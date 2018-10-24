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Daha gelişmiş yapay zekaya sahip MediaTek Helio P70 duyuruldu

MediaTek’in ilk fiziki yapay zekâ birimi ile donatılmış yonga seti olma özelliğine sahip Helio P70 duyuruldu. Sadece kamerada değil oyun performansında da yapay zekâ devreye giriyor
6 ay
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Daha gelişmiş yapay zekaya sahip MediaTek Helio P70 duyuruldu

MediaTek’in orta seviye mobil yonga segmentinde yeniden ayağa kalkmasını sağlayan Helio P60 yonga seti büyük ilgi görmeye devam ediyor. Sadece 7 ayda bu başarıyı yakalayan Helio P60 devam modeline kavuştu.

Bir süredir sızdırılan Helio P70 yonga seti yine aynı çizgiyi izleyerek pazarda kendisine şans arayacak. Elbette Helio P60 yonga setinin başarısını itici güç olarak kullanacağını söylemek yanlış olmaz.

Helio P70 özellikleri

Helio P70 yonga seti selefi ile aynı çekirdek dizilimini temel alıyor. 4 adet Cortex-A73 çekirdeği performans için biraz daha hızlandırılmış. Verimlilik tarafında 4 adet Cortex A-53 çekirdeği yer alıyor. Mali-G72 MP3 ise 900MHz seviyesinde çalışıyor.

Ayrıca Bkz. "Orta seviyeye Snapdragon 675 takviyesi"

TSMC’nin 12nm sürecinde tasarlanan Helio P70 yonga seti yüzde 10 civarında bir genel performans artışı yakalamış. Enerji verimliliği olarak da önemli bir iyileşme elde edildiği belirtiliyor.

Asıl gelişim ise yapay zekâ tarafında. 525MHz saat frekansında çalışan yapay zekâ birimi yüzde 30 civarında performans artışı sağlamış. Ayrıca sadece arayüz ve kamera fonksiyonlarında değil oyun performansının artmasında da en iyi şekilde kullanılacak.

32MP çözünürlüğe kadar tek veya 24MP + 16MP çözünürlüğe kadar çift kamera sistemlerinden gelen veriyi işleyebiliyor. Snapdragon 670 ve 675 gibi oyunculara alternatif olmaya çalışacak Helio P70 yıl sonuna kadar kullanıma sunulmuş olacak.

 

https://www.phonearena.com/news/mediatek-helio-p70-mid-range-smartphone-soc-official-features_id110330 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ouzqan 6 ay
Cpu da başarılı oldunuz ama Gpu da önemli biraz da ona çalışsanız.
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akıldakalıcı 6 ay
Yapay zekayı kamera dışında gerçek hayatta elle tutulur biçimde kullanabiliyor mu?
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KalemKolik 6 ay
Halen gpu çöpün çöpü. G72 Mp3 nedir arkadaş. Bu çöpün olduğu telefona para verilmez.
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astegon 6 ay KalemKolik
Eksik yazılmış olmasın.
developer.arm.com/...
Mp32 olmalı
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