefeye koyabilirmiyiz 500 000 bir fark değil bence
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Piêr Dé Sans 2 yıl
Filmde tek takıldığım nokta şu,
Bu ikisi bir önceki filmde askerliği bitirdiler. Gazi oldular bitti gitti. İkinci filmde niye tekrar bunları oynatma gereği duydular ki? Başka birileriyle devam etsinler.
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BoJack Horseman 2 yıl Piêr Dé Sans
Hocam özel harekata katılmak için başvuruyorlar. Tabi bunda ilk filmden de sebepleri var.
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sdc55 2 yıl
çok güzel film tavsiye ederim arkadaşlar
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Krone 2 yıl
Hep Amerikalıların kahramanlık filmlerini izleyecek değiliz ya. Ben de beğendim.
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mcebi001 2 yıl
Bu yıl beğendiğim tek yerli yapım buydu...gençlerin oyunculuğu biraz rahatsız etmişti beni önlerindeki metini okuyorlar gibiydi, fakat genel olarak umut verici bir film oldu...
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