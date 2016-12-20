Dağ 2 bu yıl ülkemizde en çok izlenen film oldu

2012 senesinde sinemaseverlerin karşısına çıkan Dağ filminin devamı niteliğindeki Dağ 2, 4 Kasım Cuma günü ülke genelinde gösterime girdi. Yönetmenliğini ve senaristliğini Alper Çağlar’ın üstlendiği aksiyon, gerilim ve dram türündeki filmde ayrıca Çağlar Ertuğrul, Ufuk Bayraktar, Murat Serezli, Ahu Türkpençe, Atılgan Gümüş ve Murat Arkın gibi isimler de yer alıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nden alınan gerçek silahların kullanıldığı filmde terör örgütü IŞİD’in elindeki gazeteci Ceyda Balaban’ı kurtarmak ve "Son Kale" adı verilen Türk köyünü korumak için operasyon düzenleyen "Fırtına Getiren" timinin başından geçen olaylar anlatılıyor.

Dağ 2 ülkemizde 2,5 milyondan fazla kişiye ulaştı

Box Office Türkiye tarafından yayınlanan verilere göre yaklaşık bir buçuk ay önce vizyona giren Dağ 2, 2016 yılında ülkemizde en çok izlenen film oldu. Şu an için toplam 2.574.936 seyirci ile listenin bir numarasında yer alan yapımın 28.534.992 TL hasılat elde ettiği belirtiliyor. Diğer taraftan Dağ 2, IMBD sitesinde 71 bin kişinin oylarıyla 10 tam puan almayı başardı.

Listenin iki numarasında Burak Özçivit, Murat Boz ve Aslı Enver’ın rol aldığı Kardeşim Benim gelirken, onun hemen arkasında ise BKM oyuncularının imzasını taşıyan Dedemin Fişi filmi yer alıyor. Her iki Dağ filminin de yönetmeni ve aynı zamanda sıkı bir Donanım Haber takipçisi olan Alper Çağlar ile 2012 yılında gerçekleştirdiğimiz röportajı hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.

http://boxofficeturkiye.com/yillik/?yil=2016&yilop=tum